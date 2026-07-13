MDT stellt den TMR1228D vor: einen hochsensiblen, zweiachsigen magnetischen Schalter-IC mit „Always-On"-Funktion und Stromverbrauch im Mikroampere-Bereich

— Kontinuierliche Magnetfelderfassung, hohe Empfindlichkeit von ±5 Gauß und

Quadratur-A/B-Ausgänge für intelligente Zähler (Smart Metering), Dreh- und Linearpositionserfassung

sowie Bewegungssteuerung

ZHANGJIAGANG, China, 13. Juli 2026 /PRNewswire/ -- MultiDimension Technology Co., Ltd. (MDT), ein führender Anbieter von Magnetsensoren und Pionier der TMR-Technologie (Tunneling Magnetoresistance), hat heute den bipolaren, zweiachsigen TMR1228D-Magnetschalter-IC mit Latch-Verhalten vorgestellt. Der TMR1228D kombiniert eine kontinuierliche Magnetfelderfassung, eine hohe Empfindlichkeit von ±5 Gauß, eine Stromaufnahme im Mikroampere-Bereich, eine zweiachsige Erfassung sowie ein Hochfrequenz-Ansprechverhalten und ist für Anwendungen in den Bereichen intelligente Verbrauchsmessung (Smart Metering), industrielle Positionserfassung, Drehzahlmessung und Bewegungssteuerung konzipiert.

Der TMR1228D vereint hochempfindliche TMR-Sensorelemente mit einer CMOS-Signalaufbereitungsschaltung, um wechselnde Magnetfelder in präzise digitale Ausgangssignale umzuwandeln. Im Gegensatz zu herkömmlichen Hall-Effekt-Schaltern, die zur Senkung des Stromverbrauchs auf einen gepulsten Betrieb angewiesen sind, nutzt der TMR1228D die dem TMR-Prinzip innewohnenden Eigenschaften des geringen Stromverbrauchs, um eine kontinuierliche Magnetfelderfassung zu erzielen und dabei nur 1,5 μA pro Achse zu verbrauchen. Dadurch werden Erfassungsausfälle aufgrund von intermittierender Abtastung vermieden, was eine schnellere Reaktion und höhere Zuverlässigkeit für ständig aktive Erfassungsanwendungen gewährleistet.

Der TMR1228D verfügt über unabhängige Erfassungskanäle für die X- und Y-Achse mit separaten Ausgängen und unterstützt die branchenüblichen Quadratur-A/B-Signale zur Erfassung von Dreh- und Linearposition, Geschwindigkeit und Richtung. Dies vereinfacht den Entwurf von Bewegungserfassungssystemen und bietet gleichzeitig größere Flexibilität bei der mehrachsigen magnetischen Erfassung.

Mit Betriebs- und Auslösepunkten von ±5 Gauss ermöglicht der TMR1228D den Einsatz kleinerer Magnete, größerer Luftspalten und eine größere Flexibilität bei der mechanischen Konstruktion. Für Anwendungen, die stärkere Magnetfelder oder andere Magnetkonfigurationen erfordern, bietet MDT außerdem den TMR1222D an, der über Betriebsschwellen von ±17 Gauss im gleichen Gehäuse und mit derselben Pinbelegung verfügt, um ein breiteres Spektrum an mechanischen Strukturen und Magnetkreiskonstruktionen zu unterstützen.

Der TMR1228D eignet sich ideal für elektronische Wasser-, Gas- und Wärmezähler, Quadratur-Encoder-Systeme, die Erfassung von Dreh- und Linearpositionen sowie Drehzahlen und andere batteriebetriebene oder ständig aktive Sensoranwendungen.

Hauptmerkmale

Zweiachsige X/Y-Magnetabtastung mit unabhängigen Ausgängen.

Betriebs- und Auslösepunkte von ±5 Gauss für kleinere Magnete und größere Luftspalten.

Kontinuierliche (immer aktive) Magnetfelderkennung ohne Tastverhältnis.

Extrem geringer Stromverbrauch von 1,5 μA pro Achse.

Hochfrequenzantwort im Bereich von Gleichstrom bis 1 kHz.

Quadratur-A/B-Ausgänge nach Industriestandard für die Erfassung von Dreh- und Linearposition, Drehzahl und Drehrichtung.

Breiter Betriebsspannungsbereich von 1,8 V bis 5,5 V.

Betriebstemperaturbereich im industriellen Einsatz von -40 °C bis +125 °C.

Kompaktes DFN8L-Gehäuse (3 × 3 × 0,75 mm).

Informationen zu MDT

MultiDimension Technology wurde 2010 in Zhangjiagang in der chinesischen Provinz Jiangsu gegründet und unterhält Niederlassungen in Shenzhen, Chengdu und Ningbo (China), Singapur, Tokio (Japan) sowie San Jose (Kalifornien, USA). MDT hat ein einzigartiges Portfolio an geistigem Eigentum aufgebaut und verfügt über eigene, hochmoderne TMR-Fertigungsanlagen, die eine Serienproduktion leistungsstarker und kostengünstiger TMR-Magnetsensoren ermöglichen, um auch die anspruchsvollsten Anwendungsanforderungen zu erfüllen. Unter der Leitung seines zentralen Managementteams aus herausragenden Experten sowie erfahrenen Fachleuten für Magnetsensortechnologie und Ingenieurdienstleistungen setzt sich MDT dafür ein, Mehrwert für seine Kunden zu schaffen und ihren Erfolg sicherzustellen. Weitere Informationen über MDT finden Sie unter http://www.multidimensiontech.com.

Medienkontakte

Vertriebsabteilung von MDT, [email protected], [email protected], Tel.: +1-650-275-2318 (USA), +86-189-3612-1156 (China)