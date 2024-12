L'expansion des terres arides doit être un « signal d'alarme », avertit la présidence saoudienne de la COP16 de la CNULD

La semaine de l'innovation en matière de développement durable s'ouvre avec un nouveau centre de recherche sur l'eau

RIYAD, Arabie saoudite, 12 décembre 2024 /PRNewswire/ -- La Journée de la science, de la technologie et de l'innovation a vu les délégués à la COP16 à Riyad chercher à exploiter le potentiel réparateur de l'innovation dans la lutte contre la dégradation des terres, la désertification et la sécheresse. Très chargé, l'ordre du jour comprenait une série de discussions et d'événements sur des sujets allant de l'utilisation d'une couverture satellitaire accrue pour surveiller la dégradation des sols au rôle des jeunes entreprises dans l'accélération de la restauration des sols et de la résilience à la sécheresse.

La semaine de l'innovation en matière de durabilité a également été lancée dans la zone verte, dans le cadre du programme d'action de Riyad, réunissant des startups, des innovateurs, des scientifiques et des entrepreneurs afin d'accélérer l'adoption des technologies durables au niveau mondial. Elle a déjà abouti au lancement du Centre international de recherche sur l'eau, une initiative de partenariat entre le ministère saoudien de l'environnement, de l'eau et de l'agriculture (MEWA) et l'université King Abdullah de science et de technologie (KAUST), qui vise à redéfinir les approches de la durabilité de l'eau.

Au cours d'une cérémonie de remise des prix présidée par le président de la COP16 et le ministre saoudien de l'Environnement, de l'Eau et de l'Agriculture, Abdulrahman Abdulmohsen AlFadley, un partenariat de recherche et d'innovation entre le Programme national de développement de l'élevage et de la pêche d'Arabie saoudite, la KAUST et Estifamah a été annoncé. Le partenariat visera à accélérer la recherche sur l'amélioration de la qualité des sols. Quatre autres projets d'innovation ont été annoncés dans le cadre d'un programme de recherche d'une valeur de plus de 25 millions de dollars entre MEWA, KAUST et le Centre national des palmiers et des dattes d'Arabie saoudite. Le programme vise à stimuler l'innovation dans l'industrie de la datte et du palmier, en garantissant la durabilité agricole et économique à long terme.

Un certain nombre de dialogues de haut niveau ont également eu lieu tout au long de la huitième journée de la COP16 à Riyad. Dialogue interactif de haut niveau sur la réhabilitation des terres grâce à la science et à l'intelligence terrestre, axé sur l'intensification de la science et des données en vue de restaurer les terres. Munir M. Eldesouki, ministre adjoint au ministère des Communications et des Technologies de l'information et président par intérim de la Cité du roi Abdulaziz pour la science et la technologie, a déclaré dans son allocution d'ouverture : « Nous nous trouvons à un carrefour critique, confrontés à de profonds défis environnementaux, mais dotés d'opportunités de changement sans précédent. La science et la technologie ne sont pas de simples instruments, ce sont nos principaux alliés pour garantir un avenir durable ».

En parallèle, une session de dialogue ouverte de la CNULD a permis d'entendre des organisations de la société civile sur la manière de traduire la science et les données en politiques et en actions, en renforçant les partenariats entre les principales parties prenantes de l'environnement, y compris les décideurs politiques, les scientifiques et les communautés touchées.

Lundi, la CNULD a publié un rapport sur l'expansion des zones arides dans le monde. En incluant les terres hyper-arides, arides et semi-arides, l'étude a révélé que plus de trois quarts des terres de la planète ont connu un climat plus sec au cours des trois décennies précédant 2020, par rapport aux 30 années précédentes. L'étude a également révélé que le nombre de personnes vivant dans les zones arides a plus que doublé pour atteindre 2,3 milliards en 2020, contre 1,2 milliard 30 ans plus tôt.

« L'extension des zones arides est une tendance mondiale inquiétante. Ce rapport de la CNULD doit servir de signal d'alarme pour la communauté internationale afin qu'elle prenne des mesures solides et durables contre la dégradation des sols, la désertification et la sécheresse », a déclaré Osama Faqeeha, vice-ministre de l'Environnement, ministère de l'Environnement, de l'Eau et de l'Agriculture, et conseiller auprès de la présidence de la COP16 de la CNULD.

« L'innovation est un facteur déterminant et peut aider à réaliser des gains d'efficacité qui réduisent la pression exercée sur les ressources essentielles, qu'il s'agisse de réduire la consommation d'eau et d'énergie ou de préserver la sécurité alimentaire. Il est essentiel d'améliorer l'accès à la science, à la technologie et à l'innovation dans le monde entier », a ajouté M. Faqeeha.

À propos de la COP16 de Riyad :

La COP16 de la CNULCD se tiendra du 2 au 13 décembre 2024 au Boulevard Riyadh World, en Arabie Saoudite. La conférence, intitulée « Notre terre. Notre avenir », marquera le 30ᵉ anniversaire de la CNULCD et vise à garantir une action multilatérale sur des questions essentielles telles que la résilience à la sécheresse, le régime foncier et les tempêtes de sable et de poussière.

