新華絲路：德化攜「三大願景」走進日內瓦 文明互鑒與產業共贏同頻共振

在「全球治理與企業高質量發展專題」研討會期間，中國福建省德化縣舉辦了「中國白•德化瓷」宣傳推介活動，旨在推動文化遺產與全球發展相融合，促進產業高質量發展。

據悉，在「中國白•德化瓷」主題推介活動現場，同步舉行了「中國白•德化瓷」瑞士日內瓦推廣展示中心揭牌儀式。德化縣委書記方俊欽表示，此次瑞士日內瓦推廣展示中心揭牌，將為德化陶瓷深耕歐洲市場邁出關鍵一步。

德化已形成超760億元人民幣的陶瓷產業集群，產品遠銷全球190多個國家和地區，成為重要的陶瓷生產與創新基地。該縣已建立起從設計、製造到營銷的完整產業鏈，並應用AI輔助設計、3D打印等先進技術。

德化還不斷加強全球品牌建設和知識產權保護，其知識產權保護經驗被世界知識產權組織確立為版權保護優秀案例示範點。

在推介活動上，方俊欽提出了開展國際合作的三項願景：一是打造匯聚全球智慧的「創意工坊」，德化向全球藝術家與設計師發出邀請，致力於打造世界設計理念的「孵化器」和成果轉化的「創意工坊」；二是搭建持續對話的「文明棧橋」，期待與各國博物館、藝術館建立長效合作機制，在遺產保護、學術研究、展覽策劃等方面深化交流；三是構築互利共贏的「商貿通途」，依托「世界陶瓷之都」的品牌效應和覆蓋全球的實體網絡，誠邀各國商貿夥伴深化渠道對接與市場開拓，共享產業發展紅利。

方俊欽表示，在攻堅千億級產業集群的道路上，德化將繼續以文化為魂、以產業為基、以合作為橋，讓這抹溫潤的「中國白」成為聯結世界的紐帶，把精美的瓷器「做出來、擺出來、傳出去」。

原文鏈接：https://en.imsilkroad.com/p/349646.html

SOURCE 新華絲路