ADFW 舉辦 Fintech Abu Dhabi 活動，預示由創新與顛覆驅動的全新金融時代已然來臨

阿聯酋阿布扎比2025年12月11日 /美通社/ -- 2025 年阿布札比金融週（Abu Dhabi Finance Week，簡稱「ADFW」）第三日活動作為 ADGM 旗艦盛事，匯聚了全球最具影響力的金融、科技、法律及爭議解決領域領袖，共同參與「Fintech Abu Dhabi」（阿布札比金融科技）與「RESOLVE」（解決方案）兩大主題論壇。

在「Engineering the Capital of Capital」（打造資本之都）的主題框架下，本次活動匯聚了思想領袖的深度洞見、顛覆性創新的前沿探討與尖端見解，彰顯了阿布達比作為前瞻性金融樞紐與法律強權的卓越地位。

開幕致詞時，阿布札比經濟發展部次長兼 ADGM Academy 主席 Hamad Sayah Al Mazrouei 先生閣下表示：「金融的未來不會僅由演算法書寫，而是由具備遠見、勇氣與使命感的人們共同譜寫。」透過 Fintech Abu Dhabi 等平台，我們不僅在展望業界的未來發展，更在積極塑造其未來樣貌。今日的深刻對話彰顯了阿布札比的凌雲壯志，致力成為推動金融發展邁向包容、智慧與韌性新紀元的起點。」

Fintech Abu Dhabi: T he Next Chapter of Financial Innovation （金融創新的新篇章）

第九屆 Fintech Abu Dhabi，現已成為中東及北非地區 (MENA) 規模最大、最具影響力的金融科技盛會，聚焦正深刻改變金融服務業的顛覆性變革，涵蓋代幣化、人工智能、數碼銀行及穩定幣等領域。

主舞台上舉辦了一系列引人入勝的深度對話與高影響力論壇，匯聚了全球最具影響力的金融領袖。陣容涵蓋全球金融科技生態系統中的知名人物，例如 Brian Armstrong，Coinbase 行政總裁；Jeremy Allaire，Circle 行政總裁；Richard Teng，Binance 行政總裁；Jennifer Johnson，Franklin Templeton 行政總裁；Anthony Soohoo，MoneyGram 行政總裁；Ambareen Musa，GCC 和 Revolut 行政總裁，以及更多。

會議探討了主要主題，包括數碼信貸、監管創新、數碼資產、機構採用和下一代銀行業務，並提供來自金融科技行政總裁、投資者和高級銀行高階主管的獨到見解。與 Teng 的會談探討了加密貨幣市場的波動性，並提出了關鍵問題：加密貨幣，能否最終成熟為值得信賴的基礎架構？同時，Revolut、Capital.com、Erebor Group 和 Lukka 的一眾行政總裁，探討金融科技創辦人如何在需要敏捷與韌性的環境中拓展業務時，優先考量速度、監管明確性與信任。

State Street、Al Hilal Bank 及 Piraeus Group的一眾高層銀行主管，探討傳統金融機構如何轉型進化。從採用人工智能到重新定義客戶體驗，此次會議深入剖析了傳統銀行體系內部推動數碼化轉型的工作現況。FJ Labs 與渣打創投的早期投資專家透過聚焦模式辨識、定價紀律及新興的「獨角獸」發掘科學，揭示了這些專家在創業公司尚未主流化前，便能識別出十億美元級新創企業的策略。

RESOLVE 旨在探討何謂 「 Courage 」

與此同時，第四屆 RESOLVE 2025 以「Courage」勇氣為主題召開，聚焦國際爭端解決機制，探討法律體系如何因應數位化與市場變革的急速浪潮而進化。論壇聚集了全球法律專家、監管機構、商業領袖和政策制定者，共同參加關於跨境加密貨幣監管、人工智能驅動的法律策略，以及全球資本市場法律影響的討論。

阿聯酋司法部部長 Abdullah Sultan bin Awad Al Nuaimi 發表了引人注目的主題演講「Justice with Courage」（勇氣中的正義），強調阿布札比在制定進步法律標準方面的領導力。 ADGM 法院司長兼行政長官 Linda Fitz-Alan 開幕了論壇，發表了一個強大的信息，旨在清晰和解決地解決法律干擾。當天的演講人陣容包括 Hintsa Performance 董事總經理 Matthew Lewis、Netflix 共同創辨人兼前行政總裁 Marc Randolph，以及 MBZUAI 的 Nancy Gleason 教授。

突破性活動 、新進者、重大合作計劃與重要公告

與主要活動同步進行的還有其他分場活動，例如： AI Abu Dhabi Forum、Blockchain Abu Dhabi、Risk 4.0 Forum ，Bloomberg 活動，主題為「The AI Evolution: From Potential to Practicality」（人工智能的演進：從潛能邁向實用），以及 Eastpoint Digital Assets Forum。整日進行的閉門峰會，例如 Web3 Leaders Roundtable - 由 ADGM Emerging Tech 與 #Hashed 聯合呈獻，而由高層主管舉行 Stablecoin Dialogues。

阿布扎比金融週第三日見證了 Galaxy Digital 與 Eurasian Development Bank (EDB) 的公告，兩間機構正於阿布扎比全球市場 (ADGM) 設立辦事處。當日另一項引人注目的公告來自 SAAS Properties，該公司正式揭幕其最新項目 —— Ritz-Carlton Residences, Al Maryah Island。

在亞太時尚週的第三天，共計宣佈了 24 份諒解備忘錄 (MoU)。本地與國際機構簽署了合作夥伴關係，包括：貝萊德 (Blackrock)、Finstreet、瑞士再保險 (Swiss Re)、RIQ、Kitopi Global、Lulu Financial Group、Crypto.com、42 Abu Dhabi、韓華集團 (Hanwha) 以及 Kresus。

ADFW 進入最後一日，其重頭戲 Abu Dhabi Sustainable Finance Forum (ADSFF) 將隆重登場，其他關鍵活動亦將聚焦可持續發展與金融議題。

如欲查看更多 ADFW 詳情，請瀏覽 www.adfw.com。

SOURCE ADGM