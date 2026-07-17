GAC célèbre la production de son 30-millionième véhicule et partage ce moment historique avec ses utilisateurs du monde entier

GUANGZHOU, Chine, 17 juillet 2026 /PRNewswire/ -- La confiance de 30 millions de personnes, la qualité avant tout. Le 16 juillet, le groupe GAC a organisé dans son usine de fabrication une cérémonie en l'honneur de ses 30 millions de clients. Des responsables de la province du Guangdong, de la municipalité de Guangzhou et du district de Panyu ont assisté à l'événement, ainsi que Fu Bingfeng, vice-président exécutif et secrétaire général de l'Association chinoise des constructeurs automobiles ; Feng Xingya, président du groupe GAC ; Xia Xianqing, président du groupe GAC ; ainsi que d'autres membres de l'équipe de direction, des partenaires industriels, des fournisseurs, des concessionnaires, des représentants de clients nationaux et internationaux, des représentants du personnel et des représentants des médias.

Au cours de la cérémonie, les sites de production de GAC à l'étranger ont été reliés par vidéoconférence en direct. Son usine thaïlandaise a célébré la sortie de son 10 000e véhicule, un nouveau modèle est sorti de la chaîne de production de l'usine indonésienne et l'usine autrichienne de Graz a officiellement lancé la production en série de l'AION UT. Le moment fort a eu lieu lorsque la GAC M8 PHEV à conduite à droite – commercialisée à l'étranger sous le nom de GN8 – a fait son entrée sur scène en tant que 30 millionième véhicule. Feng Xingya a remis les clés à Tony Jaa, un client thaïlandais, star d'action de renommée mondiale et personnalité célèbre de Thaïlande. Ce moment ne se résume pas à un simple chiffre, mais illustre la confiance mutuelle et le parcours commun entre GAC et ses utilisateurs du monde entier.

La 30-millionième livraison marque une étape importante dans les 29 ans d'histoire de GAC. Ce chiffre symbolise la confiance de dizaines de millions de clients, l'engagement de GAC en faveur de la qualité et de la sécurité, sa volonté de promouvoir l'électrification et les technologies intelligentes, ainsi que le reflet de la transition de l'industrie automobile chinoise, qui passe désormais de la recherche de la quantité à celle de la valeur.

GAC est depuis longtemps un pionnier de la stratégie de mondialisation de l'industrie automobile chinoise et est présent à l'international depuis 2013. Rien qu'au premier semestre 2026, GAC a exporté plus de 120 000 véhicules, soit une hausse de 132 % par rapport à la même période de l'année précédente. À ce jour, GAC est présent dans 110 pays et régions répartis sur les cinq continents, avec un réseau de plus de 746 points de vente et de service après-vente, 7 usines de fabrication à l'étranger et 9 entrepôts de pièces détachées. Les exportations cumulées ont dépassé les 540 000 unités, et l'influence mondiale de la marque GAC ne cesse de croître.

Pour exprimer sa gratitude envers ses 30 millions de clients à travers le monde, GAC a officiellement lancé l'opération « Sortie de la 30 millionième voiture ». • Campagne « Saison de la gratitude renouvelée », avec des offres préférentielles proposées dans toutes les régions du monde.

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