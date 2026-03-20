-Ribo amplía su alcance más allá del hígado con RiboPepSTAR™, lo que permite la administración dirigida de siRNA a múltiples órganos

SUZHOU, China y MÖLNDAL, Suecia, 20 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Suzhou Ribo Life Science Co., Ltd. ("Ribo" o "la Compañía", Código Hong Kong Stock Exchange: 6938) había sido invitada a dar una conferencia en la Conferencia RNA Leaders Europe en Viena, Austria, el 19 de marzo, una de las conferencias más importantes sobre oligonucleótidos.

Tras el éxito de RiboGalSTAR™, que ha respaldado siete programas clínicos y alianzas globales importantes valoradas en más de 6.000 millones de dólares, Ribo está impulsando sus plataformas extrahepáticas y multiobjetivo. La tecnología patentada RiboPepSTAR™ permite la administración precisa de siRNA a órganos clave más allá del hígado, con prometedores datos preclínicos en diversos tejidos.

Dirigido al riñón

Mediante RiboPepSTAR™, los estudios preclínicos demuestran una captación selectiva en células tubulares proximales en diferentes modelos, y se ha logrado una reducción de hasta el 80 % en la expresión del gen diana, desde roedores hasta primates no humanos. La prueba de concepto fisiológica se validó aún más en varios modelos de enfermedad, como el modelo de diabetes tipo 2, mostrando una sólida reducción de biomarcadores específicos del riñón relacionados con el objetivo. El primer fármaco de Ribo dirigido al riñón ha entrado en la fase IND.

Dirigido al corazón

Un conjugado dirigido al corazón produjo una supresión sostenida de la expresión génica en el corazón en un modelo de ratón. Se observaron efectos mínimos en el músculo y una actividad insignificante en el hígado y el riñón, lo que confirma una fuerte especificidad cardíaca.

Dirigido al tejido adiposo

En primates no humanos, la administración de corriente permitió una potente y selectiva focalización en el tejido adiposo con una supresión génica del 96 %.

En conjunto, estos resultados destacan el potencial de RiboPepSTAR™ para el desarrollo de terapias basadas en siRNA para enfermedades renales, cardíacas y metabólicas.

Paralelamente, Ribo está desarrollando su plataforma de siRNA multiobjetivo, que permite que una sola molécula silencie dos o más genes simultáneamente. Los siRNA de doble objetivo de Ribo alcanzan niveles de silenciamiento génico comparables a los de las moléculas de objetivo único, lo que posibilita la modulación sinérgica de vías metabólicas y un mayor beneficio terapéutico con una sola entidad terapéutica.

Las plataformas patentadas de Ribo, tanto extrahepáticas como multiobjetivo, abren la puerta a terapias de vanguardia en una amplia gama de áreas patológicas, en plena consonancia con el compromiso de Ribo de ofrecer medicamentos de siRNA de última generación a pacientes de todo el mundo.

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