ACT Genomics 升級臨床認可的基因檢測服務，將涵蓋 101 個癌症相關基因並於7 個工作天內提供報告

憑藉近十年的臨床應用經驗，ACTDrug®已於台灣及亞洲主要醫療中心支援逾萬宗臨床個案。憑藉其臨床相關性，以及在協助治療選擇方面的實際價值，廣泛獲得臨床醫生認可。

擴展後的101個基因數檢測涵蓋與以下範疇相關的生物標記：

標靶治療

免疫治療反應

藥物抗藥機制

新興治療策略

除了綜合性的 ACTDrug® 檢測外，ACT Genomics 亦提供針對乳癌、肺癌及胃腸道癌症專屬檢測，包括 ACTDrug® Breast、ACTLung™ 及 ACTDrug® GI。這些檢測所包含的基因是按照現行治療指引設計，進一步縮短報告時間，並為臨床醫生提供便捷而實用的工具，以識別具臨床行動意義的生物標記。

ACT Genomics隸屬於台達集團，是亞洲的癌症基因檢測領導廠商。ACTDrug® 持續整合 ACT Genomics 的專有生物資訊分析流程及臨床資料庫，提供醫師易閱讀且將複雜的基因數據轉化為清晰且具臨床行動價值的資訊，應用於日常臨床實務。透過此次全球發布，ACT Genomics 秉持推動精準腫瘤學發展的承諾，致力於提供可靠、即時且具臨床價值的基因檢測服務，以支援全球癌症治療。

服務供應聲明

ACTDrug® 檢測服務未必於所有國家或地區提供。服務供應情況可能因當地監管要求及實驗室服務安排而有所不同。醫療專業人員應向 ACT Genomics 或當地授權合作夥伴查詢，以了解其所在地區的服務供應情況。

關於ACT Genomics

行動基因生技股份有限公司(ACT Genomics Co., Ltd.)隸屬於台達集團，成立於2014年，在台灣、新加坡、日本、泰國、香港等地設有據點，是亞洲癌症基因檢測領導廠商，擁有國際認證的臨床基因檢測實驗室，運用先進的次世代基因定序（NGS）技術與自主研發檢測試劑，為美國以外首家取得 FDA 許可函的廣泛型癌症基因檢測公司。已進入台灣超過 80 家醫療院所之自費醫療項目，合作夥伴涵蓋臨床醫院、國際藥廠、學研機構與保險公司。欲瞭解更多資訊，請造訪：https://www.actgenomics.com/。

SOURCE ACT Genomics