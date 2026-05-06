深耕亞洲，鏈接全球：東成獲弗若斯特沙利文認證，連續三年位居亞洲電動工具市場銷量第一（2022-2024）

中國南通2026年5月6日 /美通社/ -- 領先的專業電動工具製造商東成，近日獲得弗若斯特沙利文 (Frost & Sullivan) 認證，在2022至2024年連續三年位居亞洲電動工具市場銷量第一。這一排名不僅彰顯了東成在亞洲市場的領先地位，也印證了其「深耕亞洲，鏈接全球」國際化戰略的穩步推進。

東成公司副總經理顧嘉誠表示：「連續三年成為亞洲市場領跑者，是東成保持『深耕亞洲，鏈接全球』戰略定力以及強化其執行能力的有力體現。這一權威認證將激勵我們以更強的品牌勢能與技術自信，加速從『亞洲第一』邁向『全球領先』。未來，我們將進一步深化全球市場佈局，把中國智造的專業實力帶給世界各地的用戶。」