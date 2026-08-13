努比亞7.5吋大屏Neo 5 Max登場 開創全新「PadPhone」品類

7.5吋大屏一體化中樞，重塑遊戲與日常使用體驗

努比亞Neo 5 Max主打「PadPhone」定位，配備業界領先7.5吋1.5K屏幕，可視面積較努比亞Neo 5 5G多出27%。屏幕採用18.7:9黃金比例，遊戲畫面更聚焦，玩FPS射擊類遊戲時敵人輪廓放大40%。屏幕透過SGS硬件級護眼認證，支援全場景低藍光與真正DC調光，搭配品牌自研護眼軟件功能及智能用眼提示，讓玩家每一局都舒適自在。

多種自適應模式充分發揮7.5吋大屏潛力，化身多功能一體化裝置：搭配保護殼支架切換至橫向模式，即變身迷你個人電視；E-Ink模式呈現近似墨水屏的顯示效果，閱讀更護眼；操控模式及串流模式帶來低延遲靈敏反應，玩家可暢玩3A級大作；為實現極致效率，浮動視窗與分屏模式則支援多工處理，操作流暢無間。

主機級操控配備，全感官沉浸體驗

努比亞Neo 5 Max搭載Neo Triggers 5.0肩鍵，觸控取樣率高達990Hz，硬件反應延遲僅4.7毫秒，四指操作下瞄準、開火、移動、施放技能反應都極快。機身依據C型握持手感設計，7.5吋屏幕帶來黃金操控比例，觸控區域較傳統機款擴大27%，按鍵間距加寬21%。Magic Touch 3.0濾除手指濕滑、沾油造成的誤觸，高精度陀螺儀強化轉向操控，360度遊戲天線確保網絡連線穩定。

雙對稱立體揚聲器令音量提升300%，並設防遮音音腔設計；搭配杜比全景聲(Dolby Atmos)立體音效，聲音層次、清晰度與細節更豐富，讓用戶更沉浸於喜愛的遊戲、電影、音樂之中。機身配備Z軸線性馬達與RGB鷹眼燈效，實現遊戲動作震動回饋，動態RGB燈光更強化遊戲氛圍。

3萬平方毫米超大散熱系統＋7100mAh雙電芯電池，長時間遊戲無壓力

努比亞Neo 5 Max搭載聯發科(MediaTek)天璣(Dimensity) 7100六納米芯片、LPDDR5X內存及UFS 2.2儲存，配合NeoTurbo引擎，輸出強勁效能、穩定畫面幀數之餘亦兼顧省電。機身採用獨創3萬平方毫米以上散熱系統，透過雙層毛細蒸發室擴大氣液循環路徑，搭配3D沖壓VC均熱板加速導熱，散熱效率提升140%。AI Game Space 5.0可快速調用各類遊戲工具，提供智能輔助；AI Copilot Demi 2.0如同專屬遊戲教練和夥伴，實時提供指引、戰況更新及遊戲輔助。

7100mAh超大雙電芯電池電力分配更高效，高負載使用時可減輕發熱，同時提升電池長期耐用度。遊戲時，旁路充電可直接為機身供電，不會讓電池產生額外熱量；電量僅剩5%時開啟「5%極限模式」，仍可持續玩最長22.9分鐘。

新機全球發售率先登陸東南亞市場，提供暗影黑(Shadow Black)、鈦金(Titanium Gold)、賽博銀(Cyber Silver)三色；配置分別為20GB (8GB + 12GB)內存搭配256GB儲存空間，以及20GB (8GB + 12GB)內存搭配512GB儲存空間兩款版本。

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