El Programa CarbonX 2.0 de Tencent identifica a 50 finalistas globales en la carrera por escalar las soluciones climáticas

SHENZHEN, China, 31 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Tencent (0700.HK) anunció hoy los 50 finalistas, provenientes de 12 países y regiones de todo el mundo, del Programa CarbonX 2.0 (CarbonX 2.0), una iniciativa clave para acelerar el desarrollo de tecnologías climáticas de última generación y las capacidades esenciales necesarias para lograr un mundo con cero emisiones netas para 2050.

Estos innovadores, seleccionados entre más de 660 solicitantes de 54 países y regiones, compiten por una parte de los 200 millones de RMB (aproximadamente 28 millones de dólares estadounidenses) en financiación catalizadora. Los ganadores también recibirán recursos técnicos, mentoría de expertos y oportunidades para implementar sus soluciones a modo de prueba en entornos reales, incluyendo regiones vulnerables al cambio climático como Kenia, Maldivas y Serbia.

Superando el "Valle de la Muerte" en la Innovación Climática

El camino desde el descubrimiento revolucionario hasta su impacto real suele estar bloqueado por lo que los expertos denominan el 'Valle de la Muerte': la brecha crítica entre la innovación inicial y su implementación a gran escala. Muchas tecnologías climáticas no logran avanzar debido a la escasez de financiación, alianzas y entornos de prueba.

El Programa CarbonX se creó para superar esta brecha. Lo hace mediante la creación de un ecosistema global donde científicos, ingenieros, emprendedores, inversores y líderes de la industria colaboran para acelerar la expansión de las soluciones climáticas, ofreciendo un apoyo integral que va más allá de la mera financiación.

"La crisis climática es el desafío crucial de nuestra época y abordarla exige tanto una innovación audaz como una acción colectiva en todo el ecosistema global", afirmó Davis Lin, vicepresidente sénior de Tencent. "Con CarbonX, no solo invertimos en ideas revolucionarias, sino que también creamos las vías para convertirlas en soluciones reales. Al cerrar la brecha entre la investigación y la implementación, buscamos acelerar el desarrollo de tecnologías capaces de almacenar, transformar y reducir las emisiones de CO₂ a gran escala, sentando las bases para un futuro verdaderamente bajo en carbono".

Ampliando la innovación climática a nivel internacional

Tras el éxito de su programa inaugural centrado en China, CarbonX 2.0 se ha expandido globalmente para identificar y apoyar tecnologías climáticas prometedoras en sus primeras etapas. Los 50 finalistas representan una diversa combinación de universidades, institutos de investigación y empresas emergentes que trabajan a la vanguardia de cuatro áreas clave:

Eliminación de dióxido de carbono (CDR): Apoyo a proyectos piloto en Kenia para acelerar soluciones escalables y rentables que permitan eliminar de forma permanente las emisiones históricas de CO₂, con el potencial de reducir sustancialmente los costes de captura directa de aire (DAC). Descarbonización Industrial (CCUS para el Acero): Impulso a enfoques innovadores para reducir las emisiones del ciclo de vida en la producción de acero con proyectos piloto en Serbia. El objetivo es desarrollar soluciones rentables y escalables de captura, utilización y almacenamiento de carbono (CCUS) industrial para industrias con dificultades para reducir sus emisiones. Captura y Utilización de Carbono (CarbonXmade): Transformar el carbono capturado en productos químicos y, en última instancia, en productos de consumo. Esto crea una cadena de valor circular que transforma los residuos en bienes de consumo, con una adopción temprana en el mercado impulsada por las marcas premium en China. Almacenamiento de energía de larga duración (LDES): Proporcionar escenarios reales en las Maldivas para refinar y validar tecnologías emergentes, para satisfacer las crecientes demandas de expansión de la energía renovable, con baterías de flujo que muestran una gran promesa para el almacenamiento comercialmente viable y de larga duración.

A principios de 2026, un panel global de expertos multidisciplinarios evaluará y seleccionará a los equipos ganadores, quienes recibirán subvenciones y otros recursos para implementar sus tecnologías en esas regiones y generar un impacto medible.

Cumbre CarbonX 2025: Inspirando la acción colectiva

El anuncio se realizó en la Cumbre CarbonX 2025 en Shenzhen, una reunión de equipos finalistas y líderes del sector empresarial, académico y político para explorar cómo los ecosistemas de innovación pueden acelerar la acción climática a nivel mundial. La Cumbre destacó el papel de la financiación catalizadora, el despliegue inclusivo y la colaboración multilateral para alcanzar los objetivos del Acuerdo de París.

"La sostenibilidad solo se puede lograr mediante la innovación", afirmó Hao Xu, director de Innovación Climática de Tencent. "Al apoyar a los emprendedores climáticos más brillantes del mundo, buscamos aprovechar la tecnología como una fuerza para el bien, abordando uno de los desafíos más urgentes de la humanidad y creando valor compartido para las generaciones futuras".

Para obtener más información sobre CarbonX 2.0, visite el sitio web del programa.

Apéndice: Lista de los 50 Finalistas del Programa CarbonX 2.0

https://static.www.tencent.com/attachments/ssv/2025/CarbonX%202.0%20Finalists.pdf





