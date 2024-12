Ausdehnung der Trockengebiete muss ein „Weckruf" sein, warnt der saudi-arabische UNCCD-Vorsitz bei der COP16

Innovationswoche der Nachhaltigkeit startet mit neuem Wasserforschungszentrum

RIYADH, Saudi-Arabien, 12. Dezember 2024 /PRNewswire/ -- Am Tag der Wissenschaft, Technologie und Innovation versuchten die Delegierten der COP16 in Riad, das regenerative Potenzial von Innovationen zur Bekämpfung von Landverödung, Wüstenbildung und Dürre zu nutzen. Die Tagesordnung war vollgepackt mit Diskussionen und Veranstaltungen. Die Themen reichten von der Nutzung der zunehmenden Satellitenabdeckung für die Überwachung der Bodenverschlechterung bis hin zur Rolle von Start-ups bei der Beschleunigung der Bodensanierung und der Widerstandsfähigkeit gegen Dürren.

Die Woche der Nachhaltigkeitsinnovation wurde ebenfalls in der Grünen Zone als Teil der Riad-Aktionsagenda eröffnet und bringt Start-ups, Innovatoren, Wissenschaftler und Unternehmer zusammen, um die weltweite Einführung nachhaltiger Technologien zu beschleunigen. Sie hat bereits zur Gründung des Internationalen Wasserforschungszentrums geführt, einer Partnerschaftsinitiative zwischen dem saudi-arabischen Ministerium für Umwelt, Wasser und Landwirtschaft (MEWA) und der King Abdullah University of Science and Technology (KAUST). Sie verfolgt das Ziel, neue Ansätze für eine nachhaltige Wasserwirtschaft zu entwickeln.

Während einer Preisverleihung unter dem Vorsitz des Präsidenten der COP16 und saudi-arabischen Ministers für Umwelt, Wasser und Landwirtschaft, Eng. Abdulrahman Abdulmohsen AlFadley, wurde eine Forschungs- und Innovationspartnerschaft zwischen dem saudi-arabischen Entwicklungsprogramm für Viehzucht und Fischerei, der KAUST und Estifamah angekündigt. Die Partnerschaft soll die Forschung zur Verbesserung der Bodenqualität beschleunigen. Weitere vier Innovationsprojekte wurden im Rahmen eines Forschungsprogramms im Wert von über 25 Millionen Dollar zwischen MEWA, KAUST und dem saudi-arabischen National Center for Palms and Dates angekündigt. Ziel ist es, die Innovation in der Dattel- und Palmenindustrie voranzutreiben und die langfristige landwirtschaftliche und wirtschaftliche Nachhaltigkeit zu sichern.

Auch am achten Tag der COP16 in Riad fand eine Reihe hochrangiger Dialoge statt. Einer der interaktiven Dialoge befasste sich mit der Heilung von Land durch Wissenschaft und Erdintelligenz, mit Fokus auf die Ausweitung von Wissenschaft und Daten zur Wiederherstellung von Land. In seiner Eröffnungsrede sagte Dr. Munir M. Eldesouki, stellvertretender Minister im Ministerium für Kommunikation und Informationstechnologie und amtierender Präsident der King Abdulaziz City for Science and Technology: „Wir stehen an einem kritischen Scheideweg, an dem wir mit tiefgreifenden ökologischen Herausforderungen konfrontiert sind, aber auch mit nie dagewesenen Möglichkeiten für Veränderungen. Wissenschaft und Technologie sind nicht nur Instrumente, sie sind unsere wichtigsten Verbündeten bei der Sicherung einer nachhaltigen Zukunft."

In einer offenen UNCCD-Dialogsitzung sprachen Organisationen der Zivilgesellschaft darüber, wie Wissenschaft und Daten in Politik und Maßnahmen umgesetzt werden können, um Partnerschaften zwischen wichtigen Umweltakteuren, einschließlich politischen Entscheidungsträgern, Wissenschaftlern und betroffenen Gemeinschaften, zu stärken.

Am Montag veröffentlichte die UNCCD einen Bericht über die Ausdehnung der Trockengebiete in der Welt. Einschließlich der hyperariden, ariden und semiariden Gebiete ergab die Studie, dass mehr als drei Viertel aller Landflächen der Erde in den drei Jahrzehnten bis 2020 im Vergleich zu den vorangegangenen 30 Jahren ein trockeneres Klima erleben werden. Außerdem wurde festgestellt, dass sich die Zahl der Menschen, die in Trockengebieten leben, von 1,2 Milliarden 30 Jahre zuvor auf 2,3 Milliarden im Jahr 2020 mehr als verdoppelt hat.

„Die Ausdehnung der Trockengebiete ist ein besorgniserregender globaler Trend. Dieser Bericht des UNCCD muss ein Weckruf für die internationale Gemeinschaft sein, damit sie robuste und dauerhafte Maßnahmen gegen Bodendegradation, Wüstenbildung und Dürre ergreift", sagte Dr. Osama Faqeeha, stellvertretender Umweltminister im Ministerium für Umwelt, Wasser und Landwirtschaft und Berater des UNCCD-Vorsitzes bei der COP16.

„Innovation ist ein wichtiger Faktor und kann zu Effizienzsteigerungen beitragen, die den Druck auf wichtige Ressourcen verringern, von der Senkung des Wasser- und Energieverbrauchs bis hin zur Erhaltung der Ernährungssicherheit. Es ist wichtig, den Zugang zu Wissenschaft, Technologie und Innovation weltweit zu verbessern", fügte Dr. Faqeeha hinzu.

Informationen zur COP16 Riyadh:

Die UNCCD COP16-Konferenz findet vom 2. bis 13. Dezember 2024 im Boulevard Riyadh World, Saudi-Arabien, statt. Die Konferenz steht unter dem Motto „Our Land. Our Future." (Unser Land. Unsere Zukunft.). Sie wird den 30. Jahrestag der UNCCD kennzeichnen und zielt darauf ab, multilaterale Maßnahmen zu kritischen Themen wie Resilienz gegen Dürre, Landbesitz sowie Sand- und Staubstürme sicherzustellen.

