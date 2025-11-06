繪就貿易新圖景，釋放開放新活力----第138屆廣交會圓滿收官

廣州 2025年11月6日 /美通社/ -- 第138屆廣交會於11月4日圓滿收官，在各方共同努力下，境外採購商、向新向智向綠產品等多項指標刷新歷史紀錄。在全球貿易格局深度調整，外貿發展面臨多重挑戰的背景下，本屆廣交會以逆勢上揚的態勢，不僅展現了中國外貿的韌性與活力，為全球經貿發展注入了穩定性，更向世界傳遞出中國擴大高水平對外開放、開創合作共贏新局面的堅定決心。

本屆廣交會‌共吸引來自223個國家和地區的超31萬名境外採購商到會，較上屆（下同）增長7.5%，再創歷史新高。其中，共建「一帶一路」國家採購商21.4萬人，增長9.4%，占比69%。