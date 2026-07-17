第3000萬輛整車下線！與全球用戶共同見證廣汽里程碑時刻

從首輛整車下線到第3000萬輛交付，廣汽歷經29年發展歷程。3000萬這個數字背後，是千萬用戶的選擇與信任，是廣汽長期堅守品質和安全的定力，是向電動化、智能化轉型的決心，也是中國汽車工業從大到強、從規模擴張到價值躍升的一面縮影。

中國汽車出海，廣汽是先行者之一。早在2013年，廣汽就開始走出國門。2026年上半年，廣汽累計出口超12萬台，同比增長132%。截至目前，廣汽國際化業務已完成全球五大板塊、110個國家和地區的市場佈局，建成超746家銷售服務網點、7座海外生產工廠與9個海外零部件倉庫，建立起覆蓋全球的產供銷服體系，廣汽累計海外出口總量突破54萬輛，全球品牌影響力持續攀升。

為回饋全球3000萬用戶長久以來的信賴，廣汽正式啟動「3000萬輛下線•煥新感恩季」活動，全球各區域都將陸續推出相關的優惠政策，以實實在在的行動致謝全球每一位用戶。

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SOURCE GAC