Berakar Umbi di Asia, Menghubungkan Dunia: DongCheng Diiktiraf oleh Frost & Sullivan sebagai No. 1 dalam Pasaran Alat Kuasa Asia Mengikut Volum Jualan Selama Tiga Tahun Berturut-turut (2022-2024)

NANTONG, China, 6 Mei 2026 /PRNewswire/ -- DongCheng, pengilang alat kuasa profesional terkemuka, telah diiktiraf oleh Frost & Sullivan sebagai jenama No. 1 dalam pasaran alat kuasa Asia mengikut volum jualan selama tiga tahun berturut-turut (2022–2024). Pengiktirafan ini mengesahkan kepimpinan pasaran DongCheng di Asia serta menonjolkan kemajuan tetap strategi globalnya yang berakar umbi dengan kukuh di rantau ini.

"Mengekalkan kedudukan kami sebagai peneraju pasaran Asia selama tiga tahun berturut-turut merupakan bukti kukuh terhadap fokus strategik dan kecemerlangan operasi DongCheng dalam memantapkan kedudukan kami secara mendalam di Asia sambil berhubung dengan pasaran global," kata Gu Jiacheng, Timbalan Pengurus Besar DongCheng. "Pengiktirafan ini memberi inspirasi kepada kami untuk terus memanfaatkan kekuatan jenama dan kepakaran teknikal kami bagi mempercepat perjalanan kami daripada No. 1 Asia kepada peneraju global yang sebenar. Menuju ke hadapan, kami akan terus memperluas jejak global serta membawa kecemerlangan profesional pembuatan pintar China kepada pengguna di seluruh dunia."

Pada 2025, jumlah hasil jualan syarikat DongCheng mencapai RMB 6.865 bilion (kira-kira USD 960.68 juta). Rangkaian pemasaran globalnya kini meliputi lebih daripada 80 negara dan wilayah merentas Asia, Timur Tengah, Afrika, Eropah dan benua Amerika. Syarikat menubuhkan lebih 10,000 sudut jenama dalam kedai eksklusif (EIBC) di luar negara, yang berfungsi sebagai titik sentuh jualan utama serta wadah premium untuk imej jenamanya.

Bagi meningkatkan lagi pengaruh globalnya, DongCheng telah menyertai lapan pameran industri antarabangsa utama pada 2025, sekali gus mendemonstrasikan sepenuhnya kekuatan produk dan reputasi jenamanya sambil menjalin hubungan yang lebih erat dengan pelanggan di seluruh dunia. Selain itu, DongCheng turut dimasukkan ke dalam senarai "Asia's 500 Most Influential Brands" oleh World Brand Lab pada 2024 dan juga 2025, lantas menjadikannya satu-satunya jenama alat kuasa yang dimasukkan ke dalam senarai selama dua tahun berturut-turut.

Sehingga akhir 2025, DongCheng telah memfailkan lebih daripada 3,300 permohonan paten di peringkat global, termasuk lebih 1,200 permohonan paten ciptaan, lebih daripada 140 permohonan paten antarabangsa PCT, serta lebih 120 permohonan paten ciptaan luar negara. Secara keseluruhan, syarikat memegang lebih 1,400 paten diluluskan yang sah.

Memandang ke hadapan, DongCheng akan terus menyediakan penyelesaian alat senario penuh yang cekap, tahan lama dan profesional, sambil kekal komited terhadap misinya untuk memperkasakan pengguna global dalam mencipta kehidupan yang lebih baik serta berusaha menjadi peneraju global dalam teknologi alat kuasa.

