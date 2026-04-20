ACT Genomics Naik Taraf Ujian Genomik Diiktiraf Klinikal kepada Panel 101 Gen dengan Tempoh Pusing Balik 7 Hari

TAIPEI, 20 April 2026 /PRNewswire/ -- ACT Genomics hari ini mengumumkan peningkatan signifikan kepada siri ACTDrug®, perkhidmatan pemprofilan genomik penjujukan generasi seterusnya (NGS). Panel yang dikemas kini kini merangkumi 101 gen berkaitan klinikal dan menawarkan tempoh masa pusing balik tujuh hari bekerja, direka untuk menyediakan maklumat genomik komprehensif bagi menyokong doktor dalam membuat keputusan rawatan bagi pesakit yang baru didiagnosis dengan kanser lanjutan atau metastatik.

ACTDrug Service Introduction

Versi ACTDrug® yang dinaik taraf ini direka untuk menyampaikan maklumat genomik yang tepat pada masanya dan boleh diambil tindakan pada peringkat diagnosis dan perancangan rawatan awal, apabila keputusan awal boleh memberi kesan besar terhadap hasil pesakit. Dengan liputan gen yang lebih luas dan laporan lebih pantas, doktor boleh mengenal pasti biopenanda berkaitan dengan lebih cekap dan mempertimbangkan terapi sasaran atau imunoterapi lebih awal dalam laluan rawatan.

Disokong oleh hampir satu dekad penggunaan klinikal dunia sebenar, ACTDrug® telah menyokong lebih daripada sepuluh ribu kes klinikal di pusat perubatan utama di Taiwan dan Asia. Perkhidmatan ini diiktiraf oleh doktor atas keterkaitan klinikal dan nilai praktikalnya dalam membimbing pemilihan rawatan.

Panel 101 gen yang diperluas ini merangkumi biopenanda berkaitan dengan:

Terapi sasaran

Respons imunoterapi

Mekanisme rintangan ubat

Strategi rawatan baru muncul

Selain panel ACTDrug® yang komprehensif, ACT Genomics turut menawarkan subpanel khusus penyakit bagi kanser payudara, paru-paru dan gastrousus. Panel sasaran ini — ACTDrug® Breast, ACTLung™ dan ACTDrug® GI — direka dengan kandungan gen yang sejajar dengan garis panduan rawatan semasa, membolehkan tempoh pusing balik lebih pantas serta menyediakan alat praktikal dan mudah diakses bagi doktor untuk mengenal pasti biopenanda yang boleh diambil tindakan secara klinikal.

ACT Genomics, ahli Delta Group, merupakan penyedia peneraju teknologi NGS di Asia. ACTDrug® terus mengintegrasikan saluran bioinformatik proprietari ACT Genomics dan pangkalan pengetahuan klinikal yang dikurasi, menghasilkan laporan mesra doktor yang menterjemahkan data genomik kompleks kepada pandangan jelas dan boleh diambil tindakani untuk amalan klinikal harian. Dengan pelancaran global ini, ACT Genomics mengukuhkan komitmennya dalam memajukan onkologi ketepatan dengan menyediakan ujian genomik yang boleh dipercayai, tepat pada masanya dan bermakna secara klinikal bagi menyokong penjagaan kanser di seluruh dunia.

Penafian Ketersediaan

Perkhidmatan ujian ACTDrug® mungkin tidak tersedia di semua negara atau wilayah. Ketersediaan perkhidmatan mungkin berbeza bergantung kepada keperluan peraturan tempatan dan pengaturan perkhidmatan makmal. Profesional penjagaan kesihatan disaran merujuk ACT Genomics atau rakan sah tempatan untuk maklumat mengenai ketersediaan di wilayah masing-masing.

Latar Belakang ACT Genomics

ACT Genomics ialah ahli kumpulan Delta. Syarikat ini mengkhusus dalam ujian genomik dan penyelesaian bioinformatik untuk onkologi. Dengan mengintegrasikan penjujukan generasi seterusnya (NGS), pangkalan data klinikal yang dikurasi dan kepakaran dalam biologi tumor, ACT Genomics menyediakan pandangan yang boleh diambil tindakan untuk menyokong pemilihan rawatan, pemantauan penyakit dan pembuatan keputusan klinikal dalam penjagaan kanser. Untuk maklumat lanjut, sila layari laman web: https://www.actgenomics.com/

SOURCE ACT Genomics