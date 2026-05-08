ADGM 宣佈 Man Group 承諾進駐阿布扎比

阿聯酋阿布扎比2026年5月9日 /美通社/ -- 阿布扎比國際金融中心 ADGM 今日宣佈，在倫敦上市的另類投資公司 Man Group plc（管理資產總額約 2,287 億美元）正履行其落戶阿布扎比的承諾，並已提交 3A 類別牌照申請。

此發展標誌着公司於中東地區持續擴張，打算於酋長國設立策略樞紐，惟尚待監管部門審批。 計劃中的業務據點預計於未來一段時間內建立，進一步加強 Man Group 與區域投資者的聯繫，同時拓展其環球業務足跡。

此公告發佈之時，ADGM 發展氣勢持續強勁，吸引全球頂尖資產管理及另類投資公司紛紛前來。 近數月以來，包括 Bain Capital、Barings 及 Hillhouse Investment 在內的多間國際機構相繼在阿布扎比開設辦公室，鞏固酋長國在全球資本流動中日益重要的樞紐地位。

ADGM 主席 Ahmed Jasim Al Zaabi 閣下說：「Man Group 選擇在阿布扎比設立據點，證明我們資本市場的實力，也顯示全球投資者對阿聯酋首都充滿信心。 隨著阿布達比持續鞏固其『資本之都』(Capital of Capital) 的地位，ADGM 將一如既往，專注以穩健監管環境、世界級基建及長期資本渠道，協助國際頂尖機構在阿布扎比蓬勃拓展。 我們期待歡迎 Man Group 以 ADGM 為據點，擴大其在區內的業務版圖。」

Man Group 行政總裁 Robyn Grew 說：「Man Group 向來視阿布扎比為全球極具活力的金融中心。我們提交 3A 類別牌照的申請，是實踐對本地區承諾的重要里程碑。 我們與阿布扎比關係深厚，早於十多年前已參與 ADGM 的創始專家諮詢小組，其後亦與當地成熟的資本配置機構在投資、研究及知識交流方面建立長期穩固的合作關係。 我們期盼所設的據點，日後能全面覆蓋分銷、投資及交易等範疇。」

Man Group 進駐阿布扎比，強化該市作為資產管理及投資公司領先國際金融中心的地位。 ADGM 持續展現強勁增長，2025 年管理資產增加 36%，有效牌照超過 12,000 個，顯示全球投資者對其生態系統一直滿懷信心。

ADGM 正將其生態系統拓展至對沖基金、私募資本及量化策略等領域，同時不斷鞏固阿布扎比作為『資本之都』及連接亞洲、歐洲與中東全球資本流動的重要門戶地位。

SOURCE ADGM