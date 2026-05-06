MiTAC 컴퓨팅, "AI 엑스포 코리아 2026"에서 AI 혁신을 가속화하다

한국, 서울 2026년 5월 6일 /PRNewswire/ -- 고성능 및 에너지 효율 서버 솔루션의 전세계적인 리더인 MiTAC 컴퓨팅 테크놀로지 코퍼레이션 ( MiTAC 홀딩스 코퍼레이션(TWSE:3706)의 계열사) AI 엑스포 코리아 (Booth i21) 에서 최신 의 고성능 GPU 서버, OCP 기반의 수냉식 솔루션, 고밀집 및 효율적인 모듈방식의 솔루션을 선보입니다.

'AI 미래의 가속화: 차세대 컴퓨팅을 위한 확장 가능한 인프라'라는 주제 아래, MiTAC 컴퓨팅은 AI 가속 플랫폼과 기업용 데이터 솔루션 포트폴리오를 선보일 예정입니다. 서버에서 랙, 랙에서 클러스터로 흐름을 제공함으로써, MiTAC컴퓨팅은 최적의 효율로 확장 가능한 AI 인프라를 제공하는 통합 능력을 확인하실 수 있습니다. AI 엑스포 코리아 2026 기간 중 부스 i21(COEX A홀)에서 저희 기술 생태계가 차세대 컴퓨팅을 어떻게 지원하는지 확인해 보세요.

MiTAC Computing Accelerates AI Innovation at AI Expo Korea 2026

AI 가속 플랫폼 | 차세대 AI 워크로드 구동

MiTAC 컴퓨팅의 쇼케이스는 최신의 AI 학습, 추론, HPC를 위해 설계된 GPU 최적화 및 확장 가능한 컴퓨팅 플랫폼의 탄탄한 라인업을 보여드립니다:

G8825Z5 | 대규모 AI 학습용 고밀도 GPU 서버

최고의 성능을 위해 설계된 G8825Z5은 최대 8개의 AMD Instinct™ MI325X 또는 MI350X GPU와 듀얼 AMD EPYC™ 9575F 또는 AMD EPYC™ 9755 프로세서를 지원합니다. 이 강력한 시스템은 뛰어난 컴퓨팅 밀도를 제공하며, 데이터 처리량을 가속화하고 가장 까다로운 AI 환경의 학습 주기를 최소화 합니다.

G4520G6 | 생성형 AI 및 HPC에 최적화된 GPU플랫폼

인텔® 제온® 6 프로세서 시리즈와 최대 8개의 NVIDIA RTX PRO™ 4500, NVIDIA RTX PRO™ 6000 블랙웰 서버 에디션 또는 NVIDIA H200 NVL GPU을 지원합니다. 이 제품은 클라우드 및 HPC 워크로드에서 와트당 성능이 우수하여 생성형 AI, 분석, 엔터프라이즈 애플리케이션에서 확장 가능한 성능을 제공합니다.

C2811Z5 | OCP 기반 액체 수냉식 멀티노드 서버

AMD EPYC™ 9005 시리즈 프로세서 기반의 C2811Z5는 최대 에너지 효율과 지속적인 고성능 컴퓨팅을 위해 설계되었습니다. 각 노드는 최대 12개의 DDR5-6400 메모리와 NVMe E1.S인터페이스와 NVMe SSD를 지원합니다. 이 플랫폼은 과학 시뮬레이션, 공학 설계, 기상 모델링 등 고도의 HPC 시나리오를 위해 특별히 설계되었습니다.

CApri 3 | OCP 기반 클라우드 서버 플랫폼

확장 가능한 클라우드를 위해 설계된 Capri 3 플랫폼은 진화하는 데이터 센터 요구에 부응하는 뛰어난 모듈성과 유연한 확장성을 제공합니다. 이 민첩한 플랫폼은 클라우드 가상화, 소프트웨어 정의 스토리지, 대규모 데이터 레이크 아키텍처에 이상적입니다.

엔터프라이즈 데이터 솔루션 | 데이터 기반 운영을 위한 신뢰성 및 성능

R2520G6 | 엔터프라이즈 2U 랙 서버 플랫폼

2개의 인텔® 제온® 6 프로세서, 최대 32개의 DDR5 6400 RDIMM, 그리고 최대 16개의 확장 가능한 드라이브를 지원합니다. (12개 HDD/SSD 드라이브 및 4개의 NVMe U.2) 이 모델은 미션크리티컬 작업에 적합한 고용량 서버 시스템입니다. 이 최적화된 구성은 방대한 데이터 보존 능력과 고속 처리량 사이의 완벽한 균형을 제공하여, AI 데이터 전처리, 빅데이터 분석 및 기업 규모의 워크로드(작업 부하)에서 최고의 효율성을 보장합니다.

더 자세산 정보를 원하시면 아래의 내용의 링크를 방문해 보세요:

- AMD 플랫폼 브로셔

- 인텔 플랫폼 브로셔

- NVIDIA 플랫폼 브로셔

MiTAC 컴퓨팅

MiTAC 컴퓨팅은 1990년대부터 쌓여온 산업의 전문성을 바탕으로 포괄적이고 에너지 효율적인 서버 솔루션을 제공합니다. AI, HPC, 클라우드 및 엣지 컴퓨팅에 특화되어 있는 MiTAC 컴퓨팅은 베어본, 시스템, 랙, 클러스터 수준 전반에 대한, MiTAC 컴퓨팅의 차별화된 요소인 최고의 품질, 성능 및 시스템 통합을 보장하기 위해 엄격한 내부 관리하에 생산이 됩니다.

전 세계에 있는 연구개발(R&D), 제조부터 글로벌 지원에 이르는 종단 간 역량을 갖춘 MiTAC 컴퓨팅은 하이퍼스케일 데이터 센터, HPC, AI 애플리케이션을 위한 민첩하고 맞춤화된 플랫폼을 제공하여, 비즈니스 요구에 최적의 성능과 확장성을 보장합니다. 최신 AI 및 수냉식 기술을 활용하고, 인텔 DSG 및 TYAN 서버 제품군을 단일 브랜드로 통합한 MiTAC 컴퓨팅은 혁신적이고 효율적이며 신뢰할 수 있는 서버 기술과 하드웨어 및 소프트웨어 통합 솔루션으로 돋보이며, 기업이 미래의 도전에 대응할 수 있도록 지원합니다.

https://www.mitaccomputing.com/ 를 방문하세요.

SOURCE MiTAC Computing Technology Corporation