國際勞工組織總幹事在2025年全球技能論壇上稱讚沈志強在推動東盟技能議程方面的領導力

在東盟秘書處(ASEAN Secretariat)、國際勞工組織(ILO)和國際雇主組織(IOE)的支持下，由馬來西亞人力資源部(KESUMA)通過人力資源發展公司(HRD Corp)牽頭主辦的2025年全球技能論壇，已成為一個就技能發展未來展開對話、協作與行動的首要全球平台。

馬來西亞副總理拿督斯里阿末扎希博士(Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi)主持了開幕典禮，他強調了東盟的獨特潛力，以及技能在塑造其未來中所發揮的作用。

阿末扎希表示：「憑借恰當的技能，這一青年人口紅利不僅能夠轉化為東南亞地區創新與繁榮的源泉，更能為全球經濟注入活力。」

國際勞工組織總幹事吉爾伯特-洪博(Gilbert F. Houngbo)在發言中稱讚了沈志強(Steven Sim)部長在推動2025年東盟技能年方面所展現的領導力，並指出他是該地區勞動與技能議題的核心發聲者。

吉爾伯特表示：「我謹向沈志強部長領導下的馬來西亞人力資源部致以誠摯的感謝。在我看來，沈志強是該地區最具活力與遠見卓識的勞動部長之一。他在推動2025年東盟技能年活動中所展現的領導力，真切體現了馬來西亞提升本地區勞動力未來競爭力的堅定承諾。」

他補充說：「我必須肯定馬來西亞政府作為東盟輪值主席國，在2025年東盟技能年活動中所開展的卓越工作。國際勞工組織隨時準備為馬來西亞和東盟提供支持，助力你們實現願景，即打造一個勞動力足以應對未來挑戰的地區。」

馬來西亞人力資源部部長沈志強(Steven Sim Chee Keong)在致辭中強調，勞動者必須始終處於經濟進步的核心地位。

沈志強表示：「勞動者是我們經濟中的價值創造者。過去100年來勞動者所取得的成果不僅必須得到保護，我們還必須繼續取得進步，尤其是考慮到新的動態變化。」

他還強調了全球技能論壇作為更廣泛的區域運動的組成部分的重要性。

沈志強補充說：「全球技能論壇並非一項單獨的活動，它是2025年東盟技能年的關鍵支柱，匯聚了該地區各國政府、雇主、勞動者以及學習社區的力量。」

2025年全球技能論壇以「私營部門在技能發展中的變革性作用：推動創新與影響力」為主題，探討了勞動力發展中的關鍵挑戰，並分享了應對這些挑戰的良好實踐。此次論壇吸引了近600名代表參加，深入探討了政府、雇主和培訓機構如何共同制定靈活、以人為本的戰略，以應對快速的技術變革、不斷演變的勞動力市場以及全球性動蕩。論壇強調，技能是企業和社會抓住機遇、提升競爭力及實現可持續發展的關鍵要素。

此次活動的一個決定性時刻是馬來西亞作出承諾，致力於為東盟國家及國際社會的未來勞動力開展技能發展工作，以加強合作，培養適應未來需求的技能，並賦能社區，助力在東盟內部打造一個具有韌性、可持續、富有競爭力的馬來西亞。

隨著今晚以「成功之色：成就慶典」為主題的晚宴舉行，2025年東盟技能年活動即將步入尾聲，此次晚宴旨在慶祝其七大旗艦平台所取得的成就。

