伯恩光學楊俊建入選2025年亞太U30傑出青年領袖榜單

05 11月, 2025, 18:26 CST
香港 2025年11月5日 /美通社/ -- 11月1日，在2025亞太經合組織（APEC）峰會期間，2025亞太U30傑出青年領袖榜單正式揭曉，伯恩光學執行董事、副總裁楊俊建榮耀入選。作為30歲以下的制造業領軍人物，楊俊建以推動企業數字化轉型與技術創新的實績，彰顯新一代青年精英的卓越領導力和創新精神。
該榜單由亞太經合組織（APEC）發起，覆蓋21個經濟體，以個人成就、社會貢獻、國際影響力為核心評選維度，共有143人入選。入選榜單的楊俊建自加入伯恩光學以來，主導推動企業完成數字化轉型，實現生產從「經驗驅動」向「數據驅動」跨越；他創立「魔女披風」技術品牌，推動企業從「中國制造」向「中國品牌」升級。
關於伯恩光學
伯恩光學創立於1989年，是全球領先的智慧設備外觀結構及模組方案提供商。產品廣泛應用於智慧數碼設備、智慧穿戴設備、AR/VR眼鏡及智能汽車行業，業務佈局涵蓋手機玻璃蓋板、手機金屬外殼、觸摸及指紋感應模組、監視器光學玻璃、藍寶石手錶面板、陶瓷配件等領域。憑藉30餘年的技術創新和卓越經營，伯恩光學已成為在全球擁有9個先進生產基地，總投資逾420億港元，雇員10萬餘人，年產能22億片的大型科技創新集團；先後榮獲中國500強、中國品牌500強、中國科技50強企業等榮譽。
