ADGM 宣佈 Man Group 承諾進駐阿布扎比

新聞提供者

ADGM

09 5月, 2026, 00:56 CST

阿聯酋阿布扎比2026年5月9日 /美通社/ -- 阿布扎比國際金融中心 ADGM 今日宣佈，在倫敦上市的另類投資公司 Man Group plc（管理資產總額約 2,287 億美元）正履行其落戶阿布扎比的承諾，並已提交 3A 類別牌照申請。

此發展標誌着公司於中東地區持續擴張，打算於酋長國設立策略樞紐，惟尚待監管部門審批。 計劃中的業務據點預計於未來一段時間內建立，進一步加強 Man Group 與區域投資者的聯繫，同時拓展其環球業務足跡。

此公告發佈之時，ADGM 發展氣勢持續強勁，吸引全球頂尖資產管理及另類投資公司紛紛前來。 近數月以來，包括 Bain Capital、Barings 及 Hillhouse Investment 在內的多間國際機構相繼在阿布扎比開設辦公室，鞏固酋長國在全球資本流動中日益重要的樞紐地位。

ADGM 主席 Ahmed Jasim Al Zaabi 閣下說：「Man Group 選擇在阿布扎比設立據點，證明我們資本市場的實力，也顯示全球投資者對阿聯酋首都充滿信心。 隨著阿布達比持續鞏固其『資本之都』(Capital of Capital) 的地位，ADGM 將一如既往，專注以穩健監管環境、世界級基建及長期資本渠道，協助國際頂尖機構在阿布扎比蓬勃拓展。 我們期待歡迎 Man Group 以 ADGM 為據點，擴大其在區內的業務版圖。」

Man Group 行政總裁 Robyn Grew 說：「Man Group 向來視阿布扎比為全球極具活力的金融中心。我們提交 3A 類別牌照的申請，是實踐對本地區承諾的重要里程碑。 我們與阿布扎比關係深厚，早於十多年前已參與 ADGM 的創始專家諮詢小組，其後亦與當地成熟的資本配置機構在投資、研究及知識交流方面建立長期穩固的合作關係。 我們期盼所設的據點，日後能全面覆蓋分銷、投資及交易等範疇。」

Man Group 進駐阿布扎比，強化該市作為資產管理及投資公司領先國際金融中心的地位。 ADGM 持續展現強勁增長，2025 年管理資產增加 36%，有效牌照超過 12,000 個，顯示全球投資者對其生態系統一直滿懷信心。

ADGM 正將其生態系統拓展至對沖基金、私募資本及量化策略等領域，同時不斷鞏固阿布扎比作為『資本之都』及連接亞洲、歐洲與中東全球資本流動的重要門戶地位。

SOURCE ADGM

來自同一來源

ADGM 宣佈 Rokos Capital Management 於獲授權後開設阿布扎比辦事處

ADGM 宣佈 Rokos Capital Management 於獲授權後開設阿布扎比辦事處

阿布扎比國際金融中心 ADGM 今日宣佈，Rokos Capital Management (RCM) 取得金融服務監管局 (FSRA) 的金融服務許可 (FSP) 後，已在阿布扎比開設新辦事處。 RCM 的阿布扎比新辦事處坐落 ADGM 轄下的 Sky...
阿布扎比國際金融中心公佈 2025 年業績：資產管理規模上升 36%，勞動力增加 51%，簽發牌照逾 12,000 個

阿布扎比國際金融中心公佈 2025 年業績：資產管理規模上升 36%，勞動力增加 51%，簽發牌照逾 12,000 個

ADGM 作為阿布扎比國際金融中心 (IFC)，去年錄得穩健增長，達成多項策略里程碑，進一步確立其在阿布扎比作為「資本之都」 (Capital of Capital) 中的重要角色。 ADGM 持續吸引國際資本、世界級人才及領先機構落戶阿聯酋首都。 2025 年底，ADGM 內的有效牌照數量突破...
此來源更多新聞稿

探索

銀行與金融服務

銀行與金融服務

企業擴張

企業擴張

經濟新聞、趨勢和分析

經濟新聞、趨勢和分析

相關題材的新聞稿