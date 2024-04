Svetové finále ICPC 2023 vrcholí veľkolepou ukážkou programátorského talentu v Luxore

LUXOR, Egypt, 29. apríla 2024 /PRNewswire/ -- 46. a 47. svetové finále medzinárodnej vysokoškolskej programátorskej súťaže (International Collegiate Programming Contest – ICPC) sa skončilo 18. apríla. Päťhodinovej súťaže sa zúčastnilo celkovo 263 tímov z viac ako 50 krajín.

Svetové finále ICPC v Egypte bolo odloženým a spojeným ročníkom svetového finále za roky 2022 a 2023. Na 46. svetovom finále zvíťazil tím Pekinskej univerzity, ktorý vyriešil 10 z 11 úloh. A titul za 47. svetové finále si odniesol tím z National Research University Higher School of Economics, ktorý dokončil 9 z 11 úloh.

ICPC World Finals Competition in Luxor

„Posledné roky sme každoročne investovali viac ako 3 miliardy dolárov do základného výskumu vrátane investícií na rozšírenie medzinárodnej súťažnej komunity. Neustále vítame špičkové svetové talenty, aby sa k nám pripojili a spoločne riešili najnáročnejšie výzvy v odvetví IKT," povedal Liu Shaowei, prezident Huawei European Research Institute.

ICPC je najprestížnejším každoročným stretnutím programátorov, na ktorom sa stretávajú a súťažia najbystrejšie mozgy z univerzít z celého sveta. Počas stretnutí ICPC testujú trojčlenné tímy svoje algoritmické znalosti, pomocou ktorých sa snažia do piatich hodín vyriešiť zložité úlohy.

Tento rok sa spoločnosť Huawei už po štvrtý krát stala diamantovým sponzorom svetového finále ICPC. Okrem hlavnej súťaže spoločnosť zorganizovala aj výzvu „ICPC Challenge powered by Huawei", doplnkové simulované kolo svetového finále ICPC, pre ktoré odborníci zo spoločnosti navrhli algoritmické úlohy odvodené z reálnych scenárov v odvetví. Výzva je určená na zdieľanie špičkových priemyselných poznatkov so študentmi, aby im získali pragmatický pohľad na to, funguje technologický pokrok, ktorý môže byť v blízkej budúcnosti priamo prínosom pre ľudstvo.

Spoločnosť doteraz zorganizovala sériu súťažných aktivít v spolupráci s nadáciou ICPC Foundation, vrátane ICPC Challenge powered by Huawei, ICPC Training Camps, ICPC Challenge Championship powered by Huawei a ďalšie. Táto priebežná investícia odráža záväzok spoločnosti zlepšiť celkovú úroveň zručností a rozšíriť medzinárodnú komunitu talentov v oblasti kódovania.

Online výzva ICPC Challenge powered by Huawei, formou dvojtýždňového maratónu, sa začne 6. mája.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2399370/ICPC_World_Finals_Competition_Luxor.jpg