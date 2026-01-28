新華絲路：港口雙指數發佈 刻畫全球航運網絡與大宗商品市場新動態

北京2026年1月28日 /美通社/ -- 日前，新華指數研究院在青島發佈《全球海運物流通道發展指數報告（2025）》與《新華•山東港口大宗商品指數運行報告（2025）》。兩大指數依托大量實時數據，刻畫全球航運網絡與大宗商品市場的運行脈搏。

其中，「全球海運物流通道發展指數」顯示，2025年全球主幹通道指數報109.91點，同比上漲12.3%，展現出強大韌性，但地緣風險已成最大變量。主幹通道和關鍵水道呈現韌性分化，亞洲水道或將成為全球海運新重心。

從報告數據來看，全球港口群服務效能呈現明顯的梯隊分化。中國港口群已進入「系統競爭力比拚」新階段——在評估的19個全球主要港口群中，中國港口群在全球供應鏈中佔據核心地位，尤其在貨物吞吐量、集裝箱處理能力和港產城融合方面表現卓越。以山東港口群為例，其憑借一體化改革釋放的協同效應，在生產規模、腹地支撐、運營能力、高質量發展、協同發展和綜合服務體系六大維度均表現突出，躋身全球港口群第一梯隊。

與此同時，大宗商品市場的波動與資源配置效率備受關注。《新華•山東港口大宗商品指數運行報告（2025）》顯示，2025年山東港口原油罐容活躍度指數震盪上行，並在11月28日沖高至2054.64點，較基期漲幅達105.46%，反映出原油存儲、流通及遠期交易的持續活躍。鐵礦石市場雖經歷波動，但山東港口鐵礦石進出港指數直觀反映了市場需求的韌性。此外，硫磺現貨交易價格指數受新能源需求崛起及地緣因素推動，在12月11日飆升至全年高點，較年初大幅上漲168.97%，突顯了大宗商品市場在能源轉型背景下的重新定價邏輯。業界專家認為，這些數據，有效提升了市場透明度，為產業鏈上下游企業的決策提供了關鍵參考。

原文鏈接：https://en.imsilkroad.com/p/349341.html

SOURCE 新華絲路