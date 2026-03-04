"Now Is Yours": Huawei Mengubah Gaya Hidup Cerdas di MWC 2026

Di zona pameran "Your Intelligent World", Huawei menunjukkan kemampuannya sebagai pemimpin teknologi pintar. Dengan berbagai pilihan tablet, Huawei menghadirkan sarana produktivitas level PC. Didukung HarmonyOS, perangkat Huawei membantu pengguna menjalankan aplikasi perkantoran lengkap seperti WPS secara lancar. Dipadukan dengan HUAWEI Notes, pengguna dapat berkreasi dan berkolaborasi secara profesional kapan saja dan di mana saja. Dari sisi integrasi perangkat keras dan perangkat lunak, PaperMatte Display dari Huawei menghadirkan tampilan yang jernih dan nyaman bagi mata, sekaligus memberikan pengalaman menulis dan menggambar seperti memakai kertas. Di acara ini, Huawei juga memperkenalkan HUAWEI MatePad Mini, tablet flagship berukuran 8,8 inci yang memadukan desain ringkas dengan teknologi pintar kelas premium. Sorotan utama juga terletak pada kemampuan AI dari ponsel pintar flagship terbaru Huawei, seri Mate 80, yang meningkatkan pengalaman pengguna melalui fitur cerdas yang disesuaikan secara personal. Selain itu, video teknis turut ditampilkan Huawei tentang detail rekayasa perangkat lipat seperti Mate X7, menunjukkan teknologi engsel dan layar mutakhir sehingga menjadi standar baru di industri.

Di zona pameran "Energize Your Life", Huawei menghadirkan pengalaman interaktif yang membuktikan peran teknologi Huawei dalam mendukung kebugaran dan kesehatan. Pengunjung dapat mencoba perangkat wearable dalam simulasi nyata. Beberapa demo produk turut digelar untuk menampilkan fitur khusus, seperti: HUAWEI WATCH GT 6 series dengan metrik canggih yang membantu pengguna meningkatkan performa ketika bersepeda; HUAWEI WATCH GT Runner 2 dengan Intelligent Marathon Mode yang membantu atlet lari, mulai dari persiapan latihan, pengaturan ritme saat lomba, hingga analisis setelah lomba; HUAWEI WATCH 5 dan HUAWEI WATCH D2, menawarkan manajemen kesehatan menyeluruh mulai dari pemantauan praktis hingga pengingat proaktif, sehingga memberikan solusi kesehatan yang lebih komplet bagi pengguna.

Di zona pameran "Explore Yourself", pengunjung dapat mengeksplorasi potensi kreativitas melalui aplikasi yang dikembangkan Huawei, GoPaint. Dengan antarmuka yang intuitif dan pustaka aset yang lengkap, aplikasi ini membantu siapa saja membuat karya seni dengan kualitas profesional. Untuk mobile filmmaking, Huawei menampilkan teknologi pencitraan XMAGE yang telah mengalami peningkatan signifikan pada kemampuan perekaman video pada HUAWEI Mate 80 Pro. Teknologi ini menghadirkan rentang dinamis sangat tinggi, reproduksi warna yang akurat, serta kemampuan telephoto macro dan slow motion terdepan di industri. Dengan demikian, pengguna mudah merekam momen sehari-hari dan menghasilkan video berkualitas profesional.

Huawei juga mengusung semangat yang berani dan dinamis melalui filosofi terbarunya, "Now Is Yours", menandai babak baru dalam gaya hidup cerdas bagi pengguna di seluruh dunia. Ke depan, Huawei akan terus berkomitmen pada inovasi berkelanjutan dengan menghadirkan produk mutakhir dan pengalaman terintegrasi untuk berbagai skenario penggunaan sehingga setiap orang dapat mengeksplorasi dan mengabadikan momen luar biasa pada 2026.

SOURCE HUAWEI