ADQ宣佈成為阿布達比金融週主要合作夥伴

阿聯酋阿布達比2024年11月8日 /美通社/ -- ADGM作為中東、非洲及南亞(MEASA)地區的旗艦金融盛會——阿布達比金融週(Abu Dhabi Finance Week,簡稱「ADFW」)的主辦方,宣佈阿布達比投資控股公司ADQ將成為2024年及2025年阿布達比金融週的「主要合作夥伴」(Headline Partner)。

這一策略夥伴關係彰顯了ADQ對阿布達比金融領域發展的承諾,並強調了其在推動創新與市場領先服務中的核心角色。作為未來兩屆的「主要合作夥伴」,ADQ將在策劃阿布達比金融週的方向與議程中發揮重要作用,確保該盛會的持續成功,並鞏固其作為環球領先經濟與投資論壇的地位。

此外,2024年阿布達比金融週(ADFW 2024)將得到來自全球、區域及本地超過30個機構的支持。主要合作夥伴包括阿布達比經濟發展部(Abu Dhabi Department of Economic Development,簡稱「ADDED」),作為經濟發展合作夥伴(Economic Development Partner);阿提哈德航空(Etihad Airways),作為官方航空夥伴(Official Airlines Partner);阿布達比文化與旅遊部(Department of Culture and Tourism,簡稱「DCT」),作為目的地與文化合作夥伴(Destination and Cultural Partner);以及Hub71,作為科技生態系統合作夥伴(Tech Ecosystem Partner)。名單中還包括一系列「策略合作夥伴」(Strategic Partners),包括穆巴達拉(Mubadala)、瑞銀(UBS)、匯豐銀行(HSBC)、阿布達比商業銀行(ADCB)、第一阿布達比銀行(FAB)、PGIM及阿布達比證券交易所(ADX);以及阿布達比投資辦公室(ADIO)、阿布達比國際銀行(ADIB)、Circle、Etoro、Further Ventures、Realize和Smartenergy,作為「官方合作夥伴」參與阿布達比金融週(ADFW)。

就阿布達比金融週(ADFW)及ADQ的策略合作,ADGM管理局行政總裁Salem Al Darei表示:「我們非常高興能宣佈,ADQ將成為我們未來兩屆阿布達比金融週(ADFW)的主要合作夥伴(Headline Partner)。這一重要合作關係將進一步推動阿布達比金融週(ADFW)的發展,並加強其在環球金融市場中的領先地位。」這項合作夥伴關係鞏固了我們共同的願景,將進一步加強阿布達比金融領域的發展,並促進ADGM與ADQ的協作,為即將舉行的阿布達比金融週(ADFW)帶來更具影響力的成果。在此,我們衷心感謝我們的策略夥伴和官方夥伴,對2024年阿布達比金融週(ADFW 2024)的寶貴支持,讓這個平台成為真正的全球性盛會。我們期待與所有合作夥伴緊密合作,進一步提升阿布達比作為環球金融中心的地位。」

ADQ集團副行政總裁Hamad Abdulla Al Hammadi表示:「ADQ與阿布達比金融週2024及2025年度的策略合作夥伴關係彰顯了我們對促進穩健金融生態系統的承諾,這一體系支持著競爭力、多元化和可持續經濟的長期增長。透過這一合作,我們旨在推動思想領導,促進行業間的協作,開啟新投資機會的對話,同時強化阿布達比的價值主張,包括通往全球市場和人才的渠道,並受益於支持性的監管框架。」

今年的阿布達比金融週(ADFW)將於2024年12月9日至12日舉行,主題將圍繞鞏固阿布達比作為「資本之都」(Capital of Capital)的多個元素,並舉辦涉及金融、科技和投資交匯的重大議題討論會。2024年阿布達比金融週(ADFW 2024)將邀請約400位國際講者,包括來自50家全球領先金融機構的行政總裁及董事長,共同探討各重要議題。

詳情請瀏覽:www.adfw.com

SOURCE ADGM