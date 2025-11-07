Quantinuum 宣佈推出最新 Helios 量子電腦，提供前所未有的準確度，而實現生成式量子人工智能（GenQAI）

Helios 的首批客戶包括 Amgen、BMW Group、JPMorganChase 和 SoftBank Corp。

紐約 2025年11月8日 /美通社/ -- Quantinuum 是全球量子運算領袖，今天宣佈推出 Helios。Helios 是全球最準確通用商用量子電腦，專為加速企業採用量子運算而設計。Helios 擁有任何商業系統的最高準確度†和同類電腦首創即時控制引擎，協助開發人員利用大致與異質經典電腦相同的方式，編寫量子電腦程式。全新兼現代 Python 為本程式語言，名為 Guppy。它允許開發人員在單一程式中，無縫結合混合運算能力（量子與經典）。客戶現可透過 Quantinuum 的雲端服務與本地部署產品，使用 Helios。

Quantinuum 主席兼行政總裁 Rajeeb Hazra 博士表示：「從今開始，新一個運算轉折點。這為了企業首次能夠使用高準確度通用量子電腦來推動現實世界的變革，而改變各行各業（從藥物研發到金融再到先進材料）的創新方式。」

Helios 具備解鎖利用量子生成數據來增強 GenAI 模型的能力，從而釋放人工智能於多個領域（例如數據分析、材料設計與和量子化學等）的全部潛能。Quantinuum 為了加速 GenQAI 發展，而正在擴大與 NVIDIA 的合作關係。該公司透過 NVIDIA NVQLink，而整合 NVIDIA GB200 與 Helios，從為目標終端市場創造應用程式。此外，Quantinuum 將為 Helios 和未來系統，切換至 NVIDIA 加速的運算。該公司利用 Quantinuum Guppy 和 NVIDIA CUDA-Q 平台，而對其路線圖執行至關重要的即時錯誤糾正。

Quantinuum 宣布早期用戶與合作者的群體，不斷壯大。當中包括生命科學、材料與能源界的領袖：

Amgen ：投資者兼研究合作者。在生物製劑領域中，探索混合量子機器學習，從而推進數據驅動發現。

：投資者兼研究合作者。在生物製劑領域中，探索混合量子機器學習，從而推進數據驅動發現。 BlueQubit ：利用真實駕駛影片數據，進行人工智能影像辨識。

：利用真實駕駛影片數據，進行人工智能影像辨識。 BMW Group ：透過燃料電池催化劑的材料研究，推動可持續發展交通運輸。

：透過燃料電池催化劑的材料研究，推動可持續發展交通運輸。 JPMorganChase ：研究高級金融分析的潛在能力。

：研究高級金融分析的潛在能力。 SoftBank Corp.：為了新一代電池、光學開關與太陽能電池，探索有機材料。

今天，Quantinuum 還與新加坡 National Quantum Office (NQO) 和 National Quantum Computing Hub (NQCH) 簽署策略合作協議。該協議包括在新加坡使用 Helios，而加速計算生物學與生物資訊學、金融建模與最佳化、先進材料和化學，以及組合最佳化領域中的量子運算商業應用。Quantinuum 為了支援此策略合作關係，而正在於新加坡建立世界級研發與營運中心。

最後，Quantinuum 正在推出兩個全新生態系統計劃，而作為擴大量子運算商業影響策略的一部份。Q-Net 是個新用戶群組，將作為客戶回應與合作的論壇。同時，全新創業合作夥伴計劃將邀請開發者，在 Helios 上建立和擴展第三方應用程式。

如欲查看更多 Helios 詳情的網誌文章，請按此。如欲下載視覺素材與科學論文，請按此。

†準確度：在量子運算中，準確度是衡量系統計算準確度的指標。該系統錯誤率越低，準確度越高。Helios 擁有市面迄今最高的準確度。它的主要表現指標概述如下：

物理量子位元 (PQ) ：98 PQ 的 2 量子位元門準確度為 99.921%，而 1 量子位元門準確度為 99.9975%。

：98 PQ 的 2 量子位元門準確度為 99.921%，而 1 量子位元門準確度為 99.9975%。 邏輯量子位元 (LQ) ：

： 94 LQ（已檢測錯誤）全球糾纏優於物理表現；



50 LQ（已檢測錯誤）在磁性模擬內優於物理表現；



48 LQ（已糾正錯誤）優於物理表現（99.99% 狀態準備和測量準確度）。

關於 Quantinuum

Quantinuum 是全球量子運算領袖。該公司的量子系統在各行各業基準測試中，均帶來最高表現。Quantinuum 在美國、英國、德國和日本擁有超過 630 名員工，包括超過 370 名正在推動量子運算革新的科學家與工程師。如欲查看更多資料，請瀏覽 www.quantinuum.com。

Honeywell 技術支援 Quantinuum Helios，反映 Honeywell 製造 Helios 離子阱。Honeywell 商標使用，已獲 Honeywell International, Inc. 授權。Honeywell 對此服務，不作任何陳述或保證。

