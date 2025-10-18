第138屆廣交會服務更佳、體驗更好

新聞提供者廣交會
18 10月, 2025, 08:15 CST
廣州 2025年10月18日 /美通社/ -- 第138屆中國進出口商品交易會（簡稱「廣交會」）10月15日至11月4日在廣州舉辦。本屆廣交會通過全旅程參會服務和全鏈條貿易服務，優化采購商體驗，進一步鞏固其作為全球商貿核心平台的地位。
交通便利性進一步提升，廣州地鐵開通國際銀行卡直接刷卡乘坐功能並推出廣交會主題日票，廣交會官方APP內置購票功能；新增城際鐵路與地鐵線路，可直達廣州白雲國際機場及粵港澳大灣區主要城市；機場、車站、酒店等地還部署超400台自助終端，采購商抵達後可即時領取證件，實現從出行到貿易的無縫銜接。
餐飲與文化服務方面，廣交會每日供應餐食超11萬份，提供300多款涵蓋粵式特色美食與國際風味的菜品，同時舉辦「廣交會音樂美食節」，將餐飲娛樂與商務交流相結合，增添文化氛圍。
語言溝通支持上，會場內新增4個翻譯服務點，配備400台翻譯設備，並安排100余名專業譯員，助力打破語言障礙。
為解決跨境貿易中的常見痛點，廣交會現場推出一系列專業商務支持服務，旨在為全球采購商與供應商打造更順暢、高效的營商環境。服務點沿展覽動線布局，240家貿易服務機構提供支持，覆蓋金融、保險、物流、產品設計、檢驗、咨詢等全貿易周期領域，可提供即時專業協助，避免影響參展體驗。
金融與退稅服務更為便捷，所有商戶均支持國際信用卡、數字人民幣、移動支付及現金支付，同時設立現場退稅區，離境訪客可直接在會場辦理退稅，全市近1000家可退稅商戶中還有250家支持即時退稅。
憑借這些提升舉措，廣交會再次彰顯其作為充滿活力的門戶平台的作用，助力全球商貿增長與長期合作。
