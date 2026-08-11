從感知邁向自主：中控技術攜工業AI與AOP技術亮相OGA 2026和Gastech 2026

新加坡、馬來西亞吉隆坡和曼谷2026年8月12日 /美通社/ -- 全球工業自動化與工業人工智能領域的領先企業中控技術(SUPCON，688777.SH，SUPCON.SW)宣佈，將參加東南亞兩大能源行業展會：在馬來西亞吉隆坡舉辦的2026年亞洲石油天然氣展(OGA 2026)以及在泰國曼谷舉辦的2026年世界石油天然氣、氫能展覽會(Gastech 2026)。

隨著區域能源格局不斷變化，能源生產企業面臨越來越迫切的需求，包括簡化運營流程、提升生產安全性和效率、優化資產全生命週期管理，以及加速數字化轉型。在兩大展會上，中控技術將展示覆蓋硬件、軟件定義控制架構以及人工智能驅動平台的完整生態體系，為企業邁向自主運行工廠(AOP)提供清晰且可落地的技術路徑。

推動油氣行業工業數字化轉型

中控技術此次展示圍繞四大核心技術支柱展開，旨在推動工業企業從傳統自動化邁向全面自主運行：

感知(SENSE)：先進現場儀表技術

以太網APL現場設備（變送器與控制閥）：基於以太網高級物理層(APL)技術，中控技術的APL現場設備能夠實現現場設備與控制系統之間高速、可靠且本質安全的數據通信。這一基礎連接能力可支持實時數據獲取，為預測分析和數字孿生應用提供數據基礎。

分析(ANALYZE)：高精度氣體分析技術

Hobré智能分析儀：面向油氣行業需求，Hobré智能分析儀提供先進的連續氣體分析能力，實現高精度實時測量。這些系統能夠最大程度減少人工採樣需求，支持閉環流程優化，加快決策速度，並提升工廠整體運行效率。

控制(CONTROL)：軟件定義控制系統

通用控制系統(UCS)：中控技術的UCS是一種新一代軟件定義控制系統，可將控制功能與專用硬件進行解耦。通過採用雲原生架構替代傳統控制櫃，UCS能夠減少設備佔用空間，並為自主運行工廠提供靈活的擴展能力。

優化(OPTIMIZE)：工業AI、數據平台與機器人技術

Tier0工業數據平台： Tier0工業數據平台基於雲原生統一命名空間(UNS)架構打造，可實現不同企業系統之間的數據無縫集成、數據語義化處理以及應用開發。

Tier0工業數據平台基於雲原生統一命名空間(UNS)架構打造，可實現不同企業系統之間的數據無縫集成、數據語義化處理以及應用開發。 TPT通用AI平台： 中控技術的時間序列大模型(TPT)是一款面向工業場景的大規模人工智能平台，用於對複雜時間序列過程數據進行建模。通過支持閉環AI優化(AIO)，TPT能夠幫助工廠實時分析、預測並自主執行運營決策。

中控技術的時間序列大模型(TPT)是一款面向工業場景的大規模人工智能平台，用於對複雜時間序列過程數據進行建模。通過支持閉環AI優化(AIO)，TPT能夠幫助工廠實時分析、預測並自主執行運營決策。 自主工業機器人：中控技術結合移動機器人（例如Aramcobot）、先進感知技術以及集中式機器人管理平台，推出自主機器人解決方案。該方案通過自主工廠監控、日常巡檢以及危險情況干預，提高員工安全水平，成為自主化勞動力體系的重要組成部分。

活動詳情及現場演示

中控技術誠邀行業領導者、合作夥伴以及技術專業人士蒞臨展台，觀看產品現場演示，並參與專家技術交流。

活動一：OGA 2026

日期： 2026年9月2日至4日

2026年9月2日至4日 地點： 馬來西亞吉隆坡會議中心(KLCC)

馬來西亞吉隆坡會議中心(KLCC) 展館/展位：1號館，1101號展位

活動二：Gastech 2026

日期： 2026年9月14日至17日

2026年9月14日至17日 地點： 泰國曼谷國際貿易展覽中心(BITEC)

泰國曼谷國際貿易展覽中心(BITEC) 展位：AIZ80號展位

訪客可提前預約與中控技術團隊進行高層會議交流，電郵：[email protected]。

關於中控技術

中控技術（688777.SH，SUPCON.SW）是一家全球工業自動化與工業人工智能解決方案提供商，為全球流程工業和能源行業提供控制系統、數字化平台、機器人技術以及軟件解決方案。公司總部位於中國杭州，同時在新加坡設有國際業務總部，並在全球建立區域運營中心。憑借全球佈局，中控技術致力於提升工業智能化水平，推動客戶業務成功。目前，中控技術已服務超過300家大型企業以及全球4萬多家客戶，覆蓋石油天然氣、化工、石化等主要流程工業，同時也服務於電力、造紙、建材等多個行業。中控技術正在推動工業從「自動化」向「自主化」演進，幫助企業實現更加安全、智能和可持續的工業運營。

更多信息，請訪問：global.supcon.com。

SOURCE SUPCON