聯合國防治沙漠化公約第16次締約方大會（UNCCD COP16）主席國沙特阿拉伯警告：乾旱土地擴展應成為「警鐘」

可持續發展創新週(Sustainability Innovation Week)啟動,設立全新水資源研究中心

沙特阿拉伯利雅德2024年12月12日 /美通社/ -- 在利雅德(Riyadh)舉行的聯合國防治沙漠化公約第16次締約方大會(UNCCD COP16)的「科學、技術與創新日」(Science, Technology and Innovation Day)上,與會代表尋求利用創新的恢復潛力,應對土地退化、沙漠化和乾旱問題。充實的議程涵蓋了一系列討論和活動,議題範圍從利用增強的衛星覆蓋來監測土地退化,到初創企業在加速土地恢復和提高抗旱能力方面的角色。

可持續發展創新週(Sustainability Innovation Week)在綠區(Green Zone)啟動,作為利雅德行動議程(Riyadh Action Agenda)的一部分,匯聚了初創企業、創新者、科學家和企業家,共同推動可持續技術的全球應用。此舉已經促成了國際水資源研究中心(International Water Research Center)的啟動,這是沙特阿拉伯環境、水務與農業部(MEWA)與阿卜杜拉國王科技大學(KAUST)之間的合作倡議。該中心旨在重新定義水資源可持續性的應對方法。

在由聯合國防治沙漠化公約第16次締約方大會(UNCCD COP16)主席國沙特阿拉伯環境、水務與農業部長Abdulrahman Abdulmohsen AlFadley工程師主持的頒獎典禮上,沙特阿拉伯國家畜牧與漁業發展計劃(National Livestock and Fisheries Development Programme)、阿卜杜拉國王科技大學(KAUST)與Estifamah之間的研究與創新合作夥伴關係正式宣佈。該合作夥伴關係將致力於加速土壤質素提升的研究。作為沙特阿拉伯環境、水務與農業部(MEWA)、阿卜杜拉國王科技大學(KAUST)與沙特阿拉伯國家棕櫚與棗果中心(National Center for Palms and Dates)之間價值超過2500萬美元的研究計劃的一部分,另外四個創新項目也隨之宣佈。該計劃旨在推動棗果與棕櫚產業的創新,確保長期的農業與經濟可持續性。

在利雅德舉行的聯合國防治沙漠化公約第16次締約方大會(UNCCD COP16)第八天,還進行了一系列高層對話。一場關於透過科學與地球情報修復土地的高層互動對話,聚焦於擴大科學與數據應用以恢復土地。在開幕致辭中,沙特阿拉伯通訊與資訊科技部助理部長、沙特阿卜杜勒阿齊茲科技城代理總裁Munir M. Eldesouki博士表示:「我們正處於一個關鍵的十字路口,面臨深刻的環境挑戰,但同時也擁有前所未有的變革機遇。科學與技術不僅是工具,更是我們確保可持續未來的首要盟友。」

同時,一場開放的聯合國防治沙漠化公約(UNCCD)對話會議聽取了民間社會組織的意見,討論如何將科學與數據轉化為政策和行動,並加強包括政策制定者、科學家和受影響社區在內的關鍵環境利益相關者之間的合作夥伴關係。

週一,聯合國防治沙漠化公約(UNCCD)組織發佈了一份關於全球乾旱地區擴展的報告。該研究發現,包括超乾旱、乾旱和半乾旱地區在內,地球上超過四分之三的土地在截至2020年的三十年間經歷了比前30年更乾燥的氣候。報告還發現,生活在乾旱地區的人口在2020年已增至23億,較30年前的12億人口增長了超過一倍。

「乾旱地區的擴展是一個令人擔憂的全球趨勢,聯合國防治沙漠化公約(UNCCD)組織的這份報告必須成為國際社會的警鐘,敦促採取強有力且持久的行動來應對土地退化、沙漠化和乾旱問題,」沙特阿拉伯環境、水與農業部副部長兼聯合國防治沙漠化公約第16次締約方大會(UNCCD COP16)主席國顧問Osama Faqeeha博士表示。

「創新是巨大的推動力,能夠幫助提升效率,減少對重要資源的壓力,從減少水和能源消耗到維護糧食安全。增加全球對科學、技術和創新的獲取至關重要,」Faqeeha博士補充道。

利雅德COP16簡介:

聯合國防治沙漠化公約第16次締約方大會(UNCCD COP16)將於2024年12月2日至13日在沙特阿拉伯利雅德Boulevard Riyadh World舉行。本次大會以「我們的土地,我們的未來」(Our Land. Our Future)為主題,將慶祝聯合國防治沙漠化公約30週年,並旨在促進多邊行動,應對抗旱韌性、土地所有權以及沙塵暴等關鍵議題。

