MDT présente le TMR1228D, un circuit intégré de commutateur magnétique biaxial, toujours actif et à haute sensibilité, avec une consommation électrique de l'ordre du microampère

— Détection continue de champs magnétiques, haute sensibilité (±5 gauss) et sorties en

quadrature A/B pour les compteurs intelligents, la détection de la position rotative et

linéaire, ainsi que le contrôle de mouvement

ZHANGJIAGANG, Chine, 13 juillet 2026 /PRNewswire/ -- MultiDimension Technology Co., Ltd. (MDT), l'un des principaux fournisseurs de capteurs magnétiques et pionnier de la technologie de magnétorésistance à effet tunnel (TMR), a présenté aujourd'hui le circuit intégré de commutateur magnétique bipolaire biaxial à verrouillage TMR1228D. Alliant une détection de champ magnétique en continu, une haute sensibilité de ±5 gauss, une consommation électrique de l'ordre du microampère, une détection biaxiale et une réponse à haute fréquence, le TMR1228D est conçu pour les applications de comptage intelligent, de détection de position industrielle, de mesure de vitesse et de contrôle de mouvement.

Le TMR1228D intègre des éléments de détection TMR haute sensibilité associés à des circuits de traitement du signal CMOS afin de convertir les variations des champs magnétiques en signaux de sortie numériques précis. Contrairement aux commutateurs à effet Hall classiques qui recourent à un fonctionnement en mode pulsé pour réduire la consommation d'énergie, le TMR1228D tire parti des caractéristiques intrinsèques de faible consommation du TMR pour assurer une détection continue du champ magnétique tout en consommant 1,5 μA à peine par axe. Cela permet d'éviter les événements de détection manqués dus à un échantillonnage intermittent, offrant ainsi une réponse plus rapide et une fiabilité accrue pour les applications de détection fonctionnant en continu.

Le TMR1228D intègre des canaux de détection indépendants pour les axes X et Y, dotés de sorties distinctes, et prend en charge les signaux en quadrature A/B conformes aux normes industrielles pour la détection de la position rotative et linéaire, de la vitesse et de la direction. Cela simplifie la conception des systèmes de détection de mouvement tout en offrant une plus grande souplesse pour la détection magnétique multiaxiale.

Avec des points de fonctionnement et de déclenchement de ±5 gauss, le TMR1228D permet d'utiliser des aimants plus petits, des entrefers plus larges et offre une plus grande souplesse de conception mécanique. Pour les applications nécessitant des champs magnétiques plus puissants ou des configurations d'aimants différentes, MDT propose également le TMR1222D, offrant des seuils de fonctionnement de ±17 gauss dans un boîtier et un brochage identiques, afin de prendre en charge un éventail plus large de structures mécaniques et de conceptions de circuits magnétiques.

Le TMR1228D est idéal pour les compteurs électroniques d'eau, de gaz et de chaleur, les systèmes de codeurs en quadrature, la détection de la position rotative et linéaire et de la vitesse, ainsi que d'autres applications de détection alimentées par batterie ou fonctionnant en continu.

Principales caractéristiques

Détection magnétique biaxiale X/Y avec sorties indépendantes.

Points de fonctionnement et de déclenchement de ±5 gauss pour les aimants plus petits et les entrefers plus larges.

Détection continue (toujours active) du champ magnétique, sans modulation de cycle.

Consommation électrique extrêmement faible : 1,5 μA par axe.

Réponse en haute fréquence en CC à 1 kHz.

Sorties en quadrature A/B conformes aux normes de l'industrie pour la détection de la position (rotative et linéaire), de la vitesse et de la direction.

Large plage de tension de fonctionnement : de 1,8 V à 5,5 V.

Plage de températures de fonctionnement en milieu industriel comprise entre -40 °C et +125 °C.

Boîtier DFN8L compact (3 × 3 × 0,75 mm).

À propos de MDT

MultiDimension Technology a été fondé en 2010 à Zhangjiagang, dans la province du Jiangsu, en Chine. L'entreprise dispose de succursales à Shenzhen, Chengdu et Ningbo (Chine), à Singapour, à Tokyo (Japon) et à San José (Californie, États-Unis). MDT a développé un portefeuille de propriété intellectuelle unique, et ses propres installations de fabrication de TMR d'avant-garde, qui peuvent prendre en charge la production en volume de capteurs magnétiques TMR de haute performance et à faible coût pour répondre aux besoins des applications les plus exigeantes. Dirigé par une équipe de direction composée des meilleurs experts et de vétérans de la technologie des capteurs magnétiques et des services d'ingénierie, MDT s'engage à créer de la valeur ajoutée pour ses clients et à assurer leur succès. Pour plus d'informations sur MDT, veuillez consulter le site http://www.multidimensiontech.com.

Contacts presse :

Service commercial de MDT, [email protected], [email protected], Tél. : +1-650-275-2318 (États-Unis), +86-189-3612-1156 (Chine)