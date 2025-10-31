Le programme CarbonX 2.0 de Tencent identifie les 50 finalistes mondiaux dans la course aux solutions climatiques

SHENZHEN, Chine, 31 octobre 2025 /PRNewswire/ -- Tencent (0700.HK) a annoncé aujourd'hui les 50 finalistes, provenant de 12 pays et régions du monde, pour son programme CarbonX 2.0 (CarbonX 2.0), une initiative historique visant à accélérer les technologies climatiques de la prochaine génération et les capacités essentielles nécessaires pour un monde à zéro émission nette d'ici 2050.

Ces innovateurs, sélectionnés parmi plus de 660 candidats issus de 54 pays et régions, sont en compétition pour une part des 200 millions de RMB (environ 28 millions de dollars américains) de financement catalytique. Les lauréats recevront également des ressources techniques, des conseils d'experts et la possibilité de tester leurs solutions dans des environnements réels, notamment dans des régions vulnérables aux changementx climatiques telles que le Kenya, les Maldives et la Serbie.

Réduire le fossé critique de l'innovation climatique

Le chemin qui mène de la découverte à l'impact sur le monde réel est souvent bloqué par ce que les experts appellent la « vallée de la mort » - le fossé critique entre l'innovation à un stade précoce et le déploiement à grande échelle. De nombreuses technologies climatiques ne parviennent pas à progresser en raison du manque de financement, de partenariats et d'environnements d'essai.

Le programme CarbonX a été créé pour combler cette lacune. Il atteint cet objectif en développant un écosystème mondial dans lequel des scientifiques, des ingénieurs, des entrepreneurs, des investisseurs et des chefs d'entreprise collaborent pour accélérer la mise à l'échelle des solutions climatiques, en offrant un soutien global allant au-delà du simple financement.

« La crise climatique constitue le défi majeur de notre époque, et sa résolution exige à la fois une innovation audacieuse et une action collective dans l'ensemble de l'écosystème mondial », a déclaré Davis Lin, vice-président exécutif de Tencent. « Avec CarbonX, nous n'investissons pas seulement dans des idées révolutionnaires, mais nous créons également les voies qui permettront de les transformer en solutions concrètes. En comblant le fossé entre la recherche et le déploiement, nous visons à accélérer les technologies qui peuvent stocker, transformer et réduire les émissions de CO₂ à grande échelle, jetant ainsi les bases d'un avenir véritablement sobre en carbone. »

L'innovation climatique à l'échelle transfrontalière

Fort du succès de son programme inaugural axé sur la Chine, CarbonX 2.0 a été étendu à l'échelle mondiale afin d'identifier et de soutenir les technologies climatiques prometteuses en phase de démarrage. Les 50 finalistes représentent un ensemble diversifié d'universités, d'instituts de recherche et de startups travaillant à l'avant-garde de quatre domaines clés :

Élimination du dioxyde de carbone (CDR) : soutenir des projets pilotes au Kenya pour accélérer la mise en place de solutions évolutives et rentables afin d'éliminer définitivement les émissions historiques de CO₂, avec la possibilité de réduire considérablement les coûts de captage direct de l'air (CDA). Décarbonization industrielle (CCUS pour l'acier) : accélérer le déploiement d'approches innovantes pour réduire les émissions sur tout le cycle de vie de la production d'acier, avec des projets pilotes en Serbie. L'accent est mis sur le développement de solutions industrielles rentables et évolutives de captage, d'utilisation et de stockage du carbone (CCUS) pour les industries difficiles à abattre. Capture et utilisation du carbone (CarbonXmade) : transformer le carbone capturé en produits chimiques et, en fin de compte, en produits de consommation. Cela crée une chaîne de valeur circulaire qui transforme les déchets en biens de consommation, avec une adoption précoce du marché soutenue par des primes de marque en Chine. Stockage d'énergie de longue durée (LDES) : fournir des scénarios réels aux Maldives afin d'affiner et de valider les technologies émergentes, de répondre aux demandes croissantes d'expansion des énergies renouvelables - les batteries à flux étant très prometteuses pour un stockage de longue durée commercialement viable.

Début 2026, un panel mondial d'experts pluridisciplinaires évaluera et sélectionnera les équipes gagnantes qui recevront des subventions et d'autres ressources pour piloter leurs technologies dans ces régions et créer un impact mesurable.

Sommet CarbonX 2025 : inspirer l'action collective

L'annonce a été faite lors du CarbonX Summit 2025 à Shenzhen, un rassemblement d'équipes finalistes et de leaders du monde des affaires, de l'université et de la politique pour explorer comment les écosystèmes d'innovation peuvent accélérer l'action climatique à l'échelle mondiale. Le sommet a mis en lumière le rôle du financement catalytique, du déploiement inclusif et de la collaboration multilatérale dans la réalisation des objectifs de l'Accord de Paris.

« La durabilité ne peut être atteinte que par l'innovation », a déclaré Hao Xu, responsable de l'innovation climatique chez Tencent. « En soutenant les entrepreneurs les plus brillants du monde dans le domaine du climat, nous voulons faire de la technologie une force au service du bien, en relevant l'un des défis les plus urgents de l'humanité tout en créant de la valeur partagée pour les générations futures ».

Annexe : L es 50 finalistes du programme CarbonX 2.0

