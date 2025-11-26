MiTAC Computing社、Redington Limitedと新たな販売代理店契約を締結

台北、2025年11月26日/PRNewswire/ -- AI、HPC、高エネルギー効率サーバー・ソリューションの世界的リーダーであり、MiTAC Holdings Corporation（TSE:3706）の子会社であるMiTAC Computing Technology Corporation, は、 Redington Limitedとの新たなディストリビューター契約を締結したことを発表しました。インドに本社を置くRedingtonは、アジア太平洋地域および中東の40か国で長年にわたり確固たる存在感を誇っています。

インドのデータ主導の未来を強化

MiTAC & Redington join forces in India

インドは現在、急速なデジタル・トランスフォーメーションとAI、クラウド・コンピューティング、高速ネットワーク、サイバーセキュリティの需要増加により、ITインフラストラクチャへの支出が推定1,615億ドル増加しており、この分野で地域をリードしています。今回のコラボレーションを通じて、MiTAC ComputingとRedingtonは、進化するニーズに理想的に応えられる絶好のポジションにあります。Redingtonは現在、インドにおけるMiTAC Computingの独占販売代理店を務めており、Intel DSGとTYANサーバー製品ラインの統合に伴うMiTACブランドの再導入に貢献しています。MiTAC Computingは、Redingtonの強力な物流ネットワーク、パートナー・エコシステム、広範な市場プレゼンスを活用して、インドの成長するデジタル・インフラストラクチャ環境に合わせてカスタマイズされた、エネルギー効率の高い高性能サーバー・ソリューションを提供します。

「Redingtonのリーチと市場に関する専門知識、MiTACの垂直統合型サーバーからクラスターまでの設計、製造、液体冷却技術におけるイノベーションを組み合わせることで、インド企業がよりスマートに拡張し、より強力にパフォーマンスを発揮し、明日のデジタル経済を推進するデータ・センターを構築できるよう支援します。」

— MiTAC Computing Technology Corp. 社長、Rick Hwang氏

「RedingtonとMiTACのコラボレーションは、当社の高性能コンピューティングとエンタープライズ・インフラストラクチャの提供を拡大する戦略的な一歩を示すものです。この提携を通じて、私たちは未来を見据えた革新的でスケーラブルなソリューションの提供を目指しています。これにより、企業はデジタル技術の可能性を最大限に活用し、急速に進化する市場で優位に立つことができます」 – Redington Limited、テクノロジー・ソリューション・グループ、グループ・ヘッド、Hetal Shah氏

持続可能な成長のための共通のビジョン

MiTAC Computingは、台湾、中国、ベトナム、ヨーロッパ、米国の施設に支えられ、数十年にわたる研究開発の卓越性と製造リーダーシップを発揮しています。AI、HPC、クラウド、エッジ・コンピューティングを網羅する包括的なポートフォリオにより、システム、ラック、クラスター全体で品質が保証された完全なパフォーマンスが保証されます。MiTACは、Redingtonの地域専門知識と連携して、電子商取引、金融、研究、クラウド・サービスなどの主要分野の企業を支援することを目指しています。

「インドは世界で最もダイナミックかつ急速に進化するデータ・センター市場であり、MiTAC Computingが特に力を注いでいる市場でもあります。Redingtonとの提携を通じて、MiTACの世界的なイノベーションと信頼の品質をインドの地元のお客様にお届けできることを誇りに思います。」

— MiTAC Computing Technology Corp.、APAC地域セールス担当ディレクター、Stephanie Chen氏

MiTAC Computing Technology Corporationについて

MiTAC Holdingsの子会社であるMiTAC Computing Technology Corp.は、AI、HPC、クラウド、エッジ・コンピューティングを専門としています。MiTAC Computingは、ベアボーン、システム、ラック、クラスターの各レベルにおいて妥協のない品質を保証するために厳格な方法論を採用し、性能と統合性を完全に実現しています。グローバルな展開と、研究開発・製造から世界規模のサポートに至るまでのエンドツーエンドの体制を備えるMiTAC Computingは、ハイパースケールデータセンター、HPC、AIアプリケーション向けに、俊敏かつカスタマイズ可能なプラットフォームを提供しています。

https://www.mitaccomputing.com/

Redington Limitedについて

Redington Limited（NSE：REDINGTON; BSE：532805）は、Fortune India 500にランクインしている大手テクノロジー・ソリューション プロバイダーです。テクノロジーの摩擦、つまりイノベーションと導入のギャップに対処することで、企業のデジタル・トランスフォーメーションを支援します。40を超える市場に事業を展開し、450を超えるブランド・アソシエーションと75,000を超えるチャンネル・パートナーを擁するRedingtonは、さまざまな市場においてIT/ITeS、通信、ライフスタイル、3D印刷およびデジタル印刷、太陽光発電製品に及ぶ包括的な流通を実現します。イノベーションとパートナーシップに重点を置くことで、Redingtonは信頼できる製品、サービス、ソリューションの世界的なディストリビューターとしての地位を維持しています。

https://redingtongroup.com

