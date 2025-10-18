第138屆廣交會服務更佳、體驗更好

餐飲與文化服務方面，廣交會每日供應餐食超11萬份，提供300多款涵蓋粵式特色美食與國際風味的菜品，同時舉辦「廣交會音樂美食節」，將餐飲娛樂與商務交流相結合，增添文化氛圍。

語言溝通支持上，會場內新增4個翻譯服務點，配備400台翻譯設備，並安排100余名專業譯員，助力打破語言障礙。

為解決跨境貿易中的常見痛點，廣交會現場推出一系列專業商務支持服務，旨在為全球采購商與供應商打造更順暢、高效的營商環境。服務點沿展覽動線布局，240家貿易服務機構提供支持，覆蓋金融、保險、物流、產品設計、檢驗、咨詢等全貿易周期領域，可提供即時專業協助，避免影響參展體驗。

金融與退稅服務更為便捷，所有商戶均支持國際信用卡、數字人民幣、移動支付及現金支付，同時設立現場退稅區，離境訪客可直接在會場辦理退稅，全市近1000家可退稅商戶中還有250家支持即時退稅。

憑借這些提升舉措，廣交會再次彰顯其作為充滿活力的門戶平台的作用，助力全球商貿增長與長期合作。

