Nữ Nghệ Sĩ người Ý LeiKiè Hé Lộ PAPgame trong một Video Ca Nhạc Mới, khi Not Just Music Mở Rộng Thương Hiệu PAPmusic.

"I Play PAPmusic Game" là chương âm nhạc thứ hai, nơi bí ẩn cuối cùng cũng được vén màn: PAPgame là một trò chơi điện tử. Nhưng đây mới chỉ là sự khởi đầu…

MILAN, ngày 16 tháng 7 năm 2026 /PRNewswire/ --

Hãy xem video ca nhạc chính thức và khám phá những manh mối đầu tiên dẫn dắt vào thế giới PAPgame.

Official artwork from the music video "I Play PAPmusic Game", the new single by Italian artist LeiKiè and the second musical chapter introducing PAPgame, the upcoming first-person video game set in the PAPmusic World.

Video Chính Thức trên YouTube – I Play PAPmusic Game

Khi Âm Nhạc Trở Thành Phương Tiện Kể Chuyện.

Sau nhiều tuần đặt câu hỏi và sự tò mò ngày càng lớn từ công chúng, đạo diễn LeiKiè hôm nay đã phát hành đĩa đơn mới và video ca nhạc chính thức "I PLAY PAPmusic Game", chính thức tiết lộ PAPgame thực sự là gì: một trò chơi điện tử lấy cảm hứng từ phim hoạt hình PAPmusic – Animation for Fashion.

Đây là chương âm nhạc thứ hai trong chuỗi video tiết lộ về PAPgame.

Khởi nguồn từ vũ trụ của bộ phim hoạt hình PAPmusic – Animation for Fashion, do LeiKiè làm đạo diễn, PAPworld tiếp tục phát triển thông qua một trải nghiệm tương tác mới. Chương âm nhạc đầu tiên "BREAKING PAPnews" đã tạo ra hơn 2.000 tư liệu truyền thông được xác thực trên toàn thế giới và thu hút hơn 20 triệu lượt xem trên mạng xã hội, cho thấy quốc tế ngày càng quan tâm đến một PAPworld đang không ngừng mở rộng.

Trong hơn 1 tháng, công chúng đã tự hỏi PAPgame thực sự là gì: một trò chơi trên bàn cờ, một trò chơi thẻ bài, hay một thứ gì đó hoàn toàn khác biệt? Video ca nhạc "BREAKING PAPnews" phát hành vào ngày 5 tháng 6 đã cố tình bỏ ngỏ bí ẩn này.

Hôm nay, với sự ra mắt của "I Play PAPmusic Game", manh mối lớn đầu tiên đã xuất hiện: PAPgame là một trò chơi điện tử.

Một trò chơi điện tử được kể bằng âm nhạc

Theo truyền thống, người ta thường giới thiệu các trò chơi điện tử thông qua trailer, video chơi game hoặc bản chơi thử (demo). PAPmusic chọn một lối đi riêng. Sau phong cách pop đầy màu sắc của "BREAKING PAPnews", LeiKiè áp dụng một ngôn ngữ thị giác hoàn toàn khác. Trong "I PLAY PAPmusic game", những cảnh quay đen trắng đầy chất thơ lấy cảm hứng từ nhân vật hề Pierrot đan xen với các phân cảnh chơi game sống động, từ đó dần hé lộ PAPworld đầy màu sắc. Thay vì chỉ quảng bá trò chơi điện tử, mỗi video ca nhạc lại mở rộng thêm vũ trụ tự sự của nó. Trong PAPworld, âm nhạc không chỉ đồng hành cùng câu chuyện, mà còn viết tiếp câu chuyện đó.

"I Play PAPmusic Game": Năng Lượng, Sự Châm Biếm và Trí Tưởng Tượng

Với âm hưởng electro-pop sôi động, nhịp điệu vui tươi và phần điệp khúc bắt tai dễ nhớ, "I Play PAPmusic Game" tôn vinh niềm vui khi chơi đùa, mỉm cười và đón nhận những điều bất ngờ. Đồng thời, tác phẩm vẫn giữ trọn tinh thần châm biếm, siêu thực vốn đã trở thành dấu ấn đặc trưng trong vũ trụ sáng tạo của LeiKiè.

Ẩn sau âm thanh electro-pop tràn đầy năng lượng là một thông điệp giản dị nhưng đầy ý nghĩa: hãy đối mặt với những trở ngại và vượt qua nỗi buồn bằng trò chơi, sự sáng tạo cùng trí tưởng tượng.

Giữa những con quái vật mang tính biểu tượng, PAPrank, PAPlove, những hồn ma mặc áo phông và vô số cuộc gặp gỡ siêu thực, trò chơi trở thành một phép ẩn dụ cho cách chúng ta đáp lại những thách thức trong cuộc sống bằng sự châm biếm, lòng lạc quan và sự tự do sáng tạo. Trong PAPworld, những khoảnh khắc buồn bã biến chuyển thành sự tự trào phúng, nhịp điệu, màu sắc và khát khao mỉm cười. Sự chuyển biến cảm xúc này cũng được thể hiện sinh động trong video ca nhạc, nơi những phân đoạn đen trắng đầy chất thơ lấy cảm hứng từ nhân vật Pierrot dần nhường chỗ cho những cảnh chơi game sống động, theo dõi hành trình cảm xúc của Pierrot từ "Nếu tôi buồn…" đến khao khát được chơi đùa, và đỉnh điểm là sự bùng nổ đầy màu sắc của PAPgame.

