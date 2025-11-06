BIEL CrystalのSimon Yeung、APECで表彰された2025年アジア太平洋地域U30傑出若手リーダーに選出

BIEL Crystal

06 11月, 2025, 16:48 JST

香港、2025年11月6日 /PRNewswire/ -- 2025年アジア太平洋U30傑出若手リーダーリストが、APECサミット（APEC Summit）開催中のAsia-Pacific Entrepreneurs Associationで発表されました。ビジネス、テクノロジー、スポーツ、学術、芸術分野における革新的な貢献を称え、21経済圏から30歳未満の143名が選出されました。Biel Crystalの執行役員兼副社長であるSimon Yeungが栄誉ある選出を果たしました。

製造業分野における30歳未満のリーダー的存在として、Simon Yeungは企業のデジタル変革と技術革新を推進する実績を通じて、新世代の若手エリートが持つ卓越したリーダーシップと革新精神を体現しています。

Simon YeungはBiel Crystal入社以来、同社のデジタル変革を主導し、「経験主導型」から「データ主導型」生産への転換を実現しました。さらに「Witch Cloak Ultra-Hard Coating」技術ブランドを創設し、同社の「中国製造」から「中国ブランド」への高度化を推進しています。

Biel Crystalについて

BIEL Crystalは、スマート・デバイス向け外装構造およびモジュール・ソリューションで世界をリードするプロバイダーです。私たちの製品は、スマート・デジタル・デバイス、スマート・ウェアラブル・デバイス、AR/VRグラス、自動車産業で広く採用されています。長期的な協力関係にある顧客には、Apple、Samsung、Xiaomi、vivo、Meta、ByteDance、Tesla、Googleなどが含まれます。

30年以上にわたる技術革新と優れた経営により、BIEL Crystalは世界9か所に先進的な生産拠点を擁する大規模な技術革新グループへと成長しました。総投資額は420億香港ドルを超え、総面積は約430万平方メートル、従業員数は10万人以上、年間生産能力は22億個に達しています。

