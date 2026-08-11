Kết nối cảm biến với tự chủ: SUPCON giới thiệu các công nghệ AI công nghiệp và AOP tại OGA 2026 và Gastech 2026

SINGAPORE và KUALA LUMPUR, Malaysia và BANGKOK, ngày 12 tháng 8 năm 2026 /PRNewswire/ -- SUPCON (688777.SH, SUPCON.SW), công ty hàng đầu thế giới về tự động hóa công nghiệp và trí tuệ nhân tạo công nghiệp, đã công bố sẽ tham gia hai triển lãm năng lượng hàng đầu Đông Nam Á: Oil & Gas Asia (OGA) 2026 tại Kuala Lumpur, Malaysia và Gastech 2026 tại Bangkok, Thái Lan.

Khi bối cảnh năng lượng trong khu vực phát triển, các nhà sản xuất năng lượng phải đối mặt với nhu cầu ngày càng cấp bách về việc hợp lý hóa hoạt động, tối đa hóa an toàn và hiệu quả quy trình, tối ưu hóa quản lý vòng đời tài sản và đẩy nhanh chuyển đổi số. Tại cả hai sự kiện, SUPCON sẽ giới thiệu một hệ sinh thái rộng lớn gồm phần cứng, kiến trúc điều khiển được định hình bằng phần mềm và các nền tảng do AI điều khiển, được thiết kế để cung cấp một lộ trình rõ ràng, thiết thực hướng tới Nhà máy vận hành tự động (AOP).

Thúc đẩy chuyển đổi số công nghiệp trong lĩnh vực dầu khí

Triển lãm của SUPCON xoay quanh bốn trụ cột công nghệ cơ bản được thiết kế để thu hẹp khoảng cách từ tự động hóa truyền thống đến tự chủ vận hành hoàn toàn:

CẢM BIẾN: Thiết bị hiện trường tiên tiến

Thiết bị hiện trường Ethernet-APL (Bộ truyền tín hiệu và Van điều khiển): Tận dụng công nghệ Ethernet-Advanced Physical Layer (APL), các thiết bị hiện trường APL của SUPCON cung cấp khả năng liên lạc tốc độ cao, đáng tin cậy và an toàn nội tại từ các thiết bị hiện trường đến hệ thống điều khiển. Khả năng kết nối nền tảng này cho phép truy cập dữ liệu thời gian thực để phân tích dự đoán và tạo bản sao kỹ thuật số.

PHÂN TÍCH: Máy phân tích khí có độ chính xác cao

Máy phân tích thông minh Hobré: Cung cấp khả năng phân tích khí tiên tiến, liên tục, được thiết kế cho ngành dầu khí. Máy phân tích thông minh Hobré cho phép đo theo thời gian thực với độ chính xác cao. Các hệ thống này giảm thiểu việc lấy mẫu thủ công, hỗ trợ tối ưu hóa quy trình vòng kín, ra quyết định nhanh hơn và nâng cao hiệu quả của nhà máy.

ĐIỀU KHIỂN: Hệ thống điều khiển định hình bằng phần mềm

Hệ thống điều khiển phổ quát (UCS): UCS của SUPCON là hệ thống điều khiển thế hệ mới, do phần mềm định hình, tách các chức năng điều khiển khỏi phần cứng độc quyền. Bằng cách thay thế các tủ điều khiển truyền thống bằng kiến trúc gốc đám mây, UCS giảm diện tích sử dụng vật lý và cung cấp khả năng mở rộng linh hoạt cho hoạt động tự động của nhà máy.

TỐI ƯU HÓA: AI công nghiệp, nền tảng dữ liệu & robot

Nền tảng dữ liệu công nghiệp Tier0: Được xây dựng trên kiến trúc Không gian tên hợp nhất (UNS) gốc đám mây, nền tảng Tier0 cho phép tích hợp dữ liệu, bối cảnh hóa và phát triển ứng dụng liền mạch trên các hệ thống doanh nghiệp phân mảnh.

