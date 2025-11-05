伯恩光學楊俊建入選2025年亞太U30傑出青年領袖榜單

香港 2025年11月5日 /美通社/ -- 11月1日，在2025亞太經合組織（APEC）峰會期間，2025亞太U30傑出青年領袖榜單正式揭曉，伯恩光學執行董事、副總裁楊俊建榮耀入選。作為30歲以下的制造業領軍人物，楊俊建以推動企業數字化轉型與技術創新的實績，彰顯新一代青年精英的卓越領導力和創新精神。

該榜單由亞太經合組織（APEC）發起，覆蓋21個經濟體，以個人成就、社會貢獻、國際影響力為核心評選維度，共有143人入選。入選榜單的楊俊建自加入伯恩光學以來，主導推動企業完成數字化轉型，實現生產從「經驗驅動」向「數據驅動」跨越；他創立「魔女披風」技術品牌，推動企業從「中國制造」向「中國品牌」升級。