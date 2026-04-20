ACT Genomics Tingkatkan Layanan Pengujian Genomik yang telah Diakui Secara Klinis Menjadi Panel 101 Gen dengan Waktu Pemrosesan Tujuh Hari

Seri ACTDrug® versi terbaru dirancang untuk memberikan wawasan genomik yang tepat waktu dan dapat ditindaklanjuti pada saat diagnosis dan perencanaan awal, tepatnya ketika keputusan terapi awal sangat memengaruhi hasil pengobatan pasien. Dengan cakupan gen yang lebih lengkap dan laporan yang lebih cepat, tenaga medis semakin mudah mengidentifikasi biomarker yang relevan, serta mempertimbangkan metode pengobatan yang bersifat spesifik (targeted therapy) atau imunoterapi yang tepat, bahkan secara lebih dini.

Telah digunakan secara klinis selama hampir satu dekade, ACTDrug® telah mendukung lebih dari 10.000 kasus klinis di berbagai pusat medis utama di Taiwan dan Asia. Para dokter juga telah mengakui relevansi klinis dan manfaat praktis dari ACTDrug® dalam proses penentuan metode pengobatan.

Panel 101 gen mencakup biomarker yang terkait dengan:

Metode pengobatan yang bersifat spesifik

Respons imunoterapi

Mekanisme resistansi obat

Strategi pengobatan baru

Selain panel ACTDrug® yang komprehensif, ACT Genomics juga menawarkan subpanel spesifik berdasarkan sejumlah penyakit untuk kanker payudara, paru-paru, dan gastrointestinal. Panel khusus ini, yaitu ACTDrug® Breast, ACTLungTM, dan ACTDrug® GI, dirancang dengan konten gen yang sesuai dengan pedoman pengobatan terkini sehingga mempercepat waktu pemrosesan dan menjadi sarana yang praktis, serta mudah diakses para dokter untuk mengidentifikasi biomarker yang dapat ditindaklanjuti secara klinis.

ACT Genomics, bagian dari Delta Group, merupakan perusahaan terkemuka yang mengembangkan teknologi NGS di Asia. ACTDrug® terus mengintegrasikan rencana pengembangan bioinformatika dari ACT Genomics, serta basis pengetahuan klinis yang telah diseleksi guna menghasilkan laporan yang praktis bagi dokter. Laporan ini menafsirkan data genomik yang kompleks menjadi wawasan yang jelas dan mudah ditindaklanjuti untuk praktik klinis sehari-hari. Dengan meluncurkan ACTDrug® versi terbaru secara global, ACT Genomics membuktikan komitmen untuk mendorong perkembangan onkologi presisi dengan menyediakan layanan pengujian genomik yang andal, tepat waktu, dan bermanfaat secara klinis sehingga mendukung pengobatan kanker di seluruh dunia.

Ketersediaan Layanan

Layanan pengujian ACTDrug® tidak tersedia di semua negara atau wilayah. Ketersediaan layanan bergantung pada persyaratan regulasi setempat dan mekanisme layanan laboratorium. Tenaga kesehatan dapat menghubungi ACT Genomics atau mitra resmi setempat guna memperoleh informasi tentang ketersediaan layanan ini di wilayah masing-masing.

Tentang ACT Genomics

ACT Genomics merupakan bagian dari Delta Group. ACT Genomics menyediakan layanan pengujian genomik dan solusi bioinformatika untuk bidang onkologi. Dengan mengintegrasikan next-generation sequencing (NGS), basis data klinis yang telah dikurasi, serta keahlian dalam biologi tumor, ACT Genomics menyediakan analisis yang dapat ditindaklanjuti untuk mendukung pemilihan terapi, pemantauan penyakit, dan pengambilan keputusan klinis dalam pengobatan kanker. Informasi selengkapnya: https://www.actgenomics.com/.

