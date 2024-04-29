ICPC World Finals 2023 завершился ярким выступлением талантливых программистов в Луксоре

News provided by

Huawei Technologies Co., Ltd

Apr 29, 2024, 12:15 ET

ЛУКСОР, Египет, 29 апреля 2024 г. /PRNewswire/ -- 18 апреля завершился 46-й и 47-й Студенческий командный чемпионат мира по программированию (ICPC World Finals). В общей сложности в пятичасовых соревнованиях приняли участие 263 команды из более чем 50 стран.

Continue Reading
ICPC World Finals Competition in Luxor
ICPC World Finals Competition in Luxor

Чемпионат ICPC World Finals в Египте объединил отложенные чемпионаты World Finals 2022 и 2023 гг. Победителем 46-го чемпионата World Finals стала команда Пекинского университета, решившая 10 из 11 задач. А победителем 47-го чемпионата World Finals стала команда Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», решившая 9 из 11 задач.

«Последние несколько лет мы ежегодно инвестируем в фундаментальные исследования, включая инвестиции в расширение международного сообщества участников конкурса, более 3 млрд долларов. Мы постоянно приглашаем к участию лучших мировых специалистов, чтобы вместе решать актуальнейшие задачи в области ИКТ», — сказал Лю Шаовей (Liu Shaowei), президент Европейского исследовательского института Huawei.

ICPC — самое престижное ежегодное мероприятие для программистов, на котором встречаются и соревнуются между собой самые яркие умы университетов мира. На чемпионатах ICPC команды из трех человек испытывают свое мастерство построения алгоритмов при решении сложных задач в течение пяти часов.

В этом году Huawei четвертый год подряд становится бриллиантовым спонсором чемпионата ICPC World Finals. Помимо основного конкурса, компания также организовала мероприятие ICPC Challenge от Huawei — дополнительную тренировку к чемпионату ICPC World Finals — в рамках которого предлагается решить алгоритмические задачи, составленные специалистами компании на основе реальных промышленных сценариев. Целью проведения этого мероприятия было поделиться со студентами передовыми знаниями отрасли, чтобы дать им прагматическое понимание того, как осуществляется технологический прогресс, который в ближайшей перспективе может принести непосредственную пользу человечеству.

Компания уже организовала ряд конкурсных мероприятий в партнерстве с ICPC Foundation, в том числе ICPC Challenge от Huawei, ICPC Training Camps, ICPC Challenge Championship от Huawei и т. д. Эти постоянные инвестиции отражают приверженность компании повышению общего уровня квалификации и расширению кадрового резерва международного сообщества программистов.

6-го мая стартует двухнедельный онлайн-марафон ICPC Challenge от Huawei.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2399370/ICPC_World_Finals_Competition_Luxor.jpg

Also from this source

Międzynarodowe finały ICPC 2023 kończy spektakularny pokaz uzdolnionych programistów w Luksorze

Międzynarodowe finały ICPC 2023 kończy spektakularny pokaz uzdolnionych programistów w Luksorze

W dniu 18 kwietnia zakończyły się 46. i 47. światowe finały Międzynarodowego Konkursu Programowania Kolegialnego (ICPC). W pięciogodzinnych zawodach...
La final mundial del ICPC 2023 concluye con una espectacular muestra de talento en programación en Luxor

La final mundial del ICPC 2023 concluye con una espectacular muestra de talento en programación en Luxor

Las finales mundiales 46º y 47º del Concurso Internacional de Programación Universitaria (ICPC) concluyeron el 18 de abril. Un total de 263 equipos...
More Releases From This Source

Explore

Image1

High Tech Security

Image1

Internet Technology

Image1

Telecommunications Industry

Image1

Computer & Electronics

News Releases in Similar Topics