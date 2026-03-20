Avec RiboPepSTAR™, Ribo permet l'administration ciblée de petits ARN interférents (pARNi) à plusieurs organes autres que le foie

SUZHOU, Chine, et MÖLNDAL, Suède, 20 mars 2026 /PRNewswire/ -- L'entreprise Suzhou Ribo Life Science Co., Ltd.(« Ribo » ou « la société », code de la Bourse de Hong Kong : 6938) a été invitée à prononcer un discours lors de la conférence « RNA Leaders Europe » (conférence européenne des leaders de l'ARN), l'une des principales conférences sur les oligonucléotides, le 19 mars à Vienne, en Autriche.

Après le succès de RiboGalSTAR™, qui a soutenu sept programmes cliniques et des partenariats mondiaux majeurs d'une valeur de plus de 6 milliards de dollars, Ribo fait maintenant progresser ses plateformes multicibles en dehors du domaine hépatique. La technologie exclusive RiboPepSTAR™, qui rend possible l'administration précise de pARNi à des organes essentiels autres que le foie, présente des données précliniques prometteuses sur plusieurs tissus.

Ciblage rénal

Les études précliniques qui ont testé RiboPepSTAR™ démontrent une absorption sélective dans les cellules tubulaires proximales à travers les modèles, et jusqu'à 80 % de réduction d'expression du gène cible ont été atteints, des rongeurs aux primates non humains. La preuve de concept physiologique a ensuite été validée dans plusieurs modèles de maladies, tels que le modèle du diabète de type 2, et montre une forte réduction des biomarqueurs liés à la cible spécifique aux reins. Le premier médicament de Ribo ciblant les reins est entré en phase d'autorisation comme nouveau médicament de recherche.

Ciblage cardiaque

Dans un modèle de souris, un conjugué à ciblage cardiaque a permis une réduction d'expression durable dans le cœur. Des effets minimes ont été observés dans les muscles et une activité négligeable dans le foie et les reins, ce qui confirme la forte spécificité cardiaque.

Ciblage du tissu adipeux

Chez les primates non humains, l'administration se traduit actuellement par un ciblage puissant et sélectif de l'adiposité, avec une réduction d'expression de 96 %.

Ensemble, ces résultats soulignent le potentiel de RiboPepSTAR™ pour la mise au point de traitements à base de pARNi ciblant les maladies rénales, cardiaques et métaboliques.

Parallèlement, Ribo fait progresser sa plateforme de pARNi multicible, grâce à laquelle une seule molécule peut simultanément réduire au silence deux gènes ou plus. Les pARNi à double cible de Ribo atteignent des niveaux de réduction d'expression comparables à ceux des molécules à cible unique, ce qui favorise une modulation synergique des voies et accroît le bénéfice du traitement avec une seule entité thérapeutique.

Les plateformes exclusives multicibles en dehors du domaine hépatique de Ribo ouvrent la voie à des thérapies de premier ordre dans un large éventail de domaines pathologiques, en parfaite adéquation avec l'engagement de Ribo : mettre des médicaments pARNi de nouvelle génération à la disposition des patients du monde entier.

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