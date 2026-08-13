努比亞7.5吋大屏Neo 5 Max登場 開創全新「PadPhone」品類
新聞提供者中興通訊股份有限公司
13 8月, 2026, 10:21 CST
深圳2026年8月13日 /美通社/ -- 專注為大眾帶來專業級遊戲體驗的高度個性化生活方式智能手機品牌努比亞，宣佈在全球範圍內推出努比亞Neo 5 Max，開創「PadPhone」全新品類，兼備輕巧平板的開闊觀看體驗，以及遊戲主機的便攜操控。新機配備業界領先的7.5吋顯示屏，集平板級沉浸畫面、主機級操控、立體聲光反饋與AI遊戲輔助功能於一身，一台設備即可滿足遊戲、娛樂及日常生產力所需。
中興通訊副總裁白柯柯表示：「隨著遊戲畫面愈發逼真，年輕玩家愈來愈多數碼生活時光都在手機度過，遊戲手機必須進化為真正的個人數碼中樞。努比亞始終致力讓更多用戶體驗旗艦級遊戲技術，今次透過努比亞Neo 5 Max落實PadPhone概念，融合業界領先操控設計、獨創散熱架構與旗艦級調校，讓玩家隨時隨地盡情遊戲、觀看更大畫面、處理更多事務。」
7.5吋大屏一體化中樞，重塑遊戲與日常使用體驗
努比亞Neo 5 Max主打「PadPhone」定位，配備業界領先7.5吋1.5K屏幕，可視面積較努比亞Neo 5 5G多出27%。屏幕採用18.7:9黃金比例，遊戲畫面更聚焦，玩FPS射擊類遊戲時敵人輪廓放大40%。屏幕透過SGS硬件級護眼認證，支援全場景低藍光與真正DC調光，搭配品牌自研護眼軟件功能及智能用眼提示，讓玩家每一局都舒適自在。
多種自適應模式充分發揮7.5吋大屏潛力，化身多功能一體化裝置：搭配保護殼支架切換至橫向模式，即變身迷你個人電視；E-Ink模式呈現近似墨水屏的顯示效果，閱讀更護眼；操控模式及串流模式帶來低延遲靈敏反應，玩家可暢玩3A級大作；為實現極致效率，浮動視窗與分屏模式則支援多工處理，操作流暢無間。
主機級操控配備，全感官沉浸體驗
努比亞Neo 5 Max搭載Neo Triggers 5.0肩鍵，觸控取樣率高達990Hz，硬件反應延遲僅4.7毫秒，四指操作下瞄準、開火、移動、施放技能反應都極快。機身依據C型握持手感設計，7.5吋屏幕帶來黃金操控比例，觸控區域較傳統機款擴大27%，按鍵間距加寬21%。Magic Touch 3.0濾除手指濕滑、沾油造成的誤觸，高精度陀螺儀強化轉向操控，360度遊戲天線確保網絡連線穩定。
雙對稱立體揚聲器令音量提升300%，並設防遮音音腔設計；搭配杜比全景聲(Dolby Atmos)立體音效，聲音層次、清晰度與細節更豐富，讓用戶更沉浸於喜愛的遊戲、電影、音樂之中。機身配備Z軸線性馬達與RGB鷹眼燈效，實現遊戲動作震動回饋，動態RGB燈光更強化遊戲氛圍。
3萬平方毫米超大散熱系統＋7100mAh雙電芯電池，長時間遊戲無壓力
努比亞Neo 5 Max搭載聯發科(MediaTek)天璣(Dimensity) 7100六納米芯片、LPDDR5X內存及UFS 2.2儲存，配合NeoTurbo引擎，輸出強勁效能、穩定畫面幀數之餘亦兼顧省電。機身採用獨創3萬平方毫米以上散熱系統，透過雙層毛細蒸發室擴大氣液循環路徑，搭配3D沖壓VC均熱板加速導熱，散熱效率提升140%。AI Game Space 5.0可快速調用各類遊戲工具，提供智能輔助；AI Copilot Demi 2.0如同專屬遊戲教練和夥伴，實時提供指引、戰況更新及遊戲輔助。
7100mAh超大雙電芯電池電力分配更高效，高負載使用時可減輕發熱，同時提升電池長期耐用度。遊戲時，旁路充電可直接為機身供電，不會讓電池產生額外熱量；電量僅剩5%時開啟「5%極限模式」，仍可持續玩最長22.9分鐘。
新機全球發售率先登陸東南亞市場，提供暗影黑(Shadow Black)、鈦金(Titanium Gold)、賽博銀(Cyber Silver)三色；配置分別為20GB (8GB + 12GB)內存搭配256GB儲存空間，以及20GB (8GB + 12GB)內存搭配512GB儲存空間兩款版本。
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