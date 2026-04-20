ACT Genomics ยกระดับการวิเคราะห์รหัสพันธุกรรมเชิงลึกซึ่งเป็นที่ยอมรับทางการแพทย์ด้วยแผงตรวจ 101 ยีน พร้อมระยะดำเนินการ 7 วัน
20 Apr, 2026, 09:00 CST
ไทเป, 20 เมษายน 2569 /PRNewswire/ -- ACT Genomics ประกาศการพัฒนาครั้งสำคัญของชุดตรวจ ACTDrug® ซึ่งเป็นบริการตรวจวิเคราะห์รหัสพันธุกรรมความละเอียดสูงยุคใหม่ (NGS) แผงตรวจที่ได้รับการปรับปรุงใหม่นี้ครอบคลุมยีนที่เกี่ยวข้องทางการแพทย์ 101 ยีน และมีระยะดำเนินการเจ็ดวันทำการ ออกแบบมาเพื่อมอบข้อมูลพันธุกรรมอันครอบคลุมเพื่อสนับสนุนแพทย์ในการตัดสินใจเลือกวิธีการรักษาสำหรับผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งระยะลุกลามหรือแพร่กระจาย
ชุดตรวจ ACTDrug® ที่ได้รับการพัฒนาดังกล่าวออกแบบมาเพื่อมอบข้อมูลเชิงลึกทางพันธุกรรมอย่างทันท่วงทีและนำไปใช้ได้จริง ณ เวลาที่วินิจฉัยและวางแผนการรักษาเบื้องต้น ซึ่งการตัดสินใจรักษาตั้งแต่เนิ่น ๆ จะส่งผลกระทบอย่างมากต่อผลลัพธ์ของผู้ป่วย ด้วยการครอบคลุมยีนที่กว้างขึ้นและการรายงานซึ่งรวดเร็วยิ่งขึ้น แพทย์สามารถระบุตัวบ่งชี้ทางชีวภาพที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และพิจารณาตัวเลือกการรักษาแบบมุ่งเป้าหรือภูมิคุ้มกันบำบัดซึ่งเหมาะสมในขั้นตอนการรักษาได้เร็วขึ้น
ด้วยประสบการณ์การใช้งานจริงในทางคลินิกเกือบสิบปี ACTDrug® ให้การสนับสนุนผู้ป่วยกว่าหมื่นรายในศูนย์การแพทย์ชั้นนำทั่วไต้หวันและเอเชีย บริการดังกล่าวได้รับการยอมรับจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านความเกี่ยวข้องทางคลินิกและคุณค่าเชิงปฏิบัติในการชี้นำการเลือกวิธีการรักษา
ชุดตรวจ 101 ยีนซึ่งพฒนาขึ้นนี้ประกอบด้วยสารบ่งชี้ทางชีวภาพที่เกี่ยวข้องกับ:
• การรักษาแบบมุ่งเป้า
• การตอบสนองต่อภูมิคุ้มกันบำบัด
• กลไกการดื้อยา
• กลยุทธ์การรักษาใหม่ ๆ
นอกจากชุดตรวจ ACTDrug® อันครอบคลุมแล้ว ACT Genomics ยังมีชุดตรวจย่อยเฉพาะโรคสำหรับมะเร็งเต้านม มะเร็งปอด และมะเร็งระบบทางเดินอาหาร ชุดตรวจแบบมุ่งเป้า ACTDrug® Breast, ACTLung™ และ ACTDrug® GI ได้รับการออกแบบโดยมีเนื้อหายีนซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการรักษาในปัจจุบัน ช่วยให้ได้ผลลัพธ์ที่รวดเร็วยิ่งขึ้น และเป็นเครื่องมือซึ่งเข้าถึงง่าย อีกทั้งยังใช้งานได้จริงสำหรับแพทย์ในการระบุสารบ่งชี้ทางชีวภาพที่สามารถนำไปใช้ในการรักษาได้
ACT Genomics ซึ่งเป็นสมาชิกของ Delta Group คือผู้ให้บริการเทคโนโลยี NGS ชั้นนำในเอเชีย ACTDrug® ยังคงผสานระบบประมวลผลข้อมูลชีวภาพเอกสิทธิ์ของ ACT Genomics รวมถึงฐานความรู้ทางคลินิกที่คัดสรรมาอย่างดี เพื่อส่งมอบรายงานซึ่งอำนวยความสะดวกให้กับแพทย์ผู้แปลข้อมูลทางพันธุกรรมอันซับซ้อนให้เป็นข้อมูลเชิงลึกที่ชัดเจนและนำไปใช้ได้จริงสำหรับการปฏิบัติทางคลินิกในชีวิตประจำวัน ACT Genomics ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการพัฒนาการรักษาโรคมะเร็งแบบแม่นยำโดยให้บริการตรวจวิเคราะห์รหัสพันธุกรรมเชิงลึกอันน่าเชื่อถือ เหมาะเจาะ และมีความสำคัญทางคลินิก เพื่อสนับสนุนการรักษามะเร็งทั่วโลกผ่านการเปิดตัวระดับโลกดังกล่าว
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ
บริการตรวจวิเคราะห์ ACTDrug® อาจไม่พร้อมให้บริการในทุกประเทศหรือภูมิภาค ความพร้อมให้บริการอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับข้อกำหนดด้านกฎระเบียบในท้องถิ่นและการจัดการบริการของห้องปฏิบัติการ ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพควรปรึกษา ACT Genomics หรือพันธมิตรที่ได้รับอนุญาตในท้องถิ่นเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับความพร้อมให้บริการในภูมิภาคของตน
เกี่ยวกับ ACT Genomics
ACT Genomics เป็นสมาชิกของกลุ่ม Delta ซึ่งเชี่ยวชาญด้านการตรวจวิเคราะห์รหัสพันธุกรรมเชิงลึกและโซลูชันด้านชีวสารสนเทศสำหรับการรักษามะเร็ง ACT Genomics มอบรายละเอียดที่นำไปปฏิบัติได้จริงในการสนับสนุนวิธีการรักษา การติดตามโรค และการตัดสินใจทางคลินิกเพื่อดูแลรักษามะเร็ง ด้วยการบูรณาการการตรวจวิเคราะห์รหัสพันธุกรรมความละเอียดสูงยุคใหม่ (NGS), ฐานข้อมูลทางคลินิกซึ่งคัดสรรมาอย่างดี และความเชี่ยวชาญด้านชีววิทยาเนื้องอก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาเยี่ยมชม: https://www.actgenomics.com/
