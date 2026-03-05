新華絲路：2026「中國白•德化瓷」國際巡展亮相瑞士日內瓦

德化是中國標志性白瓷「中國白」的發源地，其瓷器產品遠銷190多個國家和地區，如今正著力提升在歐洲市場的影響力。

陳列於萬國宮展台上的30余件德化白瓷展品，囊括造型別致的瓷瓶與瓷塑佳作，吸引了聯合國官員、多國駐日內瓦使節以及中國和瑞士兩國工商、文化界專家的目光。

當日，日內瓦還舉辦了「全球治理與企業高質量發展」專題研討會，德化借此時機同步開展推介活動，探尋不同文化與領域間的共鳴。

近50位中瑞兩國嘉賓齊聚一堂，圍繞德化陶瓷產業國際化發展的新機遇展開交流探討。

福建省德化縣委書記方俊欽表示，千年前，德化白瓷傳入歐洲時便獲「中國白」之美譽，如今這場日內瓦展，有望讓「中國白」登上更廣闊的世界舞台。

他還稱，德化正通過加大品牌打造力度、推動文化出海、強化知識產權保護等舉措，更深層次融入全球價值鏈。

目前，德化陶瓷產業集群規模已突破760億元，當地正全力推進「中國白•德化瓷」產業高質量發展五年行動計劃，向著2027年千億級產業集群目標奮進。

本次推介活動中，「中國白・德化瓷」瑞士推廣展示中心正式揭牌，標志著德化陶瓷在歐洲市場佈局邁出關鍵一步。

原文鏈接：https://en.imsilkroad.com/p/349647.html

SOURCE 新華絲路