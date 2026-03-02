2026中國家博會（廣州）：設備配料展將鏈接全球供應鏈

三大展區分別聚焦智能生產升級、設計與材料創新以及新一代五金配件體驗。其中，機械設備展區匯聚全球知名機械品牌與前沿技術，為木工、軟體傢俱、激光應用、零部件及工具等領域提供端到端解決方案，重點展示數字化產線與高效綠色製造模式；傢俱輔料展區集中呈現適用於全屋定制軟體傢俱的最新表面設計、功能革新升級，以及可持續、可回收的材料；五金配件展區則展出智能集成五金產品，涵蓋靜音傳動、傳感組件、電動升降、智能鎖具等品類，全方位展現產品的耐用性、場景化應用以及與物聯網 (IoT) 的無縫融合。

為響應市場對場景化解決方案的高度關注，展會將打造沉浸式展示體驗，完整呈現從生產源頭到終端應用的全流程。展會升級推出CIFF LUMINOUS PATH 2.0路線，重點呈現透明化檢測與多感官體驗；CMF趨勢國際材料長廊則將趨勢研究轉化為生動的空間實景展示。展會還新增全球首發盛典（Global Premiere Gala）板塊，聚焦頭部企業的戰略新品發佈，進一步夯實其全球創新展示平台的定位。同時，展會將持續打造專業平台，培育具有國際影響力的一線材料品牌，並從製造源頭挖掘創新靈感，激發原創設計活力。

2026設備配料展還將進一步強化全球行業交流樞紐的功能。依托不斷擴大的國際影響力，展會將持續吸引全球知名品牌與專業觀眾參與，為國內外供應鏈搭建精準對接橋樑，促成長期合作。通過全年常態化的行業聯動、全球範圍的推廣活動以及多元化的交流形式，該平台將深化國際產業協作，提升中國家居產業的全球影響力。

展會已向全球家居行業從業者發出邀請，誠邀各界人士2026年3月齊聚廣州，鏈接產業資源、交流行業洞見，共同探索全球家居供應鏈的未來發展。

SOURCE 中國家博會（廣州）