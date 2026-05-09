AAVnerGene 宣佈推出 AAVone®2.1 新一代單質體 AAV 生產平台，實現約每公升 1×10^16 個基因體拷貝數 (1×10^16 GC/L)，並於收穫時達到超過 70% 的全衣殼比例

馬里蘭州羅克維爾2026年5月10日 /美通社/ -- 美國 -- AAVnerGene Inc. 今日宣佈推出 AAVone®2.1，為其專有 AAVone® 單質體腺相關病毒 (AAV) 生產系統的下一代升級版本，旨在提升 AAV 載體產量、全衣殼比例、製造效率及成本效益。

AAVone®2.1 已在細胞培養中實現約每公升 1x1016 個基因體拷貝數 (GC)，並於收穫時達到超過 70% 的全衣殼比例，相較於 AAVone®1.0 及傳統多質體 AAV 生產系統顯著提升（後者通常產生較高比例的空衣殼），此為一項顯著進展。 該平台已在多種 AAV 血清型中展現穩定表現，並與 HEK293 細胞系及現有生產流程具良好相容性。

AAV2.1 實現約每公升 1×10^16 個基因體拷貝數 (1×10^16 GC/L)，並於收穫時達到超過 70% 的全衣殼比例

上述改進有望降低質體需求、培養體積、純化負擔、處理流程及處理時間，並減少製造成本，同時提升整體載體品質。 透過解決 AAV 生產中的關鍵限制，AAVone®2.1 旨在支援基於 AAV 的基因治療項目的臨床及商業規模化。

AAVnerGene 技術總監 Qizhao Wang 博士表示：「AAV 製造仍然是基因治療領域中最重要的技術及經濟挑戰之一。 傳統多質體系統雖然在過去數十年推動了該領域的發展，但在產量、空衣殼負擔及純化複雜性方面的限制，仍持續為研發及商業化帶來障礙。 AAVone®2.1 旨在透過簡化的單質體系統解決上述挑戰，從而提升載體產量及全衣殼比例。 」

AAVnerGene 行政總裁 Daozhan Yu 博士表示：「AAV 基因治療在商業化方面仍面臨挑戰，其中製造成本、載體品質及製程規模化為最關鍵的限制因素。 AAVone®2.1 有望令 AAV 製造更簡化、更具規模化能力及更具成本效益，從而促進更多 AAV 基因治療項目實現臨床及商業可行性。」

AAVnerGene 的合作夥伴已獲授權使用該技術，並正利用該平台開發多個 AAV 基因治療項目。 公司的目標是提供關鍵技術，協助克服製造障礙、降低開發成本，並擴大可惠及患者的基因治療項目數量。

關於 AAVnerGene Inc.

AAVnerGene 為一家總部位於馬里蘭州的生物科技公司，致力開發解決 AAV 基因治療瓶頸的方案，涵蓋製造、毒性、質控及遞送等領域。 其平台包括 AAVone®、AAV-Q（效價及 rcAAV 檢測平台）及 ATHENA（衣殼工程平台），旨在提升 AAV 基因治療藥物開發的產量、品質、規模化能力、效率及安全性。

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SOURCE AAVnerGene Inc.