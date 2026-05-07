L'ADGM annonce la décision de Man Group de s'implanter à Abu Dhabi

ABU DHABI, EAU, 7 mai 2026 /PRNewswire/ -- ADGM, le centre financier international d'Abu Dhabi, a annoncé aujourd'hui que Man Group plc, une société d'investissement alternatif cotée à Londres avec environ 228,7 milliards USD d'actifs totaux sous gestion, poursuit son engagement d'établir une présence à Abu Dhabi et a soumis sa demande de licence de catégorie 3A.

Ce développement reflète l'expansion continue de l'entreprise au Moyen-Orient, qui cherche à établir un centre stratégique dans l'émirat, sous réserve de l'approbation des autorités réglementaires. La présence prévue devrait être établie au cours de la période à venir, renforçant ainsi l'engagement de Man Group auprès des investisseurs régionaux et son empreinte opérationnelle mondiale.

Cette annonce intervient dans un contexte de dynamisme soutenu de l'ADGM, qui continue d'attirer des gestionnaires d'actifs et des sociétés d'investissement alternatif de premier plan au niveau mondial. Ces derniers mois, une vague d'institutions internationales, dont Bain Capital, Barings et Hillhouse Investment, ont établi des bureaux à Abu Dhabi, renforçant ainsi le rôle croissant de l'émirat au centre des flux de capitaux mondiaux.

S.E. Ahmed Jasim Al Zaabi, président de l'ADGM, a déclaré : « La décision de Man Group d'établir une présence à Abu Dhabi reflète la force de nos marchés financiers et la confiance des investisseurs mondiaux dans la capitale des Émirats arabes unis. Alors qu'Abu Dhabi continue de renforcer sa position de "capitale des capitaux", l'ADGM s'efforce de permettre aux grandes institutions internationales de se développer à partir d'Abu Dhabi grâce à un environnement réglementaire fiable, à une infrastructure de classe mondiale et à l'accès à des capitaux à long terme. Nous sommes impatients d'accueillir la présence élargie de Man Group dans la région à partir de l'ADGM. »

Robyn Grew, PDG de Man Group, a déclaré : « Man Group reconnaît depuis longtemps qu'Abou Dhabi est l'un des centres financiers les plus dynamiques du monde, et le dépôt de notre demande de licence de catégorie 3A marque une étape importante dans notre engagement envers la région. Notre relation avec Abu Dhabi est profonde, depuis notre participation au premier groupe consultatif d'experts de l'ADGM il y a plus de dix ans jusqu'aux partenariats solides que nous avons noués depuis des décennies avec des investisseurs locaux sophistiqués dans les domaines de l'investissement, de la recherche et du partage des connaissances. Nous sommes impatients d'établir un centre qui, à terme, devrait englober la distribution, l'investissement et le commerce. »

L'implantation de Man Group renforce la position d'Abu Dhabi en tant que centre financier international de premier plan pour les sociétés de gestion d'actifs et d'investissement. L'ADGM a continué à afficher une forte croissance, avec des actifs sous gestion en hausse de 36 % en 2025 et plus de 12 000 licences actives, ce qui témoigne de la confiance soutenue des investisseurs mondiaux dans son écosystème.

À mesure que l'ADGM étend son écosystème aux fonds spéculatifs, aux capitaux privés et aux stratégies quantitatives, il continue de renforcer la position d'Abu Dhabi en tant que « capitale des capitaux » et plaque tournante majeure reliant les flux de capitaux mondiaux entre l'Asie, l'Europe et le Moyen-Orient.

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/2550581/5072851/ADGM_Logo.jpg