Được xây dựng trên kiến trúc Không gian tên hợp nhất (UNS) gốc đám mây, nền tảng Tier0 cho phép tích hợp dữ liệu, bối cảnh hóa và phát triển ứng dụng liền mạch trên các hệ thống doanh nghiệp phân mảnh. Nền tảng AI phổ quát TPT: Time-series Pre-trained Transformer (TPT) của SUPCON là một nền tảng AI công nghiệp quy mô lớn, được thiết kế để mô hình hóa dữ liệu quy trình chuỗi thời gian phức tạp. Bằng cách cho phép tối ưu hóa AI vòng kín (AIO), TPT cho phép các nhà máy phân tích, dự đoán và tự động thực hiện các quyết định vận hành theo thời gian thực.

Time-series Pre-trained Transformer (TPT) của SUPCON là một nền tảng AI công nghiệp quy mô lớn, được thiết kế để mô hình hóa dữ liệu quy trình chuỗi thời gian phức tạp. Bằng cách cho phép tối ưu hóa AI vòng kín (AIO), TPT cho phép các nhà máy phân tích, dự đoán và tự động thực hiện các quyết định vận hành theo thời gian thực. Robot công nghiệp tự động: Kết hợp robot di động (như Aramcobot), cảm biến tiên tiến và nền tảng quản lý robot tập trung, các giải pháp robot của SUPCON giúp tăng cường an toàn cho lực lượng lao động thông qua giám sát nhà máy tự động, kiểm tra định kỳ và can thiệp vào các mối nguy hiểm, tạo thành một thành phần quan trọng của lực lượng lao động tự động.

Thông tin chi tiết sự kiện & Trình diễn trực tiếp

SUPCON mời các nhà lãnh đạo trong ngành, đối tác và chuyên gia kỹ thuật đến thăm gian hàng của mình để xem trình diễn sản phẩm trực tiếp và tham gia các buổi thảo luận kỹ thuật do chuyên gia dẫn dắt:

Điểm dừng 1: Oil & Gas Asia (OGA) 2026

Thời gian: 02–04 tháng 9 năm 2026

02–04 tháng 9 năm 2026 Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Kuala Lumpur (KLCC), Kuala Lumpur, Malaysia

Trung tâm Hội nghị Kuala Lumpur (KLCC), Kuala Lumpur, Malaysia Hội trường / Gian hàng: Hội trường 1, Gian hàng 1101

Điểm dừng 2: Gastech 2026

Thời gian: 14–17 tháng 9 năm 2026

14–17 tháng 9 năm 2026 Địa điểm: Trung tâm Triển lãm & Thương mại Quốc tế Bangkok (BITEC), Bangkok, Thái Lan

Trung tâm Triển lãm & Thương mại Quốc tế Bangkok (BITEC), Bangkok, Thái Lan Gian hàng: Gian hàng AIZ80

Khách tham quan có thể đặt lịch hẹn trước các cuộc gặp cấp cao với Đội ngũ SUPCON qua email [email protected]

Giới thiệu về SUPCON

SUPCON (688777.SH, SUPCON.SW) là công ty hàng đầu thế giới trong lĩnh vực tự động hóa công nghiệp và AI công nghiệp, cung cấp các hệ thống điều khiển, nền tảng kỹ thuật số, robot và các giải pháp phần mềm hỗ trợ các ngành công nghiệp năng lượng và chế biến trên thế giới. Có trụ sở chính tại Hàng Châu, Trung Quốc, với Trụ sở kinh doanh quốc tế SUPCON tại Singapore và các trung tâm khu vực trên toàn cầu, SUPCON có vị thế tốt để nâng cao trí tuệ công nghiệp và thúc đẩy thành công của khách hàng. Được hơn 300 doanh nghiệp hàng đầu và hơn 40.000 khách hàng tin tưởng trên toàn thế giới trong các ngành công nghiệp chế biến lớn như dầu khí, hóa chất và hóa dầu, cũng như các ngành công nghiệp khác như điện, giấy và bột giấy, vật liệu xây dựng, v.v., SUPCON đang thúc đẩy quá trình phát triển từ tự động hóa sang tự chủ - cho phép vận hành công nghiệp an toàn hơn, thông minh hơn và bền vững hơn.

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập global.supcon.com.

SOURCE SUPCON