第138屆廣交會服務更佳、體驗更好

新聞提供者

廣交會

18 10月, 2025, 08:15 CST

廣州 2025年10月18日 /美通社/ -- 第138屆中國進出口商品交易會（簡稱「廣交會」）10月15日至11月4日在廣州舉辦。本屆廣交會通過全旅程參會服務和全鏈條貿易服務，優化采購商體驗，進一步鞏固其作為全球商貿核心平台的地位。

交通便利性進一步提升，廣州地鐵開通國際銀行卡直接刷卡乘坐功能並推出廣交會主題日票，廣交會官方APP內置購票功能；新增城際鐵路與地鐵線路，可直達廣州白雲國際機場及粵港澳大灣區主要城市；機場、車站、酒店等地還部署超400台自助終端，采購商抵達後可即時領取證件，實現從出行到貿易的無縫銜接。

餐飲與文化服務方面，廣交會每日供應餐食超11萬份，提供300多款涵蓋粵式特色美食與國際風味的菜品，同時舉辦「廣交會音樂美食節」，將餐飲娛樂與商務交流相結合，增添文化氛圍。

語言溝通支持上，會場內新增4個翻譯服務點，配備400台翻譯設備，並安排100余名專業譯員，助力打破語言障礙。

為解決跨境貿易中的常見痛點，廣交會現場推出一系列專業商務支持服務，旨在為全球采購商與供應商打造更順暢、高效的營商環境。服務點沿展覽動線布局，240家貿易服務機構提供支持，覆蓋金融、保險、物流、產品設計、檢驗、咨詢等全貿易周期領域，可提供即時專業協助，避免影響參展體驗。

金融與退稅服務更為便捷，所有商戶均支持國際信用卡、數字人民幣、移動支付及現金支付，同時設立現場退稅區，離境訪客可直接在會場辦理退稅，全市近1000家可退稅商戶中還有250家支持即時退稅。

憑借這些提升舉措，廣交會再次彰顯其作為充滿活力的門戶平台的作用，助力全球商貿增長與長期合作。

注冊參加第138屆廣交會，請點擊以下鏈接：
https://buyer.cantonfair.org.cn/register/buyer/email?source_type=16 .

SOURCE 廣交會

來自同一來源

第138屆廣交會開幕「向新」「向智」「向綠」成亮點

第138屆廣交會開幕「向新」「向智」「向綠」成亮點

第138屆廣交會於10月15日在廣州正式開幕，截至10月13日，來自218個出口市場的超24萬名採購商預登記，環比增長10%。其中，歐盟、美國、「一帶一路」共建國家採購商增長明顯。 本屆廣交會聚焦向新、向智、向綠三大維度，持續助力全球企業將機遇轉化為成果。...
第138屆廣交會將於10月15日在廣州開幕

第138屆廣交會將於10月15日在廣州開幕

第138屆中國進出口商品交易會（廣交會）將於10月15日至11月4日在廣州分三期舉辦，線上平台繼續常態化運營。本屆廣交會展覽面積達155萬平方米。展位總數7.46萬個，參展企業超3.2萬家，均創歷史新高。...
此來源更多新聞稿

探索

家用產品

家用產品

零售業

零售業

旅遊

旅遊

旅遊

旅遊

相關題材的新聞稿