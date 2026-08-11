เชื่อมโยงการตรวจจับสู่ระบบอัตโนมัติ: SUPCON อวดเทคโนโลยี AI เชิงอุตสาหกรรมและ AOP ที่ OGA 2026 และ Gastech 2026

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SUPCON

11 Aug, 2026, 21:10 CST

สิงคโปร์และกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย และกรุงเทพมหานคร, 11 ส.ค. 2569 /PRNewswire/ -- SUPCON (688777.SH, SUPCON.SW) ผู้นำระดับโลกด้านระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรมและ AI เชิงอุตสาหกรรม ได้ประกาศเข้าร่วมสองงานแสดงสินค้าพลังงานชั้นนำในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ Oil & Gas Asia (OGA) 2026 ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย และ Gastech 2026 ที่กรุงเทพฯ ประเทศไทย

ขณะที่ภูมิทัศน์ด้านพลังงานระดับภูมิภาคมีการเปลี่ยนแปลงไป ผู้ผลิตพลังงานจึงเผชิญกับความเร่งด่วนที่เพิ่มขึ้นในการปรับปรุงการดำเนินงาน เพิ่มความปลอดภัยและประสิทธิภาพของกระบวนการให้สูงสุด ปรับปรุงการจัดการวงจรชีวิตของสินทรัพย์ให้เหมาะสม และเร่งการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล ในทั้งสองอีเวนต์ดังกล่าว SUPCON จะนำเสนอระบบนิเวศที่ครอบคลุมของฮาร์ดแวร์ สถาปัตยกรรมควบคุมที่กำหนดโดยซอฟต์แวร์ และแพลตฟอร์มที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งออกแบบมาเพื่อมอบแผนงานที่ชัดเจนและใช้งานได้จริงสู่โรงงานปฏิบัติการอัตโนมัติ (Autonomous Operating Plant: AOP)

ผลักดันการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลในอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ

การแสดงสินค้าของ SUPCON ตั้งอยู่บนสี่เสาหลักทางเทคโนโลยีพื้นฐาน ซึ่งออกแบบมาเพื่อปิดช่องว่างจากระบบอัตโนมัติแบบเดิมไปสู่ความอิสระในการปฏิบัติงานอย่างเต็มรูปแบบ:

SENSE (ตรวจจับ): เครื่องมือวัดภาคสนามขั้นสูง

  • อุปกรณ์ภาคสนาม Ethernet-APL (ตัวส่งสัญญาณและวาล์วควบคุม): ใช้เทคโนโลยี Ethernet-Advanced Physical Layer (APL) อุปกรณ์ภาคสนาม APL ของ SUPCON จึงสื่อสารได้อย่างรวดเร็ว มั่นคง และปลอดภัยจากอันตรายในตัว จากอุปกรณ์ภาคสนามไปยังระบบควบคุม การเชื่อมต่อพื้นฐานนี้ช่วยให้เข้าถึงข้อมูลแบบเรียลไทม์เพื่อการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์และคู่เสมือนดิจิทัลได้

ANALYZE (วิเคราะห์): เครื่องวิเคราะห์ก๊าซความแม่นยำสูง

  • เครื่องวิเคราะห์อัจฉริยะของ Hobré: มอบการวิเคราะห์ก๊าซต่อเนื่องขั้นสูงที่ออกแบบมาเพื่ออุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ เครื่องวิเคราะห์อัจฉริยะของ Hobré ช่วยให้วัดค่าได้อย่างแม่นยำสูงและเรียลไทม์ ระบบเหล่านี้ช่วยลดการเก็บตัวอย่างด้วยตนเอง สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการแบบวงปิด การตัดสินใจที่รวดเร็วขึ้น และประสิทธิภาพที่ดีขึ้นของโรงงาน

CONTROL (ควบคุม): ระบบควบคุมที่กำหนดโดยซอฟต์แวร์

  • ระบบควบคุมสากล (Universal Control System: UCS): UCS ของ SUPCON เป็นระบบควบคุมแบบซอฟต์แวร์กำหนดรุ่นใหม่ ที่แยกฟังก์ชันการควบคุมออกจากฮาร์ดแวร์เฉพาะของแต่ละผู้ผลิต ด้วยการแทนที่ตู้ควบคุมแบบเดิมด้วยสถาปัตยกรรมบนคลาวด์ UCS จึงช่วยลดพื้นที่ทางกายภาพและให้ความสามารถในการปรับขนาดที่ยืดหยุ่นสำหรับการดำเนินงานโรงงานแบบอัตโนมัติ

OPTIMIZE (ปรับปรุงประสิทธิภาพ): AI เชิงอุตสาหกรรม แพลตฟอร์มข้อมูล และวิทยาการหุ่นยนต์

