ปักหมุดความสำเร็จในเอเชีย เชื่อมต่อธุรกิจสู่เวทีสากล: DongCheng ครองแชมป์ยอดขายเครื่องมือไฟฟ้าอันดับ 1 ในตลาดเอเชียติดต่อกัน 3 ปีซ้อน (พ.ศ. 2565-2567) การันตีโดย Frost & Sullivan
06 May, 2026, 20:41 CST
หนานทง, จีน, 6 พฤษภาคม 2569 /PRNewswire/ -- DongCheng ผู้ผลิตเครื่องมือไฟฟ้าชั้นนำระดับมืออาชีพ ได้รับการจัดอันดับจาก Frost & Sullivan ให้เป็นแบรนด์อันดับ 1 ในตลาดเครื่องมือไฟฟ้าของภูมิภาคเอเชียด้วยยอดจำหน่ายสูงสุดต่อเนื่องเป็นเวลา 3 ปีติดต่อกัน (พ.ศ. 2565-2567) ความสำเร็จในครั้งนี้เป็นเครื่องยืนยันบทบาทผู้นำตลาดของ DongCheng ในเอเชีย ทั้งยังสะท้อนให้เห็นความก้าวหน้าอันมั่นคงของกลยุทธ์ในการขยายธุรกิจสู่ระดับสากล โดยมีรากฐานที่แข็งแกร่งในเอเชียเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อน
"การรั้งตำแหน่งผู้นำตลาดเอเชียติดต่อกันมาได้ถึง 3 ปีซ้อนนั้น ถือเป็นข้อพิสูจน์อันประจักษ์ชัดถึงความสำเร็จของ DongCheng ในการดำเนินกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศด้านการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างรากฐานอันแข็งแกร่งในภูมิภาคเอเชียควบคู่ไปกับการเชื่อมโยงสู่ตลาดโลก" คุณ Gu Jiacheng รองผู้จัดการทั่วไปของ DongCheng กล่าว "ความสำเร็จในครั้งนี้จะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญให้เรานำจุดแข็งและความเชี่ยวชาญทางเทคนิคของแบรนด์ มาเร่งสปีดยกระดับจากผู้นำอันดับ 1 ของเอเชียสู่การเป็นผู้นำระดับโลกอย่างแท้จริง โดยในอนาคตข้างหน้า เราจะเดินหน้าขยายอาณาจักรธุรกิจในระดับสากล เพื่อนำเสนอความเป็นเลิศของนวัตกรรมการผลิตอัจฉริยะจากจีนสู่สายตาผู้ใช้งานทั่วโลก"
ในปี 2568 DongCheng มียอดขายรวมพุ่งสูงถึง 6.865 พันล้านหยวน (หรือประมาณ 960.68 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) โดยปัจจุบันมีเครือข่ายการตลาดครอบคลุมกว่า 80 ประเทศและภูมิภาค ทั้งในเอเชีย ตะวันออกกลาง แอฟริกา ยุโรป และอเมริกา นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดตั้งมุมจัดแสดงสินค้าเฉพาะแบรนด์ (EIBC) ในต่างประเทศมากกว่า 10,000 แห่ง ซึ่งทำหน้าที่เป็นจุดจำหน่ายและพื้นที่นำเสนอภาพลักษณ์แบรนด์ระดับพรีเมียมให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง
เพื่อเสริมสร้างอิทธิพลของแบรนด์ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นในระดับสากล DongCheng ได้ร่วมมหกรรมแสดงสินค้าอุตสาหกรรมระดับนานาชาติรวม 8 รายการใหญ่ในปี 2568 เพื่อโชว์ศักยภาพของผลิตภัณฑ์และตอกย้ำชื่อเสียงของแบรนด์อย่างเต็มภาคภูมิ พร้อมกระชับความสัมพันธ์กับลูกค้าทั่วโลกให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น นอกจากนี้ DongCheng ยังได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งใน "500 แบรนด์ที่มีอิทธิพลมากที่สุดในเอเชีย" โดย World Brand Lab ทั้งในปี 2567 และ 2568 ส่งผลให้เป็นแบรนด์เครื่องมือไฟฟ้าเพียงหนึ่งเดียวที่ได้รับการคัดเลือกติดต่อกันถึง 2 ปีซ้อน
นับจนถึงปลายปี 2568 DongCheng ได้ยื่นจดสิทธิบัตรทั่วโลกไปแล้วมากกว่า 3,300 รายการ ซึ่งรวมถึงการยื่นคำขอสิทธิบัตรการประดิษฐ์กว่า 1,200 รายการ การยื่นคำขอสิทธิบัตรระหว่างประเทศตามสนธิสัญญาความร่วมมือด้านสิทธิบัตร (PCT) กว่า 140 รายการ และสิทธิบัตรการประดิษฐ์ในต่างประเทศอีกกว่า 120 รายการ โดยปัจจุบันบริษัทฯ ถือครองสิทธิบัตรที่ได้รับอนุมัติรวมทั้งสิ้นกว่า 1,400 รายการ
ในอนาคตข้างหน้า DongCheng ยังคงมุ่งมั่นนำเสนอโซลูชันเครื่องมือระดับมืออาชีพที่เหนือชั้นทั้งในเรื่องประสิทธิภาพ ความทนทาน และตอบโจทย์การใช้งานในทุกสถานการณ์ โดยยังคงยึดมั่นในพันธกิจที่จะส่งมอบพลังให้ผู้ใช้งานทั่วโลกได้สร้างสรรค์ชีวิตที่ดีกว่า พร้อมก้าวสู่การเป็นผู้นำระดับโลกด้านเทคโนโลยีเครื่องมือไฟฟ้าอย่างสง่างาม
