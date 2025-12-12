ADSFF 動員資本、政策與創新，推動可持續發展新紀元

阿聯酋阿布扎比2025年12月12日 /美通社/ -- ADGM 作為阿布札比的國際金融中心 (IFC)，今日攜手全球氣候金融中心 (GCFC)、韓華集團 (Hanwha) 以及歐盟-海灣合作委員會 (EU GCC Cooperation) 綠色轉型合作項目，共同主辦第八屆 Abu Dhabi Sustainable Finance Forum (ADSFF)。此論壇在 ADFW 最後一天舉行，匯聚氣候金融領域的領袖、創新者、政策制定者及機構投資者，進一步鞏固了阿布札比作為推動淨零碳排放與自然正向轉型全球力量的地位。

ADGM Authority 行政總裁 Salem Mohammed Al Darei 在論壇開幕時強調，阿布札比如何迅速崛起為永續金融的重力中心，推動壯志凌雲的政策、建立氣候韌性生態系統，並引導資本流向高影響力的全球解決方案。他的發言為這一天定下基調，旨在探討將塑造氣候金融新時代的投資途徑、監管機制與跨境合作夥伴關係。

Al Darei 在演講中表示：「我們的承諾很明確 —— 阿布扎比將持續成為資金尋求意義、意義促進進步的終極目的地。作為綠色資本之都，我們正為新興市場與成熟市場搭建區域間的橋樑，並為可再生能源基礎設施、綠色科技以及可持續創新動員資本。此論壇彰顯阿布札比作為全球可持續金融平台日益提升的地位，在此雄心壯志與實際行動交匯，夥伴關係推動系統性轉型。」

在名為「From Ambition to Action: Financing the Transition to a Green Economy」（從凌雲壯志到實際行動：為綠色經濟轉型籌措資金）的演講環節中，Sheikha Shamma bint Sultan bin Khalifa Al Nahyan 女士閣下是 Frontier25 的主席，隨後討論了現階段採取的措施，以及為促進該地區轉型為綠色經濟並推動氣候行動，尚需採取哪些進一步行動。

在為期一整日的主題演講、專題討論、爐邊對談及願景對話中，論壇深入探討了可再生能源投資、生物多樣性融資、由人工智能 (AI) 驅動的 ESG 風險分析、伊斯蘭可持續金融、綠色基礎建設與前線氣候創新，涵蓋工程生態系至氣候韌性數碼基礎設施。

在「資本與氣候願景的協同」核心議題下，與會者深入探討金融市場如何加速推動能源轉型、綠色基礎建設及自然解決方案的大規模投資。該陣容包括幾個傑出會議，象徵阿布札比在可持續發展驅動的金融領域擴大領導地位。

一場主題會議，探討了可靠未來的城市規劃、前瞻性政策框架和主要氣候相符的項目，如何強化阿聯酋作為可持續投資的全球平台的地位。與會者探討了長期資本、氣候韌性策略及跨境合作如何重塑綠色金融格局。

可持續發展日突破活動

與主活動同期舉辦的「Women in Finance Forum」匯聚了來自全球金融、投資、可持續發展及監管領域的具影響力女性領袖，共同探討如何推動產業邁向更包容、更具領導力與創新的發展之路。透過例如「Leaders in Motion: Women Driving Financial Innovation」（動感領航者：女性引領金融創新浪潮）等主題會議，該活動彰顯出女性在重塑全球市場金融創新格局中扮演的關鍵角色——她們不僅引領發展步伐，更推動影響力的重心轉移。

除當日主場會議外，多場平行論壇亦深化了產業視野與觀點，包括：第二屆 EU-GCC Finance & Investment for Green Transition Forum、Google Finance & Technology Summit (GtFT25)、Islamic Finance Summit、Abu Dhabi High-Level Roundtable on Climate Investment，以及 Money Moves: Building Arab Youth Wealth and Confidence，每場會議皆匯聚致力推動氣候融資、韌性策略及綠色經濟合作的產業領袖與專業人士。

ADSFF 同時強調 UAE Sustainable Finance Working Group (SFWG) 取得的進展。該工作組近期在第四工作流框架下通過了全新的《Principles for Climate Transition Planning》（氣候轉型規劃原則），此舉標誌著重要里程碑，將引導金融機構遵循可信、透明的轉型規劃實踐，與阿聯酋淨零排放目標保持一致。

論壇同時歡迎《Abu Dhabi Sustainable Finance Declaration》（阿布札比可持續金融宣言）的新簽署機構，使承諾支持阿布札比及阿聯酋長期淨零目標的機構總數達到 180 間。

新加入企業 與 重要合作

阿布扎比金融週 (ADFW) 第四日見證了 J.P. Morgan、ERM、DLA Piper、Arab Bank (Switzerland) Middle East 以 iCapital，宣佈於阿布札比全球市場 (ADGM) 設立辦事處或拓展業務。J.P. Morgan 正透過將其全球頂尖的財務管理能力引入阿拉伯聯合大公國，加速推 J.P. Morgan Payments 業務的發展。While Arab Bank — Swiss Private Bank Arab Bank (Switzerland), 新成立的區域企業、全球最大專業可持續顧問公司 ERM，以及國際律師事務所 DLA Piper，正於阿布札比全球市場 (ADGM) 設立新辦事處，並擴大其在該地區的業務版圖。

在 ADFW 的最後一天，共計宣佈了 23 份諒解備忘錄 (MoU)。本地與國際企業簽署了合作夥伴關係，包括：Tether、Crypto.com、Zodia、Presto、PCP、華納兄弟 (Warner bros)、探索頻道 (Discovery)、世界黃金協會 (Global World Gold Council)、Bain Capital 等。

如欲查看更多 ADFW 詳情，請瀏覽 www.adfw.com。

