MiTAC Resmi Bekerja sama dengan Distributor Baru, Redington Limited

India kini mencatat kenaikan anggaran belanja infrastruktur TI yang terbesar di Asia Pasifik setelah nilai pertumbuhannya diperkirakan mencapai US$161,5 miliar. Kenaikan ini tercapai berkat transformasi digital yang semakin marak, serta lonjakan kebutuhan AI, komputasi awan, jaringan berkecepatan tinggi, dan keamanan siber. Melalui kolaborasi ini, MiTAC Computing dan Redington siap menjawab kebutuhan tersebut. Redington kini menjadi distributor eksklusif MiTAC Computing di India, serta ikut memperkenalkan kembali merek MiTAC setelah integrasi lini produk server Intel DSG dan TYAN. Dengan memanfaatkan jaringan logistik, ekosistem mitra, dan jangkauan pasar Redington, MiTAC Computing akan menghadirkan solusi server berkinerja tinggi dan hemat energi yang dirancang khusus untuk kebutuhan infrastruktur digital India yang semakin berkembang.

"Memadukan jangkauan dan keahlian pasar Redington dengan inovasi MiTAC dalam desain server-to-cluster, manufaktur, dan teknologi pendingin dengan zat cair, kami membantu berbagai perusahaan India untuk berkembang lebih cerdas, berkinerja lebih optimal, dan membangun pusat data yang akan mendukung ekonomi digital masa depan."

— Rick Hwang, President, MiTAC Computing Technology Corp.

"Kolaborasi antara Redington dan MiTAC merupakan langkah strategis yang memperluas jangkauan solusi komputasi berkinerja tinggi dan infrastruktur TI untuk klien perusahaan. Melalui kemitraan ini, kami menghadirkan solusi inovatif, berskala luas, dan siap menjawab tantangan masa depan agar para pelaku bisnis dapat memanfaatkan teknologi digital secara optimal dan mampu bersaing di pasar yang terus berubah" – Hetal Shah, Group Head, Technology Solutions Group, Redington Limited.

Visi Bersama untuk Pertumbuhan Berkelanjutan

MiTAC Computing telah berpengalaman selama puluhan tahun dalam litbang (R&D) dan menguasai keunggulan manufaktur yang didukung sejumlah fasilitas di Taiwan, Tiongkok, Vietnam, Eropa, dan Amerika Serikat. Portofolio produk MiTAC Computing yang komprehensif—meliputi AI, HPC, komputasi awan, dan edge computing—menjaga kualitas dan performa optimal pada level sistem, rak, hingga klaster. Dengan keahlian regional Redington, MiTAC siap mendukung berbagai sektor utama seperti e-commerce, keuangan, riset, layanan komputasi awan, dan lain-lain.

"India merupakan salah satu pasar pusat data yang paling menarik dan berkembang pesat di dunia sehingga menjadi salah satu fokus MiTAC Computing. Melalui kemitraan yang terjalin dengan Redington, kami menghadirkan inovasi global dan kualitas tepercaya MiTAC kepada para klien di India."

— Stephanie Chen, Director, APAC Sales, MiTAC Computing Technology Corp.

Tentang MiTAC Computing Technology Corporation

MiTAC Computing Technology Corp., anak usaha MiTAC Holdings, menyediakan berbagai solusi AI, HPC, komputasi awan, dan edge computing. MiTAC menerapkan metodologi ketat guna menjamin kualitas terbaik—dari barebones, sistem, rak, hingga klaster—serta, performa dan integrasi yang optimal. Dengan jangkauan global dan keahlian terpadu, MiTAC menghadirkan platform yang cepat dan mudah disesuaikan untuk pusat data hyperscale, HPC, dan aplikasi AI.

https://www.mitaccomputing.com/

Tentang Redington Limited

Redington Limited (NSE: REDINGTON; BSE: 532805) adalah penyedia solusi teknologi terkemuka yang tercantum dalam daftar "Fortune India 500". Redington mendukung transformasi digital bisnis dengan mengatasi kendala teknologi—kesenjangan antara inovasi dan pemanfaatan teknologi. Menjangkau lebih dari 40 pasar, serta berkolaborasi dengan lebih dari 450 merek dan 75.000+ mitra kanal, Redington menyediakan distribusi terpadu untuk produk-produk TI/ITeS, Telekomunikasi, Gaya Hidup, alat cetak 3D dan digital, serta tenaga surya. Melalui inovasi dan kolaborasi, Redington menjadi distributor global tepercaya untuk produk, layanan, dan solusi teknologi.

https://redingtongroup.com

SOURCE MiTAC Computing Technology Corp.