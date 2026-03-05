新華絲路：2026「中國白•德化瓷」國際巡展亮相瑞士日內瓦

北京2026年3月5日 /美通社/ -- 近日，30余件精巧傳神的白瓷精品亮相日內瓦萬國宮，細膩的釉色、精巧的工藝盡顯東方美學的精髓。

2月24日，由中國東南地區的德化縣發起的「中國白•德化瓷」國際巡展在聯合國日內瓦辦事處所在地萬國宮啟幕。

Photo taken on Feb. 24 shows Fang Junqin, Party Chief of Dehua County in southeast China's Fujian Province introducing Dehua white porcelain exhibits to foreigners in Palais des Nations in Geneva, Switzerland. (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)
德化是中國標志性白瓷「中國白」的發源地，其瓷器產品遠銷190多個國家和地區，如今正著力提升在歐洲市場的影響力。

陳列於萬國宮展台上的30余件德化白瓷展品，囊括造型別致的瓷瓶與瓷塑佳作，吸引了聯合國官員、多國駐日內瓦使節以及中國和瑞士兩國工商、文化界專家的目光。

當日，日內瓦還舉辦了「全球治理與企業高質量發展」專題研討會，德化借此時機同步開展推介活動，探尋不同文化與領域間的共鳴。

近50位中瑞兩國嘉賓齊聚一堂，圍繞德化陶瓷產業國際化發展的新機遇展開交流探討。

福建省德化縣委書記方俊欽表示，千年前，德化白瓷傳入歐洲時便獲「中國白」之美譽，如今這場日內瓦展，有望讓「中國白」登上更廣闊的世界舞台。

他還稱，德化正通過加大品牌打造力度、推動文化出海、強化知識產權保護等舉措，更深層次融入全球價值鏈。

目前，德化陶瓷產業集群規模已突破760億元，當地正全力推進「中國白•德化瓷」產業高質量發展五年行動計劃，向著2027年千億級產業集群目標奮進。

本次推介活動中，「中國白・德化瓷」瑞士推廣展示中心正式揭牌，標志著德化陶瓷在歐洲市場佈局邁出關鍵一步。

原文鏈接：https://en.imsilkroad.com/p/349647.html

