全球首款不含金屬或礦物的電動車橫空出世----結果根本無法運作

在推動可持續發展方面，全世界面臨著重大挑戰：目前的採礦產量，無法滿足對清潔能源科技至關重要的礦物需求，而該需求正急速攀升。電動車、風力渦輪機和太陽能板皆依賴鋰、銅、鎳等關鍵材料，然而這些資源的供應量正危險地大大落後於需求。

例如：

一輛電動車所需的礦物投入量，是傳統車輛的六倍，一座陸上風力發電廠所需的礦物資源量，更是燃氣發電廠的九倍。

若要在 2050 年實現淨零排放目標，鋰、鎳和鈷的產量需較當前水平提升五倍。

Sandvik 正透過彰顯可持續採礦在創造現代生活關鍵科技及推動全球電氣化進程中的核心作用，積極應對這項迫切課題。現於瑞典斯德哥爾摩國家科學技術博物館展出的 eNimon「The nomine car」裝置藝術，以發人深省的視覺呈現方式，揭示當這些關鍵材料枯竭時可能引發的後果。

「如果世界未能認識和擴大採礦對可持續發展的重要貢獻，Enimon 象徵著什麼危險。eNimon 象徵著若全球未能認識並擴大採礦業對可續發展所作出的重要貢獻，將會面臨的危機。」Mats Eriksson 總結道。

如欲進一步了解 eNimon 以及 Sandvik 如何推動採礦創新

