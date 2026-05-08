ADGM、Man Groupによるアブダビ拠点開設へのコミットメントを発表

アラブ首長国連邦アブダビ, 2026年5月8日 /PRNewswire/ -- アブダビの国際金融センターであるADGMは本日、運用資産総額約2,287億米ドルを擁するロンドン上場のオルタナティブ投資会社Man Group plcが、アブダビに拠点を開設するというコミットメントを進めており、カテゴリー3Aライセンスの申請書を提出したと発表しました。

今回の進展は、同社が規制当局の承認を条件として同首長国に戦略的ハブを開設しようとしている中で、中東における同社の継続的な事業拡大を反映するものです。計画されている同拠点は今後設立される見込みであり、Man Groupと地域投資家との関係および同社のグローバルな事業基盤をさらに強化することが期待されます。

今回の発表は、ADGMの勢いが持続する中で行われたもので、ADGMは世界有数の資産運用会社やオルタナティブ投資会社を引き続き誘致しています。ここ数か月では、Bain Capital、Barings、Hillhouse Investmentを含む国際的な金融機関が相次いでアブダビにオフィスを開設しており、グローバルな資本フローの中心地として高まる同首長国の役割をさらに裏付けています。

ADGM会長のH.E. Ahmed Jasim Al Zaabiは、 次のように述べています。「Man Groupがアブダビに拠点を開設するという決定は、当金融センターの資本市場の強さと、UAEの首都アブダビに対する世界の投資家からの信頼の厚さを反映しています。アブダビが「資本の首都（Capital of Capital）」としての地位をさらに高める中、ADGMは、信頼できる規制環境、世界水準のインフラ、長期資本へのアクセスを通じて、国際的な有力機関がアブダビを拠点に成長できるよう支援することに引き続き注力しています。ADGMを拠点としたMan Groupの地域におけるプレゼンス拡大を歓迎できることを楽しみにしています。」

Man Groupの最高経営責任者であるRobyn Grewは、次のように述べています。 「Man Groupは、アブダビが世界で最もダイナミックな金融センターの1つであると以前から認識しており、カテゴリー3Aライセンスの申請書を提出したことは、この地域に対する当社のコミットメントにおける重要な節目です。当社とアブダビとの関係は非常に深く、10年以上前のADGM発足当初の専門家諮問委員会への参加から、投資、調査、知識共有にわたって高度な知見を持つ現地アロケーターと数十年にわたり築いてきた強力なパートナーシップに至るまで、多岐にわたります。いずれは、ディストリビューション、投資、トレーディングにまたがるハブを構築することを期待しています。」

Man Groupによる拠点開設は、資産運用会社および投資会社にとって有数の国際金融センターとしてのアブダビの地位をさらに強化するものです。ADGMは力強い成長を引き続き示しており、2025年には運用資産が36%増加し、有効ライセンス数は12,000件を超え、同エコシステムに対する世界の投資家の信頼が持続していることを示しています。

ADGMは、ヘッジファンド、プライベートキャピタル、クオンツ戦略の各分野にわたってエコシステムを拡大する中で、「資本の首都（Capital of Capital）」として、またアジア、欧州、中東にまたがるグローバルな資本フローをつなぐ重要なゲートウェイとしてのアブダビの地位を引き続き強化しています。

ロゴ：https://mma.prnewswire.com/media/2550581/5072851/ADGM_Logo.jpg

SOURCE ADGM