Trải nghiệm thực tế đầu tiên về PAPgame

Lần đầu tiên, công chúng được mời đến thăm thế giới PAPgame. Quảng trường Piazza Duomo mang tính biểu tượng của Milan biến thành một vũ trụ pop siêu thực hội tụ nhiều nhân vật, môi trường và đồ vật siêu thực từng xuất hiện trong bộ phim hoạt hình. Xuyên suốt video clip, bầu không khí liên tục thay đổi khi các biểu tượng bí ẩn, quái vật, bảng xếp hạng và các vật phẩm mang tính biểu tượng xuất hiện, hé mở những mảnh ghép nhỏ của một trải nghiệm lớn hơn nhiều. Những trái tim lan tỏa PAPlove, và thay vì kích động bạo lực, chúng biến các cuộc gặp gỡ thành những vũ điệu, sự hài hước và những tương tác bất ngờ.

Tương tự như trong bộ phim hoạt hình, PAPmusic Game tiếp tục khám phá thực tại thông qua âm nhạc, màu sắc, sự châm biếm và trí tưởng tượng, tạo nên một trải nghiệm tương tác dựa trên sự tích cực và tinh thần tham gia. Dù đoạn video này cho phép nhìn ngắm những hình ảnh thực tế đầu tiên trong PAPgame, nhiều manh mối vẫn được cố tình giữ kín không giải thích. Là chương thứ hai của cuộc hành trình âm nhạc giới thiệu tựa game, tác phẩm mời gọi khán giả tự đặt ra những câu hỏi mới cho chính mình. Mỗi video clip sắp tới sẽ hé lộ một mảnh ghép khác của câu đố, từng bước dẫn dắt người xem tới ngày ra mắt chính thức của PAPgame.

Tại sao người hâm mộ PAP lại thích được 'PAPed Up'

LeiKiè, người sáng lập PAPmusic, chia sẻ: "Phần thưởng lớn nhất trong hành trình này là được lắng nghe phản hồi từ những người đã trở nên 'PAPed Up'.

Trong một cuộc phỏng vấn với Đài Phát Thanh Đại Học Bocconi ở Milan, tôi đã hỏi 1 trong 3 người dẫn chương trình rằng việc trở nên "PAPed Up" có ý nghĩa gì đối với họ. Câu trả lời của người đó đã thể hiện trọn vẹn tinh thần của vũ trụ PAP.

Người dẫn chương trình phát thanh đó đã trả lời rằng:

"Trở nên 'PAPed Up' có nghĩa là nhìn ngắm thế giới với niềm vui lớn hơn qua lăng kính của trái tim, với một tinh thần nhẹ nhàng và hạnh phúc hơn nếu có thể, để giúp mọi người xích lại gần nhau hơn."

Bí ẩn vẫn chưa kết thúc: vẫn còn nhiều câu hỏi về PAPgame chưa được giải đáp.

Mặc dù Trò chơi của PAPmusic cuối cùng đã bắt đầu lộ diện, nhưng nhiều câu hỏi vẫn cố tình không được giải đáp:

Sẽ có bao nhiêu nhân vật từ bộ phim hoạt hình PAPmusic xuất hiện trong PAPgame? Liệu người chơi có cơ hội gặp gỡ tất cả bọn họ không?

từ bộ phim hoạt hình xuất hiện trong PAPgame? Liệu người chơi có cơ hội gặp gỡ tất cả bọn họ không? Nhiều vật phẩm trong trò chơi được lấy trực tiếp từ PAPmusic . Liệu công chúng có nhận ra hết tất cả chúng không?

. Liệu công chúng có nhận ra hết tất cả chúng không? Các hình ảnh gợi mở về một tựa game góc nhìn thứ nhất. . Đây có thực sự là cách chơi PAPgame không?

. Đây có thực sự là cách chơi không? Họ đang che giấu những bí mật gì đằng sau chiếc áo phông Ghost PAPtees đầy bí ẩn?

Các chương tiếp theo - các video ca nhạc trong tương lai sẽ tiếp tục hé lộ những manh mối mới, từng bước mở rộng PAPworld cho đến khi PAPgame chính thức ra mắt.

Giới thiệu về PAPmusic

PAPmusic là một vũ trụ giải trí đang mở rộng do đạo diễn, nhạc sĩ kiêm nghệ sĩ biểu diễn người Ý LeiKiè sáng tạo nên và do công ty Not Just Music S.r.l. sản xuất. Ra đời cùng với bộ phim hoạt hình PAPmusic – Animation for Fashion, dự án này kết hợp giữa hoạt hình, âm nhạc nguyên bản, thời trang, sự hài hước và nghệ thuật kể chuyện trong một hệ sinh thái đa phương tiện đang không ngừng phát triển được gọi là PAPworld. Sau khi phát hành bộ phim, các ca khúc nguyên bản, video ca nhạc và các sản phẩm thương mại lấy cảm hứng từ thời trang, PAPworld giờ đây tiếp tục mở rộng thông qua PAPgame – một tựa game điện tử sắp ra mắt giúp mở rộng vũ trụ sáng tạo này thành một trải nghiệm tương tác. Mỗi tác phẩm mới ra mắt lại bổ sung một chương mới cho PAPworld, dần dần kết nối điện ảnh, âm nhạc và trò chơi điện tử thông qua cách tiếp cận kiểu tự sự độc đáo.

Trang web: Trang web PAPmusic

YouTube: YouTube PAPmusic

TikTok: @papmusicofficial

Instagram: @papmusicofficial

Hãy xem video ca nhạc chính thức và khám phá những manh mối đầu tiên dẫn dắt vào thế giới PAPgame.

Video Chính Thức trên YouTube – I Play PAPmusic Game

Mỗi đoạn video lại hé lộ một manh mối mới.

SOURCE Not Just Music S.r.l.