  • แพลตฟอร์มข้อมูลอุตสาหกรรม Tier0: สร้างขึ้นบนสถาปัตยกรรม Unified Namespace (UNS) ที่ทำงานบนระบบคลาวด์ แพลตฟอร์ม Tier0 ช่วยให้การบูรณาการข้อมูล การสร้างบริบท และการพัฒนาแอปพลิเคชันเป็นไปอย่างราบรื่นในระบบองค์กรที่กระจัดกระจาย
  • แพลตฟอร์ม AI สากลแบบ TPT: Time-series Pre-trained Transformer (TPT) ของ SUPCON เป็นแพลตฟอร์ม AI เชิงอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่ออกแบบมาเพื่อสร้างแบบจำลองข้อมูลกระบวนการอนุกรมเวลาที่ซับซ้อน เมื่อเปิดใช้งานการเพิ่มประสิทธิภาพ AI แบบวงปิด (AI Optimization: AIO) TPT ช่วยให้โรงงานต่าง ๆ วิเคราะห์ คาดการณ์ และดำเนินการตัดสินใจในการดำเนินงานได้อย่างอิสระแบบเรียลไทม์
  • วิทยาการหุ่นยนต์อุตสาหกรรมอัตโนมัติ: เมื่อผสมผสานวิทยาการหุ่นยนต์เคลื่อนที่ (เช่น Aramcobot) การตรวจจับขั้นสูง และแพลตฟอร์มการจัดการหุ่นยนต์แบบรวมศูนย์เข้าด้วยกัน โซลูชันหุ่นยนต์ของ SUPCON จึงช่วยเพิ่มความปลอดภัยของพนักงานผ่านการตรวจสอบโรงงานแบบอัตโนมัติ การตรวจสอบตามปกติ และการเข้าแทรกแซงเพื่อจัดการอันตราย ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของแรงงานอัตโนมัติ

รายละเอียดอีเวนต์และการสาธิตสด

SUPCON ขอเชิญชวนผู้นำในอุตสาหกรรม พันธมิตร และผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค เข้าเยี่ยมชมบูธเพื่อชมการสาธิตผลิตภัณฑ์แบบสด และรับฟังการสนทนาทางเทคนิคที่นำโดยผู้เชี่ยวชาญ:

จุดที่ 1: Oil & Gas Asia (OGA) 2026 

  • วันที่: 2-4 กันยายน 2569
  • สถานที่: Kuala Lumpur Convention Centre (KLCC) กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
  • ฮอลล์ / บูธ: ฮอลล์ 1 บูธหมายเลข 1101

จุดที่ 2: Gastech 2026 

  • วันที่: 14–17 กันยายน 2569
  • สถานที่: ศูนย์แสดงสินค้าและนิทรรศการนานาชาติกรุงเทพ (BITEC), กรุงเทพฯ, ประเทศไทย
  • บูธ: บูธ AIZ80

ผู้เข้าชมสามารถจองการประชุมผู้บริหารกับทีมงาน SUPCON ล่วงหน้าได้ที่ [email protected] 

เกี่ยวกับ SUPCON

SUPCON (688777.SH, SUPCON.SW) เป็นผู้ให้บริการระดับโลกด้านระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรมและ AI เชิงอุตสาหกรรม โดยนำเสนอระบบควบคุม แพลตฟอร์มดิจิทัล วิทยาการหุ่นยนต์ และโซลูชันซอฟต์แวร์ที่ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมกระบวนการผลิตและพลังงานทั่วโลก สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองหางโจว ประเทศจีน โดยมีสำนักงานใหญ่ธุรกิจภายในของ SUPCON อยู่ที่สิงคโปร์ และศูนย์กลางระดับภูมิภาคทั่วโลก SUPCON มีความพร้อมอย่างยิ่งที่จะยกระดับความอัจฉริะทางอุตสาหกรรมและผลักดันลูกค้าสู่ความสำเร็จ ได้รับความไว้วางใจจากองค์กรชั้นนำกว่า 300 แห่งและลูกค้ากว่า 40,000 รายทั่วโลกในอุตสาหกรรมกระบวนการผลิตหลัก เช่น น้ำมันและก๊าซ เคมีภัณฑ์และปิโตรเคมี รวมถึงอุตสาหกรรมอื่น ๆ เช่น พลังงาน เยื่อและกระดาษ วัสดุก่อสร้าง และอื่น ๆ อีกมาก SUPCON กำลังขับเคลื่อนวิวัฒนาการจากระบบอัตโนมัติ (automation) ไปสู่ระบบอัตโนมัติอิสระ (autonomy) ซึ่งช่วยให้การดำเนินงานทางอุตสาหกรรมปลอดภัย อัจฉริยะ และยั่งยืนยิ่งขึ้น

รับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ global.supcon.com.

SOURCE SUPCON

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