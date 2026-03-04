나우 이즈 유어즈: 화웨이, MWC 2026에서 스마트 라이프 재정의

바르셀로나, 스페인 2026년 3월 4일 /PRNewswire/ -- 3월 2일, 많은 기대를 모으며 스페인 바르셀로나에서 열린 모바일 월드 콩그레스(Mobile World Congress, MWC) 2026에서 화웨이(Huawei)가 미래를 공개했다. '나우 이즈 유어스(Now Is Yours)'를 주제로, 화웨이는 스마트폰, PC, 태블릿, 워치, 이어버드 등 다양한 제품을 선보였다. 이 거대 기술 기업은 폴더블 스크린 기술, 피트니스 및 헬스, 모바일 이미지 생성, 생산성 및 창의성 분야의 최신 성과를 강조하며 전 세계 소비자에게 미래 디지털 라이프스타일에 대한 비전을 제시했다.

'유어 인텔리전트 월드(Your Intelligent World)' 구역에서 화웨이는 스마트 기술 분야의 선도 기업으로서의 기술력을 선보였다. 다양한 태블릿을 통해 PC급 생산성을 제공하며, HarmonyOS 기반으로 구동되는 화웨이의 기기들은 사용자가 WPS와 같은 전체 기능을 갖춘 오피스 소프트웨어를 원활하게 실행할 수 있게 한다. 이 기기들은 HUAWEI Notes의 효율성과 결합되어 언제 어디서나 전문적인 창작과 협업이 가능하다. 하드웨어와 소프트웨어 통합 측면에서는 PaperMatte Display를 통해 선명하고 눈이 편안한 화면과 함께 종이에 쓰고 그리는 듯한 경험을 제공한다. 또한 이 행사에서는 휴대성과 하이엔드 지능형 기술을 결합한 8.8인치 플래그십 콤팩트 태블릿 HUAWEI MatePad Mini가 처음 공개됐다. 화웨이의 최신 플래그십 스마트폰 Mate 80 시리즈의 강력한 AI 기능도 주목을 받았으며, 지능적으로 개인화된 기능을 통해 사용자 참여를 향상시킨다. 더불어 Mate X7과 같은 폴더블 기기의 정교한 설계를 담은 상세 영상이 공개되어, 업계의 새로운 기준을 제시하는 힌지 및 디스플레이 기술을 선보였다.

'에너자이즈 유어 라이프(Energize Your Life)' 구역에서는 화웨이 기술이 피트니스와 헬스를 어떻게 지원하는지를 보여주는 체험형 전시로 소개했다. 방문객들은 모의 실생활 시나리오에서 웨어러블 기기를 체험할 수 있었다. 시연에서는 전문화된 기능들이 강조되었는데, HUAWEI WATCH GT 6 시리즈는 고급 사이클링 지표를 통해 더욱 효율적인 주행을 지원하며, HUAWEI WATCH GT Runner 2는 인텔리전트 마라톤 모드를 통해 사전 훈련, 레이스 중 페이스 조절, 레이스 후 분석을 안내하며 HUAWEI WATCH 5와 HUAWEI WATCH D2는 간편한 모니터링부터 선제적 알림까지 포괄적인 건강 관리를 제공한다.

'익스플로어 유어셀프(Explore Yourself)' 구역에서는 화웨이의 자체 개발 앱 'GoPaint'를 통해 방문객들이 창의성을 발휘할 수 있도록 했다. 직관적인 인터페이스와 풍부한 에셋 라이브러리를 기반으로 전문 수준의 예술 작업을 누구나 수행할 수 있도록 지원한다. 모바일 영상 제작 분야에서는 XMAGE 이미지 처리 기술을 선보였으며, HUAWEI Mate 80 Pro의 영상 촬영 기능에서 초고동적 범위, 정확한 색 재현, 업계 선도 수준의 망원 매크로 및 슬로모션 기능 등 주요 향상을 강조했다. 이를 통해 사용자는 일상의 순간을 손쉽게 기록하고 전문적인 품질의 영상을 제작할 수 있다.

화웨이는 '나우 이즈 유어즈'라는 새로운 철학을 통해 젊고 대담한 브랜드 정신을 제시하며 스마트 리빙의 새로운 장을 열고 있다. 앞으로도 화웨이는 지속적인 혁신을 통해 최첨단 제품과 전 시나리오 기반의 매끄러운 경험을 제공하고, 전 세계 사용자가 2026년 자신의 특별한 순간을 탐색하고 기록할 수 있도록 지원할 계획이다.

