繪就貿易新圖景，釋放開放新活力----第138屆廣交會圓滿收官
新聞提供者廣交會
06 11月, 2025, 21:10 CST
廣州 2025年11月6日 /美通社/ -- 第138屆廣交會於11月4日圓滿收官，在各方共同努力下，境外採購商、向新向智向綠產品等多項指標刷新歷史紀錄。在全球貿易格局深度調整，外貿發展面臨多重挑戰的背景下，本屆廣交會以逆勢上揚的態勢，不僅展現了中國外貿的韌性與活力，為全球經貿發展注入了穩定性，更向世界傳遞出中國擴大高水平對外開放、開創合作共贏新局面的堅定決心。
本屆廣交會共吸引來自223個國家和地區的超31萬名境外採購商到會，較上屆（下同）增長7.5%，再創歷史新高。其中，共建「一帶一路」國家採購商21.4萬人，增長9.4%，占比69%。
本屆廣交會現場意向出口成交256.5億美元，保持增長勢頭。參展企業通過廣交會結識了新客戶、開拓了新市場，許多採購商已赴實地或預約看廠，將達成更多成交。
參展企業在材料、工藝、供應鏈方面堅定走向新向智向綠發展路徑。在460萬件展品中，新產品占比23.3%，綠色產品占比23.5%，自主知識產權產品占比23.9%。AI賦能、創新智造、綠色低碳、高端定製成為貫穿三期的關鍵詞，具身機器人、腦機接口設備、零塑家居、生物基材料、AI智能康復設備、3D打印等是各期的流量擔當。632場新品發佈活動、廣交會設計創新獎共同打造了「全球首發、中國嚴選」平台。
數智融合提升參展體驗。本屆廣交會首次採用二維碼證件，30秒快速制證，速度提升6倍；採用「藍牙+5G+北斗」技術實現國內首個展位級導航，升級AI逛展、智能指路等設施，實現「一鍵導航、一碼逛展」，累計47.7萬人次使用；新增41.5萬人下載使用廣交會APP，有效賦能線下對接成交；首創AI輔助審圖，準確率超80%。
向心向暖服務傳遞合作溫度。本屆廣交會設置3000平方米外貿優品拓內銷對接專區，吸引143家境內頭部採購商與500餘家參展企業參與對接活動；9場「貿易之橋」供采對接、17場「好寶、好妮探廣交」活動、13場主題論壇，幫助企業精準拓市場；240家金融、物流、檢測及設計等貿易服務機構，咨詢量超10萬人次。
第139屆廣交會將於2026年4月15日至5月5日在廣州舉辦。瞭解更多信息，請點擊以下鏈接：https://buyer.cantonfair.org.cn/register/buyer/email?source_type=16
SOURCE 廣交會
分享這篇文章