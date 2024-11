ADQ est annoncée comme partenaire principal de la Semaine financière d'Abou Dhabi

ABOU DHABI, Émirats arabes unis, 7 novembre 2024 /PRNewswire/ -- L'ADGM, l'hôte de l'événement financier phare de la région MEASA, la Semaine financière d'Abou Dhabi (Abu Dhabi Finance Week, ADFW) a annoncé qu'ADQ, une société d'investissement et de holding basée à Abou Dhabi, avait été choisie comme « partenaire principal » pour les éditions 2024 et 2025 de l'ADFW.

Ce partenariat stratégique avec ADQ souligne son dévouement et son engagement en faveur de la croissance du secteur financier d'Abou Dhabi, en mettant l'accent sur son rôle dans la promotion de l'innovation et des services leaders sur le marché. En tant que « partenaire principal » pour les deux prochaines éditions, ADQ jouera un rôle déterminant dans l'orientation et le programme de l'ADFW, garantissant le succès continu de l'événement et consolidant sa position en tant que conférence économique et d'investissement de premier plan.

En outre, l'ADFW 2024 bénéficiera du soutien de plus de 30 entités mondiales, régionales et locales. Les principaux partenaires sont le Département du développement économique d'Abou Dhabi (ADDED) en tant que partenaire du développement économique, Etihad Airways en tant que partenaire officiel des transports aériens, le Département de la culture et du tourisme (DCT) en tant que partenaire de la destination et de la culture et Hub71 en tant que partenaire de l'écosystème technologique. La liste comprend également le groupe de « partenaires stratégiques » suivant : Mubadala, UBS, HSBC, ADCB, FAB, PGIM et ADX, ainsi qu'ADIO, ADIB, Circle, Etoro, Further Ventures, Realize, et Smartenergy en tant que « partenaires officiels » de l'ADFW.

Commentant la collaboration stratégique entre l'ADFW et ADQ, Salem Al Darei, PDG de l'ADGM Authority, a déclaré : « Nous sommes heureux d'annoncer ce partenariat important avec ADQ en tant que partenaire principal pour les deux prochaines éditions de l'ADFW. Ce partenariat consolide notre vision commune du secteur financier d'Abou Dhabi et renforce la collaboration entre l'ADGM et ADQ en vue d'organiser un événement encore plus percutant. À cette occasion, nous souhaitons également remercier sincèrement nos partenaires stratégiques et officiels pour le soutien inestimable qu'ils nous ont apporté en faisant de l'ADFW 2024 une véritable plateforme mondiale. Nous sommes impatients de travailler en étroite collaboration avec tous nos partenaires pour renforcer la position d'Abou Dhabi en tant que centre financier mondial. »

Hamad Abdulla Al Hammadi, directeur général adjoint du groupe ADQ, a déclaré : « Le partenariat stratégique d'ADQ pour les éditions 2024 et 2025 de l'ADFW souligne notre engagement à favoriser un écosystème financier robuste qui soutient la croissance à long terme d'une économie compétitive, diversifiée et durable. Grâce à ce partenariat, nous entendons promouvoir le leadership éclairé et favoriser la collaboration à l'échelle du secteur, en faisant avancer les conversations qui débloquent de nouvelles possibilités d'investissement dans divers domaines, tout en renforçant la proposition de valeur d'Abou Dhabi, caractérisée par l'accès aux marchés et aux talents mondiaux, et soutenue par un cadre réglementaire favorable. »

Cette année, l'ADFW se déroulera du 9 au 12 décembre 2024 et se concentrera sur les différents éléments qui consolident la position d'Abou Dhabi en tant que « capitale du capital », en organisant des sessions importantes qui abordent les développements majeurs à l'intersection de la finance, de la technologie et de l'investissement. L'ADFW 2024 devrait accueillir quelque 400 intervenants internationaux, dont les PDG et présidents de 50 institutions financières mondiales de premier plan.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.adfw.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2550581/ADGM_Logo.jpg