Xinhua Silk Road: 중국의 현, 제네바에서 백자 전시회 개최

베이징, 2026년 3월 5일 /PRNewswire/ -- 최근 스위스 제네바의 팔레 데 나시옹(Palais des Nations)에서 옥처럼 맑고 생동감 넘치는 30점 이상의 백자 작품이 전시되며, 유약과 질감, 조형미에서 드러나는 동양 미학의 정수를 선보였다.

2월 24일, 중국 동남부의 더화현이 기획한 국제 백자 순회 전시회의 제네바 행사가 유엔 제네바 사무소(United Nations Office at Geneva)의 소재지인 팔레 데 나시옹에서 개최됐다.

Photo taken on Feb. 24 shows Fang Junqin, Party Chief of Dehua County in southeast China's Fujian Province introducing Dehua white porcelain exhibits to foreigners in Palais des Nations in Geneva, Switzerland. (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

'블랑 드 신(Blanc de Chine)' 또는 중국의 상징적인 백자 산지로 유명한 더화현은 현재 190개 이상의 국가와 지역에 도자기를 수출하고 있으며, 유럽 시장에서의 영향력 확대를 모색하고 있다.

팔레 데 나시옹 전시장에는 눈길을 끄는 도자기 병과 조각상 등 30점 이상의 더화 백자 작품이 전시되어 유엔 관계자, 외국 외교관, 중국과 스위스의 비즈니스 및 문화계 전문가들의 큰 관심을 끌었다.

또한 2월 24일 제네바에서 열린 글로벌 거버넌스와 기업의 고품질 발전에 대한 심포지엄 기간에는 다양한 문화와 분야 간의 공감대를 모색하기 위한 더화현의 또 다른 홍보 행사가 진행됐다.

행사에는 약 50명의 중국 및 스위스 인사가 참석해 더화 도자기 산업의 국제화 추진 과정에서 나타나는 새로운 기회에 대해 논의했다.

약 천 년 전 더화 백자는 유럽에 전해지면서 '블랑 드 신'이라는 이름으로 불리기 시작했으며, 이번 제네바 전시는 이 '블랑 드 신'을 세계 무대에서 더욱 널리 알리는 계기가 될 것으로 기대된다고 푸젠성 더화현의 팡쥔친(Fang Junqin) 당서기가 밝혔다.

팡 당서기는 또한 더 넓은 브랜딩 노력, 문화적 '세계화', 지식재산권 보호 등을 통해 더화가 글로벌 가치사슬에 더욱 깊이 통합되고 있다고 설명했다.

현재 연간 760억 위안 규모의 도자 산업 클러스터를 기반으로 더화현은 향후 5년간 고품질 발전 계획을 추진해 2027년까지 도자기 생산 가치를 1000억 위안으로 확대할 계획이다.

이번 홍보 행사에서는 '블랑 드 신 • 더화 도자기(Blanc de Chine • Porcelain from Dehua)' 스위스 홍보센터가 출범하며, 중국의 한 현이 유럽 시장을 개척하기 위한 중요한 단계를 기록했다.

